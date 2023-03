Jengiytyminen on marginaali-ilmiö, mutta yksistään poliisi sitä ei ratkaise, toteavat Aseman lapset ry:n edustajat

Työ nuorten parissa tehdään kaduilla, korostavat asiantuntijat eli Aseman lapset ry:n edustajat, jotka työskentelevät nimenomaan ruohonjuuritasolla.

Yhdistyksen rikos- ja konfliktityön tiimipäällikkö Heikki Turkka ja projektityöntekijä Pietro Saari olivat tänään Radio Suomen Päivässä haastateltavina.

Heidän mukaansa nuorten paljon puhuttu jengiytyminen on marginaali-ilmiö, mutta siitä huolimatta nuorten rikokset ja katujengiytyminen ovat liki päivittäin puhuttaneet suomalaisia.

Poliisi kertoi eilen, että noin kymmenen katujengiä on tunnistettu.

– Puhutaan aika pienestä marginaaliryhmästä, ja se, millaisen huomion se on meillä saanut, on erikoista, sanoo Turkka.

Pelkkä poliisi ei riitä

Helsingin poliisiin ollaan perustamassa kaksi nuorisorikollisuuden torjuntaan erikoistunutta ryhmää.

Aseman lapset -yhdistyksen mukaan yksistään poliisi ei riitä, vaan tärkeää on moniammatillinen yhteistyö. Pelkästään poliisin voimin ongelmaa ei voi taklata.

Pietro Saaren mukaan ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä ja rahaa pitää pistää muuallekin kuin poliisiin.

Miesten mukaan häiriköivät nuoret tulevat usein kodeista, joissa on paljon haasteita. Myös koulussa nuori on usein ajautunut syrjään, ja polku rikollisuuteen on aika luonteva.

Poliisin mukaan käytännössä kaikki jengiläiset ovat maahanmuuttajataustaisia. Myös Aseman lapset ry:n edustajat sanovat, että maahanmuuttajataustaisuus on ylikorostunutta.

Avaa kuvien katselu Aseman lapset ry:n rikos- ja konfliktityön tiimipäällikkö Heikki Turkka ja projektityöntekijä Pietro Saari olivat tänään Radio Suomen Päivässä haastateltavina. Kuvassa Saari (vas.) ja Turkka marraskuussa 2021 Takaisin Pasilaan podcastin vieraana. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kahden kulttuurin välissä on vaikea elää

Jos maahanmuuttajalapset eivät integroidu yhteiskuntaan vaan kokevat pelkkää näköalattomutta, päädytään herkästi suunnitelmaan B eli rikollisuuteen, Turkka ja Saari pohtivat.

Kahden kulttuurin välissä eläminen on vaikeaa, ja toisaalta somemaailma luo mielikuvaa, että mitä näkyvämpi sen parempi.

– Nuoret haluavat, että heidät tunnistetaan ja nähdään, sanoo Pietro Saari.

Turkka ja Saari sanovat, että heillä on asiakkainaan noin 50 nuorta, mutta siinä eivät suinkaan ole kaikki.

Aseman lasten rikos- ja erityistyötä tekevässä ryhmässä on vain kuusi työntekijää, ja rahapula on ainainen, mutta nyt Aseman lapset on Yhteisvastuu-keräyksen kohderyhmä.

– Asia on suuresti esillä, koska on vaalit, arvelee Saari.

Jos yhteisö viedään, pitää antaa uusi tilalle

Jos nuorelta viedään entinen yhteisö, pitää tarjota muuta tilalle. Usein se löytyy esimerkiksi urheilusta, sanoo Saari.

Heikki Turkan mukaan usein on järkevää ottaa toimintaan kaveriporukka mukaan. Yksilöön keskittyminen ei ole riittävää, vaan pitää auttaa koko yhteisöä ja aluetta.

– Kaikkien kelkkaa emme pysty kääntämään, sanoo Rinne, itsekin vaikean nuoruuden kokenut.

– Usein meidän tehtävänämme on viedä nuori ja perhe takaisin julkisiin palveluihin ja yhdessä tehdä tätä työtä. Nuoren luotto aikuisiin voi olla tasan nolla, sanoo Turkka.