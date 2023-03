Credit Suissen yli 50 miljardin euron massiivinen laina näyttäisi rauhoittaneen markkinaa, arvioi analyytikko

Ylen aamussa 16.3.2023 vieraillut Inderessin analyytikko Matias Arola pohtii, mitä seurauksia sveitsiläisen Credit Suissen saamalla yli 50 miljardia euron lainalla on.

Uutinen siitä, että Sveitsin keskuspankki tukee ongelmiin ajautunutta Credit Suisse -pankkia, otettiin markkinoilla vastaan positiivisesti, sanoo Ylen aamussa vieraillut Inderesin analyytikko Matias Arola.

– Credit Suissen osakkeilla kun käydään Yhdysvalloissa kauppaa, siellä osakekurssi toipuu selvästi. Vaikuttaa siltä, että markkinat ovat tähän tilanteeseen rauhoittuneet, Ahola sanoo.

Credit Suisse -pankki kertoi keskiviikon ja torstain välisenä yönä ottavansa Sveitsin keskuspankilta SNB:ltä lainaa 50 miljardia Sveitsin frangia eli reilut 50 miljardia euroa. Pankin mukaan lainan ottaminen on ”ratkaiseva toimi” sen maksuvalmiuden vahvistamiseksi.

Credit Suissen osakekurssi kävi keskiviikkona yli 30 prosenttia pakkasella ja sulkeutui lopulta 24 prosenttia miinuksella.

Arolan mukaan laina on massiivinen, mutta keskuspankin oli välttämätöntä olla hereillä ja reagoida tilanteeseen.

– Credit Suissen tase on kokoluokaltaan reilut 500 miljardia, ja suhteutettuna siihenkin se on massiivinen. Tämä on poikkeuksellisen vahva toimenpide ja viesti ulospäin.

Pankkisektorin paniikki eri puolilla maailmaa ruokkii itseään

Markkinoiden hermoilu alkoi kansainvälisesti jo viime viikon lopulla, kun Yhdysvalloissa teknologiayhtiöitä rahoittava Silicon Valley Bank kaatui. Vaikka eri mantereilla toimivilla pankeilla ei ole suoraa yhteyttä, syntynyt paniikki saman sektorin sisällä ruokkii itseään.

Kun Silicon Valley Bankissa epäluottamus liittyi kasvaneeseen korkoriskiin, on Credit Suissella ollut ongelmia käytännössä vuoden 2008 finanssikriisistä asti.

– Markkinat seuraavat tällä hetkellä erityisen tarkasti sellaisia pankkeja, joiden tiedetään yleisesti olevan heikommassa kunnossa, Ahola sanoo.

Credit Suissen tilanteen laukaisi yhtiön toissapäiväinen ilmoitus, että heidän tilinpäätöksessään on epäselvyyksiä. Lisää löylyä lyötiin eilen, kun Saudi-Arabian suurin liikepankki Saudi National Bank kertoi, ettei se ole nostamassa enää omistusosuuttaan Credit Suissesta.

Pohjoismaisten pankkien tilanteessa Ahola ei näe tämänhetkisen tiedon valossa huolta, sillä ne ovat verrattain hyvin pääomitettuja ja niiden maksuvalmiudet ovat hyvällä tasolla. Tilanne voi kuitenkin elää nopeasti.

– Euro-alueella huomio kiinnittyy muutamaan isompaan keskieurooppalaiseen pankkiin ja Italian pankkisektoriin. Sieltä voi ongelmia vielä tulla pöydälle.

