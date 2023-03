Itä-Suomessa iloitaan tuulivoimaselvityksen tuomista hyvistä uutisista – Liperin kunnanjohtaja: ”Pääsemme samalle riville muun Suomen kanssa”

Tänään keskiviikkona julkaistu tuulivoimaselvitys on otettu ilolla vastaan Itä-Suomessa. Tuoreen selvityksen mukaan on olemassa useita keinoja helpottaa Itä-Suomen tuulivoima-ahdinkoa.

Viitostien itäpuolella sijaitsee alle neljä prosenttia Suomen tuulivoimasta. Syynä on Puolustusvoimien kielteinen kanta. Sen mukaan tuulivoimalat häiritsevät tutkavalvontaa.

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen on positiivisesti yllättynyt selvityksen tuloksista. Hän sanoo lopputuleman olleen parempi kuin on odotettu.

– Kyllähän tämä kuulostaa todella positiiviselta. Jossain vaiheessa selvitystä viesti näytti lohduttomalta, että ratkaisuja ei olisi. Nyt vaikuttaa siltä, että keinovalikoimaa onkin, Hirvonen iloitsee.

Hän myöntää, että tuulivoiman edistäminen Itä-Suomessa on tuntunut tuskaiselta.

– Meillä on ollut pelko siitä, että jäämme näistä energiainvestoinneista paitsi, kun ei ole ollut saatavilla tuulivoimaa, Hirvonen kuvailee.

Avaa kuvien katselu Itä-Suomessa tuulivoimaloita on jonkin verran esimerkiksi Pohjois-Savon Leppävirralla. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Tärkeä asia myös itäisen Suomen teollisuudelle

Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen pitää Arto Rädyn luovuttamaa selvitystä erittäin tärkeänä avauksena.

– On hienoa, että itäisen Suomen viestiin on reagoitu. Ilmastoystävällisen sähkön saatavuus on itäisen Suomen teollisuudelle erittäin tärkeä asia, Heinonen toteaa.

Heinosta ilahduttaa se, että tuoreessa raportissa on listattu useita keinoja, joiden avulla tuulivoimaloita voitaisiin rakentaa Itä-Suomeen.

Hän pitää tärkeänä, että asiasta jatketaan yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua.

– On äärimmäisen tärkeää, että Puolustusvoimien, tuulivoimateollisuuden ja itäisen Suomen elinkeinoelämän intressit pyritään sovittamaan yhteen.

Kunnat toivovat tuulivoimasta verotuloja

Myös Tohmajärven kunnanjohtaja Mikko Löppönen ja Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen ovat tyytyväisiä siihen, että Itä-Suomea on kuultu tuulivoima-asiassa.

Molemmat kunnat sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, missä tuulivoimaa ei toistaiseksi ole ollenkaan.

– Länsi-Suomeen on ollut kova buumi rakentaa tuulivoimaa. Me emme ole näihin verotuloihin päässeet käsiksi aikaisemmin. Se on tuntunut vähän epäreilulta, kun monesta suunnasta on tullut takkiin, Mikko Löppönen toteaa.

Myös Liperin kunnanjohtaja nostaa esiin kiinteistöveron, missä hän kokee itäsuomalaisten kuntien menettäneen verrattuna esimerkiksi Lappiin ja Pohjanmaahan.

– Tuulivoima tuo työpaikkoja ja lisää omavaraistaloutta energia- ja sähkötuotannon puolella. On siinäkin mielessä tärkeää, että pääsemme samalle riville muun Suomen kanssa, Mikkanen listaa.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen sanoo, että seuraava askel on esimerkiksi tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Potentiaalisia tuulivoima-alueita on Pohjois-Karjalassa tutkimusten mukaan paljon, mutta niitä ei toistaiseksi juuri ole päästy hyödyntämään. Esimerkiksi Liperissä on kuitenkin edistetty tuulivoimaan liittyviä kaavoja jotta kaikki olisi valmista, kun rakentaminen on mahdollista.

Tuulivoiman eteen tehtävä töitä myös jatkossa

Tuore selvitys tuo nyt luottoa siihen, että tuulivoimaa pystytään tulevaisuudessa rakentamaan myös Itä-Suomeen.

– Nopeita ratkaisujahan tässä ei ole, mutta pitkällä aikavälillä uskon siihen, että meilläkin tuulimyllyjä vielä nousee, Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen arvioi.

Itä-Suomalaisissa kunnissa ja maakunnissa on jo takana kova työ tuulivoiman eteen, mutta sitä riittää Hirvosen mukaan myös jatkossa.

– Seuraava askel on tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen, jotta tehtäisiin tuulivoimaa edistävää lainsäädäntöä ja sitten taloudellista kohdistamista Puolustusvoimille teknologian kehitykseen, Hirvonen pohtii.