Jääkäriprikaati tuplaa kertausharjoitusten määrän tänä vuonna – iso harjoitus jo kesän korvalla

Jääkäriprikaatissa on suunniteltu tälle vuodelle kahdelletuhannelle reserviläiselle yhteensä 17 000 harjoituspäivää. Seuraava suuri harjoitus Northern Forest on touko-kesäkuussa.

Sodankylässä sijaitseva Jääkäriprikaati kouluttaa tänä vuonna reserviläisiä lähes kaksinkertaisen määrä kuin mitä ennen vuotta 2022 suunniteltiin. Koulutettavien reserviläisten määrän kasvattaminen liittyy yleisesti kansainvälisessä turvallisuustilanteessa tapahtuneeseen muutokseen.

Vuonna 2021 Jääkäriprikaatissa toteutettiin 34 kertausharjoitusta. Vuodelle 2022 oli suunniteltu 34 kertausharjoitusta ja niitä toteutettiin lopulta 51, koska huhtikuussa 2022 kertausharjoitusten määrää lisättiin, kertoo Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jussi Annala.

Tälle vuodelle on suunniteltu 36 kertausharjoitusta.

– Harjoitusten lukumäärien vertailu ei ole kuitenkaan järkevää, sillä harjoitusten pituus ja siihen osallistuvien henkilöiden määrä vaihtelee suurestikin harjoituksesta riippuen. Muutamasta päivästä viikkoon ja muutamasta henkilöstä satoihin henkilöihin, Annala sanoo.

Harjoitusten lukumäärän sijaan on hyvä katsoa koulutettavien reserviläisten määriä.

Annala kertoo, että vuonna 2022 kertausharjoituksiin reserviläisiä osallistui noin 11 000 päivän edestä. Ennen huhtikuuta 2022 kertausharjoituspäiviä oli suunniteltu noin 7800.

Tälle vuodelle on suunniteltu 2000 reserviläiselle yhteensä 17 000 harjoituspäivää.

Reserviläisille harjoittelun tarkoitus on täysin selvä

Pohjoinen 1/23 paikallispuolustusharjoitukseen osallistuneet reserviläiset kapteeni Jari Korteniemi ja ylivääpeli Sami Keränen ovat kokeneita kertaajia. Korteniemi on käynyt kertaamassa noin joka toinen vuosi. Keränen on itse toiminut myös rauhanturvaajana Kosovossa aikoinaan. He molemmat ovat maakuntakomppania aktiiveja.

Avaa kuvien katselu – Kertaaminen on mukavaa toimintaa ja meno maittaa, naurahtaa ylivääpeli Sami Keränen (vasemmalla). Kuva: Antti Mikkola / Yle

Tällä kerralla he osallistuivat harjoitukseen yhdessä Yhdysvaltain armeijan sotilaiden kanssa, joiden kanssa yhteistyö sujui erittäin hyvin.

– Lumi oli osalle heistä suurikin yllätys, mutta hyvin he ovat pärjänneet ja yksi yö päästiin heidän kanssaan ihailemaan myös revontulia, Keränen naurahtaa.

Vapaaehtoisista reserviläisistä koostuva maakuntakomppania on harjoitellut yhdessä jo useita kertoja. Sen tehtävänä on erityisesti keskittyä paikallispuolustukseen, jota tälläkin kertaa osaltaan harjoiteltiin yhdessä yhdysvaltalaisten kanssa.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalaissotilaita Pohjoinen 1/23 -harjoituksessa helmikuun lopussa 2023. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Tässä harjoituksessa komppanian tehtävänä oli pitää tietty tasa ja pysäyttää vihollista, Korteniemi kertoo.

Keränen mainitsee, että kaikki tietävät miksi harjoituksissa ollaan ja kaikilla on suuri motivaatio tätä kohtaan. Ryhmähenki harjoituksissa on todella hyvä.

– Onhan se ihan selvä tällaisina aikoina jokaiselle, että tätä ei tehdä hauskan vuoksi. Jokainen tähän harjoitukseen osallistuva tietää sen, että tässä valmistaudutaan siihen tilanteeseen, joka on mahdollinen, mutta ei toivottu.

Tästä pääset Pohjoinen 1/23 paikallispuolustusharjoituksen tunnelmiin Rovajärvelle:

Seuraavat isot harjoitukset edessäpäin

Helmi-maaliskuun taitteessa ollut Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitus keskittyi yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumiseen, viranomaisyhteistyöhön sekä kansainväliseen yhteistoimintaan Lapin alueella.

Seuraava suuri harjoitus on touko-kesäkuun vaihteessa järjestettävä Northern Forest, joka pitää sisällään useiden erilaisten joukkojen kertausharjoituksia. Näiden harjoitusten lisäksi on useita pienempiä yksittäisiä kertausharjoituksia.

Avaa kuvien katselu Rovajärvellä on toimintaa vuoden ympäri ja muuallakin Lapissa saattaa näkyä enemmän sotilaita kuin aiemmin, sanoo Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jussi Annala. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Vaikka harjoitukset tuovat lisäkuormaa jo muutenkin työntäyteiseen sotilaskoulutukseen, on kuitenkin tiedossa että harjoittelulla tähdätään Suomen puolustuskyvyn kehittämiseen ja kertausharjoituksiin osallistujat ovat mukana velvollisuudentunnostaan ja isänmaallisuudestaan. Näinpä harjoituksiin suhtaudutaan niihin kuuluvalla vakavuudella kaikkensa yrittäen, Annala kertoo.