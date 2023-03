Muodin ja taiteen yhdistäminen on taidemuseoiden uusi musta: näytillä on nyt Marimekon ja muiden designmerkkien kuoseja

Riihimäen taidemuseo etsii omaa lokeroaan museokentässä.

Maija Isolan Marimekolle suunnittelemien kankaiden näyttely oli viime vuonna museolle menestys.

Kevään uudessa näyttelyssä esille pääsevät puolestaan lasten ja naisten asusteita valmistavan yrityksen, Papu Design oy:n, vaatekuosit.

Onko tästä syntymässä museolle uusi linja?

– Tämä näyttely kertoo, mikä voisi olla se uusi suunta. Papu meets art -näyttelyssä on mukana myös veistoksia ja maalauksia Tatjana ja Pentti Wähäjärven kokoelmasta, selittää amanuenssi Katja Vuorinen-Parm.

Omaa linjaa on pakkokin pohtia, sillä Riihimäen naapurissa Hyvinkäällä toimii nykytaiteeseen panostava taidemuseo. Hämeenlinnan taidemuseo on puolestaan alueellinen vastuumuseo merkittävillä nykytaiteen kokoelmilla. Lahdessa on upouusi visuaalisten taiteiden museo Malva.

Papu meets art on esillä Riihimäen taidemuseossa syyskuuhun asti. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Riihimäen taidemuseossa kävi viime vuonna 13 500 kävijää, joista vajaat 10 000 oli maksavia. Koronan jälkeisestä menestyksestä saa kiittää juuri Maija Isolan ja Marimekon nimeä.

Kuka olisi tämän päivän Maija Isola?

– Isolan näyttelyn jälkeen mietimme, kuka voisi olla se tämän päivän Maija Isola ja kuosisuunnittelija, kertaa Papu meets art -näyttelyn kuraattori, amanuenssi Katja Vuorinen-Parm.

Hänen katseensa osui Papu Designin kuosisuunnittelijaan, kuvataiteilija Hanna-Riikka Heikkilään, joka on vastannut Papun kuoseista jo vuosikymmenen ajan. Soitto taiteilijalle tuotti myöntävän vastauksen.

Vuorinen-Parm joutui kuitenkin näyttelyä suunnitellessaan pitämään huolen, ettei katsojalle synny mielikuvaa myyntinäyttelystä.

Kuraattori toivookin Maija Isolan näyttelyssä vierailleiden tulevan uudestaan katsomaan, miten uusi näyttely on onnistunut. Museon asiakkaat tulevat paljolti pääkaupunkiseudulta ja isoista kaupungeista.

– Monissa Hanna-Riikan kuoseissa taiteilijan kädenjälki on siirtynyt melkein suoraan kankaisiin. Niissä voi nähdä viitteitä abstraktista taiteesta, abstraktista ekspressionismista, veistotaitotaiteesta ja poptaiteesta, Vuorinen-Parm listaa.

Näyttelyn kuraattori, amanuenssi Katja Vuorinen-Parm löytää Heikkilän kankaista viitteitä useisiin eri kuvataiteen tyyleihin ja suuntauksiin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Näyttely innoitti taiteilijaa tarttumaan uudelleen pensseliin

Hanna-Riikka Heikkilällä on kuvataiteen koulutus. Jo taideteollisessa hänelle sanottiin, että kädenjälki on sellaista, joka sopisi kangaskuoseihin.

Kumpi hän näkee olevansa, kuvataitelija vai kuosisuunnittelija?

– Olen niin ahne elämälle, että haluan tehdä kaikkea ja levittää kädenjälkeäni niin laajalle kuin mahdollista. Olen kuvataiteilija pohjimmiltani, mutta voin olla kaikkea yhtä aikaa tai vuorotellen.

Taulujen teko on ollut viime aikoina paitsiossa, ja Heikkilä on panostanut Papuun.

Tieto Riihimäen taidemuseon näyttelystä sai hänet uudelleen tarttumaan pensseliin. Museossa nähdäänkin asusteiden lomassa tuoreita Heikkilän maalauksia, veistoksia sekä tauluja Riihimäen taidemuseon kokoelmista.

Tarkoitus on näin näyttää kuosisuunnittelun ja taiteen saumakohtia.

Papu Design syntyi alkujaan lastenvaatemerkiksi, mutta lastenvaatteiden valmistuksesta luovuttiin vuoden 2023 alussa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Muoti ja taide ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Suuret kansainväliset brändit ovat jo vuosia lainanneet kuvataiteen teoksia kampanjoissaan.

Suomessa hämeenlinnalainen naistenvaatebrändi Voglia vastaa muotoilija Salla-Maaria Syväsen luomasta vaatemallistosta, joka on myynnissä Malvan museokaupassa ja Voglian verkkosivuilla. Vogliaa ovat myös museoväen työvaatteet.

Pispala Clothing on puolestaan tehnyt nykytaiteen museo Kiasmalle taidevaatekokoelman museomyymälään.

Taiteen ja muodin yhteys näyttää olevan nyt trendi museomaailmassa.

Näyttely museossa tuo vaatemerkille uskottavuutta

Hanna-Riikka Heikkilä sanoo osaavansa lukea jo pienistä vihjeistä, mikä ihmisten seuraava tarve voisi olla ja mikä väri kasvattaa hiljaa suosiotaan.

Inspiraatiota hän hakee perinteiseen suomalaiseen tapaan luonnosta, mutta myös ihmisten käyttäytymisestä ja heidän tekemistään valinnoista.

Nokialta lähtöisin olevan Papu Designin perustaja, muotoilija Anna Kurkela, näkee kuvataiteen olevan vaatemerkilleen erottuvuustekijä.

Papu aloitti 10 vuotta sitten lastenvaatteilla, mutta alkutalvesta yhtiö ilmoitti, että se luopuu omasta mallistostaan. Siitä oli tullut kannattamatonta liiketoimintaa. Museossa on vielä lasten bodyja esillä.

Papu Designin perustaja Anna Kurkela (vas.) ja kuosisuunnittelija Hanna-Riikka Heikkilä muistelevat, että tämän kankaan työnimi oli Hallituksen kokous. Kuva: Miki Wallenius / Yle

– Lastenvaatteiden kysyntä on selvästi laskenut viime vuosina, ja vastaavasti meidän naistenvaatemalliston suosio on kasvanut. Viime vuonna noin 15 prosenttia liikevaihdosta tuli enää lapsista, Kurkela selittää.

Papulla on jälleenmyyjiä eri puolilla maailmaa, mutta erityisesti Saksan vaatemarkkinoilta odotetaan kasvua.

Taidemuseoon pääseminen lisää osaltaan Papu Designin uskoa omaan linjaan.

– Näyttely tuo meille uskottavuutta taidekentällä, Anna Kurkela sanoo.

