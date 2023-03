Metsähallitus avasi raflaavasti somessa keskustelun metsätaloudesta, seurauksena yleinen närkästys ja anteeksipyyntö

Metsähallitus aloitti maaliskuun alussa Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa kampanjan, jolla se halusi suomalaiset keskustelemaan metsätalouden merkityksestä. Kampanja oli otsikoitu ”Mitä tapahtuisi, jos metsätalous valtion mailla lopetettaisiin?”

Metsähallituksen mukaan otsikko synnytti vilkkaan keskustelun, mutta se ei ollut toivotunlaista.

– Tällaisia vaatimuksia esitetään aika ajoin, ja tässä postausten sarjassa pohdimme metsätalouden eri merkityksiä. Tarkoituksena ei ole lisätä vastakkainasettelua, vaan herättää ajattelua ja tuoda keskusteluun uusia näkökulmia, kertoi Metsähallitus somessa kampanjansa saatteeksi.

Hakkuut nousivat keskustelussa pääosaan

Metsätaloudella tarkoitetaan puunkorjuun ohella myös metsien hoitoa. Jos metsätalous valtion mailla lopetettaisiin, myös metsien hoito loppuisi ja sen myötä monet matkailuelinkeinojen ja virkistyskäytön mahdollisuudet vähenisivät. Tällä olisi taas vaikutuksensa niin aluetalouteen kuin kansalaisten hyvinvointiinkin. Metsissä retkeillään, metsästetään, poimitaan marjoja ja sieniä, harjoitetaan poronhoitoa ja matkailuelinkeinoa.

Metsähallituksen viestintäpäällikkö Päivi Lazarov olisi halunnut saada keskustelua aikaiseksi juuri näistä aiheista, mutta homma meni toisin. Someyleisö päätti keskustella vain hakkuiden lopettamisesta.

Kommenteissa vaadittiin muun muassa avohakkuiden lopettamista, mutta ei metsätaloudesta luopumista.

– Ympäristöjärjestöt ja puolueet eivät ole vaatineet kaiken valtion metsätalouden lopettamista, tietääkseni. Avohakkuut on lopetettava ja kun jatkuvapeitteiseen metsätalouteen siirrytään, niin päätehakkuut loppuvat samalla. Valheellisen tiedottamisen lopettamista vaadin minä ja varmaan moni muukin.

Metsähallitus kiittää kommentoijia heidän mielipiteistään tähän tapaan.

– Kiitos kommenteista! Sarjan tarkoitus on ollut tuoda esiin metsätalouden monia vaikutuksia, ei herättää vastakkainasettelua. Tässä emme nyt selvästikään onnistuneet – pahoittelut!

Metsähallitus iski kirveensä kiveen

Metsähallituksesta myönnetään, että mikään virallinen taho ei ole esittänyt metsätalouden lopettamista valtion mailla.

– Asia tulee esille muun muassa joissakin somekeskusteluissa ja palautteessa. Sanavalinta osoitti meiltä huonoa harkintaa ja kärjisti keskustelua entisestään. Myönnämme virheemme ja muokkaamme kampanjaamme, Metsähallituksesta todetaan.

Päivi Lazarov pahoittelee, että Metsähallituksen aito keskustelunavaus ymmärrettiin väärin. Hän tosin myöntää, että raflavaan otsikointiin päädyttiin juuri keskustelun herättämiseksi. Nyt keskustelu ei kuitenkaan mennyt maaliin asti.

– Siitä otsikosta nousi Twitterissä kriittisiäkin kommentteja. Kampanjamme epäonnistui siinä mielessä, ettemme onnistuneet saamaan aikaan keskustelua juuri niistä metsäaiheista, joista olisimme halunneet. Sitä metsäkeskustelua ei juuri käyty, vaan huomio kiinnittyi nimenomaan tähän otsikkoon, mikä tulkittiin faktaksi, mitä se ei todellakaan ollut, sanoo Lazarov.

Kärjekäs otsikko oli tietoinen riski

Retkeilyalueilla ja virkistysmetsissä on merkittyjä reittejä ja tulipaikkoja. Virkistysmetsissä voidaankin tehdä maisemanhoidollisia hakkuita, jotka avaavat upeita näkymiä luonnossa liikkujien ihasteltavaksi. Metsäteitä on Metsähallituksen taseessa noin 36 000 kilometrejä, siltoja on noin tuhat.

Metsätieverkosto on rakennettu pääasiassa metsätalouden tarpeisiin, mutta se hyödyttää kaikkia metsässä liikkuvia. Nämä olivat myös sellaisia asioita, joista Metsähallitus olisi halunnut keskustella yleisön kanssa somessa.

Keskustelu virtasi kuitenkin toista uomaa.

– Metsähallituksella on kahdet kasvot. Toisen aikaansaannoksena ovat hakatut entiset metsät ja sokeroidut jutut metsänhoidon autuudesta, toisen jälkeen taas jää pitkospuita ja ennallistettuja soita.

– Tehkää juttusarja Metsähallituksen työstä luonnon hyväksi ja osoittakaa siinä luontotyön tärkeys niin hyvin, että metsien parturointi loppuu.

Päivi Lazarov tiesi kampanjaa suunniteltaessa, että some on vaikea alusta keskustelulle. Mahdollisuus tulla väärinymmärretyksi on suuri, kun toimitaan pelkästään kirjoitetun tekstin varassa.

– Yllätyksenä ei tullut se, että se somekeskustelu ryöpsähti siellä Twitterissä aika rajuksikin. Se oli yllätys, että keskusteluissa ja kommenteissa niin paljon kiinnitettiin huomiota vain siihen otsikkoon, sanoo Päivi Lazarov

Metsähallituksen viestintäpäällikkö Paivi Lazarovin mielestä Metsähallituksen pitää jatkaa keskustelua siitäkin huolimatta, että nyt päättynyt kampanja meni osittain kiville raflaavan otsikoinnin takia.

Kursivoidut kohdat lainauksia some-keskustelusta, jota on aiheesta käyty.