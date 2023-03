Valtio ostamassa kaksoiskansalaiselle myydyn rakennuksen – vanha asuntola on lähellä varuskuntaa ja lentokenttää

Immolan varuskunnan lähettyvissä sijaitseva Komentola on jo aikaisemmin myyty yksityiselle taholle vuonna 2013.

Valtion etuostolaki on voimassa yhden kilometrin säteellä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kohteista, eikä se ole ostajan kansalaisuudesta riippuvainen.

Sisäministeriö esittää valtiovarainministeriölle, että Imatralla sijaitsevaan kiinteistöön käytettäisiin valtion etuosto-oikeutta.

Kiinteistön osti alkuvuodesta kaksoiskansalainen.

– Toki tässä on arvioitu ostajaa, mutta käytännössä peruste liittyy siihen kiinteistöön ja sen sijaintiin etuostoalueella, kertoo johtava asiantuntija Antti Puhakka sisäministeriöstä.

Tammikuussa pakkohuutokaupassa ostettu kiinteistö sijaitsee Immolan varuskunnan ja lentokentän läheisyydessä. Valtiolla on etuosto-oikeus strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa.

Valtion etuostolaki on voimassa yhden kilometrin säteellä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kohteista, eikä se ole ostajan kansalaisuudesta riippuvainen.

Etuosto-oikeutta voidaan puolustusministeriön mukaan käyttää neljän kuukauden kuluessa kiinteistökaupasta, mikäli kiinteistön hankinta uhkaa maanpuolustusta, rajaturvallisuutta tai kansallista turvallisuutta.

Kiinteistö on 1937 rakennettu Komentola, joka on kolmen asuinhuoneiston rakennus. Komentola on palvellut varuskunnan johtajien asuintalona.

Lopullisen päätöksen etuosto-oikeuden käytöstä tekee valtiovarainministeriö, jolle sisäministeriö asiaa nyt esitti.

Päivitämme juttua.