Yksi niistä on kalastus. Se on suoraan ja välillisesti miljoonien ihmisten elinkeino, ja kala on tärkeä proteiinin lähde. Merelle rakennetut tuotantolaitokset haittaavat kalastusta, ja kaasun- ja öljynporaus voi vahingoittaa ekosysteemejä, Sarr sanoo.