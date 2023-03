Jatkossa thaimaalaisilla marjanpoimijoilla pitää olla tuhansia euroja tilillä ennen Suomeen tuloa – marja-ala kritisoi ulkoministeriön vaatimusta

Tilanne thaimaalaisten metsämarjanpoimijoiden ympärillä on taas nytkähtänyt uuteen suuntaan.

Alaa syksystä alkaen ravistelleet rikosepäilyt ihmiskaupasta ja lahjuksista näyttivät jo johtavan siihen, että poimijoista tulee työntekijöitä. Se tie sai lykkäystä, koska työsuhteisuus törmäsi laillisuusongelmiin.

Sitten ulkoministeriö purki viisumikiellon, joka olisi estänyt poimijoita tulemasta Suomeen.

Nyt ulkoministeriön mukaan poimijoille voidaan myöntää viisumeja huhtikuun alussa, mutta aiempaa tiukemmilla ehdoilla. Ulkoministeriö on esittänyt, että thaimaalaisilla poimijoilla täytyy olla käytössään tietty varallisuus ennen kuin viisumi Suomeen voidaan myöntää.

Ulkoministeriön lähetystöneuvos Katja Luopajärven mukaan varallisuusraja perustuu ulkomaalaislakiin ja viisumisäännöstöön. Niiden mukaan ulkomaalaisen maahantulon edellytyksenä on, että maahantulija pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat.

– Aikaisemmin on ajateltu, että marjanpoimijoiden kohdalta ehto on täyttynyt. He ovat voineet ansaita varat marjanpoiminnan kautta. Mutta viime syksyn aikana esille tulleiden ihmiskauppasyytösten ja hyvin vakavien rikosepäilyjen johdosta olemme katsoneet, että marjanpoimijoiden osalta sitä kohtaa ei voida enää soveltaa.

Jatkossa poimijoilla täytyisi olla tilillä 30 euroa jokaista Suomessa oleskelupäivää kohden. Se tarkoittaa esimerkiksi 80 päivän kohdalla 2400 euroa.

Luonnontuotealan toimialajärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan vaatimus on kohtuuton.

– Tämä tarkoittaa, että thaipoimijoita ei Suomeen tänä vuonna tulisi, sanoo Partanen.

Viime vuonna thaimaalaisia poimijoita tuli Suomeen noin neljä tuhatta.

Partasesta summa on poimijoille todella suuri. Se olisi iso myös yrityksille, jos ne joutuisivat tallettamaan viisumiin tarvittavan summan etukäteen poimijoiden tilille.

– Jokainen voi laskea mitä se tarkoittaa sadalla tai viidelläsadalla poimijalla.

Marjayrittäjä haluavat vielä neuvotella

Marjalain mukaan poimijalla on mahdollisuus myydä marjat kenelle haluaa. Se voi Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan aiheuttaa riskin marjanpoimijat Suomeen kutsuvalle yritykselle.

– Mikäli yritys tallettaisi summan poimijan tilille, tuleeko poimija tänne ollenkaan. Ja jos hän tulisi, poimija voisi silti myydä marjat jollekin toisella, Partanen pohtii.

Partasen mukaan marjayritykset haluaisivat vielä neuvotella asiasta. Yrittäjillä on jo kiire, koska viisumihakemuksia pitäisi jo valmistella.

– Kyllä tässä pitäisi olla systeemit selvillä, että päästään hakemaan viisumeita, suunnittelemaan, rekrytoimaan ja tekemään valmistelut. Se on iso prosessi.

Ulkoministeriön lähetystöneuvos Katja Luopajärvi kertoo, että jokainen viisumihakemus käsitellään yksilöllisesti.

– Ulkoministeriö ei ole neuvotellut viisumikysymyksestä marjayritysten kanssa. Asiasta voidaan keskustella yleisellä tasolla laajemmin, mutta yksittäisten henkilöiden osalta tapauksista ei neuvotella missään yhteydessä.

Arktisten aromien toiminnanjohtaja kritisoi päätöksentekoa kestämättömäksi.

– Alkaa vaikuttaa siltä, että luonnonmarja-ala halutaan ajaa alas keinolla millä hyvänsä.

