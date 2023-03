Suomalaisia teloitettiin vuorella Espanjassa – nyt paikalliset nuoret haluavat löytää heidät

Koillis-Espanjassa sijaitsevan pienen Azuaran kylän ympärillä olevissa joukkohaudoissa on tuhansia ruumiita. Haudoissa makaa myös suomalaisia, jotka taistelivat Espanjan sisällissodassa 1936–39.

AZUARA, ESPANJA Koillis-Espanjan pienessä Azuaran kylässä on vain 600 asukasta, mutta kylän ympärillä olevissa joukkohaudoissa on tuhansia ruumiita, myös suomalaisia.

Kolme sukupolvea ehti vaieta hiljaiseksi kylässä tapahtuneet Espanjan sisällissodan 1936–1939 julmuudet, mutta kylän nuoret haluavat nyt selvittää, mitä kylässä tapahtui.

He pystyttivät suomalaisille vapaaehtoisille muistomerkin näiden taistelupaikoille Azuaran vuoren rinteelle.

19-vuotias Isabela Gorgas astelee poikaystävänsä Erik Salvadorin, 27, kanssa pitkin Azuaran vuoren reunan polkua laelle.

Avaa kuvien katselu Isabela Gorgas ja Erik Salvador osallistuivat Espanjan sisällissodassa kuolleiden suomalaisten muistotilaisuuteen. Kuva: Timo Kelaranta / Yle

He johtavat kylän asukkaita suomalaisten muistotilaisuuteen. Kylä pystytti suomalaisille muistomerkin, jonka laattaan on kaiverrettu joukkohaudoissa olevien suomalaisten nimet.

Avaa kuvien katselu Tutkija Mikko Ylikangas suunnitteli ja tuotti teloitettujen suomalaistaistelijoiden muistolaatan. Suomeksi mainitaan tasavallan puolesta kuolleet, mutta espanjaksi sanaa tasavalta ei ole, jotta laatta olisi poliittisesti neutraali. Kuva: Timo Kelaranta / Yle

Isabelan vanhemmat asuvat Azuarassa. Isabela viihtyy kylässä ja käy kotona viikonloppuisin. Viikot kuluvat filosofian opinnoissa Zaragozan yliopistossa.

Isabelan ja Erikin rinnalla Daniel Morato ja Eduardo Blasco kiipeävät vuoren rinnettä suomalaisen konekiväärikomppanian viimeisille taistelupaikoille. He ovat aktiivisia kotikylänsä historianmuistoyhdistyksessä.

– Kotikylässäni on sodan jälkeen vallinnut puhumattomuuden perinne liian kauan. Meidän nuorten velvollisuus on rikkoa se ja antaa ääni heille, jotka pelon vuoksi painostettiin vaikenemaan sodan julmuuksista.

– Suomalaisvainajat pitää etsiä ja tunnistaa. Heidät pitää haudata kunniallisesti. Arvostan heitä, sillä he taistelivat kylän puolesta fasismia vastaan, Isabela Gorgas lisää.

Avaa kuvien katselu Täällä Azuaran vuorella suomalaisen konekiväärikomppanian jäsenet jäivät francolaisten fasistien vangeiksi ja heidät teloitettiin. Kuva: Timo Kelaranta / Yle

Espanjan maaseudulla viha punaisten ja valkoisten välillä on kytenyt sodasta lähtien. Francolaisten valtaan jäänyt kylä on ollut kauan oikeistomielinen. Isabela, Erik ja muut nuoret rikkovat pelkoon perustuvan umpion, kun he kunnioittavat vapaaehtoisia, jotka olivat vasemmistolaisia, anarkisteja ja kommunisteja.

– On uskomatonta, että suomalaiset tulivat niin kaukaa tänne Azuaraan puolustamaan meitä. Se on kiinnostavaa. Sen vuoksi olen kiinnostunut koko Espanjan sisällissodasta, sanoo Eduardo, 23.

Alueella taisteli 21 suomalaista

Azuaran kylän taistelut olivat lyhyet, mutta ratkaisevat osana Aragonian taistelua. Taistelu ratkaisi osaltaan sodan päättymisen kenraali Francisco Francon voitoksi. Verilöylystä Azuarassa on kulunut 85 vuotta (siirryt toiseen palveluun).

Alueella taistelleet 21 suomalaista olivat osa kanadalaista Mackenzie-Papineaun pataljoonaa. Se taisteli marokkolaisten fasistien tukemaa Francon armeijaa, jossa oli 45 000 taistelijaa, vastaan.

Mackenzie-Papineaun pataljoonassa oli 6 500 taistelijaa, kertoo vapaaehtoistaistelijoihin perehtynyt tutkimusjohtaja Erik Salvador.

Hän opiskeli historiantutkijaksi ja opettajaksi Zaragozan yliopistossa ja johtaa tutkimuksia Azuarassa.

Suomalainen konekiväärikomppania suojasi kylää vuoren laelta. Naiset ja lapset elivät kuukausia pommisuojassa vuoren luolissa. Miehet hoitivat karjaa, viljelivät maata ja sotivat.

Avaa kuvien katselu Suomalaisten kuvat ja muistomerkki Azuaran vuoren rinteellä. Kuva: Timo Kelaranta / Yle

Kahdeksan suomalaista teloitettiin Azuarassa

Kenraali Franco ihaili Italian diktaattorin Benito Mussolinin ja Saksan Adolf Hitlerin fasismia.

Francon joukoissa taisteli sodan aikan espanjalaisten lisäksi 70 000 italialaista, 16 000 saksalaista ja 80 000 marokkolaista. Kansainvälisiä vapaaehtoisia fasismia kannattaneissa Francon joukoissa oli 7 000.

Tasavaltalaisten puolella eri maiden vapaaehtoisia oli 50 000, ja heistä taisteluissa menehtyi 10 000.

Avaa kuvien katselu Mikko Ylikangas on auttanut kylän nuoria suomalaisten muistomerkin pystyttämisessä. Kuva: Timo Kelaranta / Yle

Suomalaiset sotivat tasavaltalaisten puolella. Heitä oli kaikkiaan 250–400, ja suuri osa palveli konekiväärimiehinä. Suomalaiset vapaaehtoiset tulivat Suomesta, Yhdysvalloista ja Kanadasta sekä jokunen myös Ruotsista.

He eivät osanneet espanjaa, mutta yhteinen kieli löytyi, kun Suomesta tulleet sijoitettiin Kanadan suomalaisten pataljoonaan.

Azuaran kylän taistelu oli lyhyt ja se käytiin Koillis-Espanjan tasanko- ja vuoriseudulla Aragoniassa Zaragozan kaupungin eteläpuolella.

Kevättalvi 1937 oli Azuarassa kylmä. Pakkasta oli -17 astetta. Suomalaiset asettivat konekiväärinsä vuoren laelle. Elokuussa Francon joukot valtasivat kylän.

Asukkaat pakenivat. Kylän vanhat asukkaat muistavat, että konekiväärien rätinä oli viimeinen ääni kylästä, jonka he paetessaan kuulivat.

Kahdeksan suomalaismiehen konekiväärikomppania jäi vuorelle mottiin francolaisten joukkojen vangiksi. Heidät teloitettiin.

Daniel Morato kertoo kotiseudullaan Espanjan sisällissodassa taistelleista suomalaisista.

Erikillä on aavistus suomalaisten hautapaikasta, mutta ei varmuutta asiasta.

– Ei ole ihmisarvon mukaista jättää heitä joukkohautoihin. Etsimme heidät. Saamme siten yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä heille tapahtui. Se on osa kotikyläni historiaa.

Avaa kuvien katselu Espanjan sisällissodan aikaisia joukkohautoja, joissa on suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita. Kuva: Aurora Ferm / Yle

Ukrainan ja Espanjan vapaaehtoisissa samoja piirteitä

Espanjan sisällissodan tutkija, filosofian tohtori Mikko Ylikangas seisoo Madridin ulkopuolella Bruneten kylässä tutkien etulinjaa, jossa suomalaisia taisteli.

Historiantutkija Mikko Ylikangas arvioi, että Espanjassa taistelleilla suomalaisilla oli samanlaisia yllykkeitä kuin Ukrainan riveissä sotivilla suomalaisilla.

Suomalaisten vapaaehtoisten kohtalo oli surullinen. Kolmasosa heistä kaatui ja suuri osa vammautui. Yksi sairastui ja kuoli Ranskalaisten keskitysleirillä. Hän on leirin haudassa Ranskan Pyreneillä.

Osa palasi Suomeen, taisteli talvi- ja jatkosodassa tai loikkasi Neuvostoliittoon, jossa joutui teloitetuksi.

Nykypäivän Ukrainan ja sisällissodan ajan Espanjan vapaaehtoisissa on samoja piirteitä, mutta historian konteksti oli erilainen Ukrainaan verrattuna.

Espanjan sisällissodassa Euroopassa toisen maailmansodan alla nouseva fasismi ajoi espanjalaiset sotaan toisiaan vastaan.

Ukrainassa vapaaehtoistaistelijat sotivat Venäjän hyökkäyssotaa vastaan Ukrainalle kuuluvilla alueilla.