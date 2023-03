Vaaleissa puhutaan maahanmuuttajista, mutta heitä ei kuulla, sanoo toimittaja Wali Hashi – nyt Yle järjestää vieraskielisiä vaalikeskusteluja

Tällaista vaalikeskustelua ei olla ennen Suomen televisiossa nähty. Somalitaustaiset suomalaiset puhuvat heitä koskettavista yhteiskunnallisista asioista omalla kielellään.

Keskustelu nauhoitettiin etukäteen Kiasmassa ja se nähdään tällä viikolla televisiossa ja Areenassa.

Yksi keskusteluun osallistuneista on Abdi Osman, joka toiminut yrittäjänä Suomessa 20 vuotta. Hän sanoo ennen eduskuntavaaleja, että tällaisina vaikeina aikoina asioista on päätettävä yhdessä.

– Olen ollut 20 vuotta veronmaksajana. Ehkä olen ensimmäinen, joka sanoo olevansa ylpeä maksaessaan veroja ja on mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Me päätämme asioista yhdessä kantasuomalaisten kanssa, ja toivottavasti hyvä uusi hallitus valitaan.

En ole koskaan ajatellut, että olen ulkopuolella suomalaisesta yhteiskunnasta. Olen aina ollut kiitollinen, ketkä ovat rakentaneet tämän hienon yhteiskunnan, sanoo somalitaustainen Abdi Osman.

Osmanin kanssa samaan vaalikeskusteluun osallistuvat opettaja Nimco Noor, toimittaja Sharmake Abukar Amin ja lähihoitaja Horriyo Abdulkadir. Mukana ei siis ole eduskuntaan pyrkiviä, vaan ihmisiä yhteiskunnan eri alueilta.

Wali Hashin juontamassa somalinkielisessä keskustelussa tunteet roihahtavat pintaan. Kiivasta keskustelua aiheuttavat etenkin yhteisön sisäiset ristiriidat. Muina teemoina ovat muun muassa somalinkielisten rooli suomalaisessa yhteiskunnassa sekä minkälaista disinformaatiota somaliyhteisön sisällä leviää.

Ylen somalinkieliseen vaalikeskusteluun osallistuvat Horriyo Abdulkadin (vas), Nimco Noor, Abdi Osman, Sharmake Abukar Amin ja juontaja Wali Hashi.

Arabiankielisessä vaalikeskustelussa tunnelma on rauhallisempi.

Esraa Ismaeelin vetämässä keskustelussa ovat mukana Suomi-Syyria ystävyysseuran toiminnanjohtaja Mania Alkhatib, toimittaja Jamel Saltne ja lastensuojelun asiantuntija Rayan Mohamed.

Osallistujille on tärkeää päästä puhumaan asioista, jotka koskevat heidän yhteisöään. Sellaisia teemoja ovat esimerkiksi kuka voi äänestää eduskuntavaaleissa ja miten poliittinen järjestelmä Suomessa toimii tai mitä pitäisi tehdä nuorten väkivallalle.

– Puhutaan esimerkiksi hyvinvointipalveluista, lasten oikeuksista, maahanmuuttajien tukimuodoista ja oleskelulupaprosessista, Rayan Mohamed listaa.

Ylen arabiankieliseen vaalikeskusteluun osallistuvat Jamel Saltne, Mania Alkhatib, Rayan Mohamed sekä juontaja Esraa Ismaeel.

Maahanmuuttajien kanssa ei keskustella

Ensimmäistä kertaa pidettävissä Ylen monikielisissä vaalikeskusteluissa kielinä ovat englanti, venäjä, arabia ja somali. Oma keskustelunsa on tehty selkokielellä.

Vieraskielisille vaalikeskusteluille on kysyntää, sillä Suomessa asuu noin 460 000 ihmistä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Se on yli kahdeksan prosenttia koko väestöstä. Selkokieltä tarvitsevia on Suomessa yhteensä 650 000–750 000, ja kielestä hyötyvät etenkin maahan muualta muuttaneet kansalaiset.

Vieraskielisten määrä Suomessa tulee lähivuosina vain kasvamaan.

– Tänne on tullut viime aikoina entistä enemmän ihmisiä Suomeen sota-alueilta. He tarvitsevat entistä enemmän huomiota kielellisesti, että viesti menee perille mahdollisimman hyvin, sanoo Suomi-Syyria ystävyysseuran toiminnanjohtaja Mania Alkhatib.

Yllätyin kuinka paljon ihmiset halusivat, että suomalaisen yhteiskunnan asioita käsiteltäisiin somalin kielellä, kertoo Ylen somalinkielisen vaalikeskustelun vetäjä Wali Hashi.

Wali Hashi sanoo, että monikielisille vaalikeskusteluille on todellista tarvetta. Moni maahanmuuttaja on saattanut asua Suomessa yli 20 vuotta, mutta kokee edelleen jäävänsä politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle.

– Aina kun on vaalit, ongelma on ollut se, puhutaan maahanmuuttajista, mutta heitä ei kuulla. Jos käsitellään asioita omalla kielellä, se antaa ihmisille itseluottamusta, että he ovat osa tätä yhteiskuntaa.

Monikieliset vaalikeskustelut esitetään Yle TV1:ssä ja Areenassa 27.–31. maaliskuuta.

