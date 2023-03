Ulla Järven kolumni: Koulussa, harrastuksissa ja työelämässä on epäterveitä piirteitä, joita nuorten ei pitäisi joutua sietämään

Erotamme kiusaamisen, kaltoinkohtelun tai vainoamisen herkemmin kuin ennen, mutta ainakin yksi sokea piste on jäljellä. Se on tapa, jolla me varttuneemmat kohtelemme nuoria.