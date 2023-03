Unkarin Orbán tänään Turkkiin – Ylen Nato-toimittaja: Ratifiointi näyttää etenevän myös Unkarin osalta

Unkarin pääministeri Viktor Orbán matkustaa tänään torstaina Turkkiin.

Hän osallistuu pääkaupunki Ankarassa Turkin sukuisten valtioiden kokoukseen, jossa on määrä keskustella Turkin ja Syyrian maanjäristyksen avustustoimista, kertoi Unkarin pääministerin kanslia (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapaa ainakin osan kokoukseen osallistuvista johtajista kahden kesken, kertoi uutistoimisto Anadolu (siirryt toiseen palveluun).

Orbán matkustaa Turkkiin samaan aikaan kuin Suomen presidentti Sauli Niinistö. Niinistö tapaa presidentti Erdoğanin Istanbulissa perjantaina.

Nato-erikoistoimittaja uskoo, että Orbánille tuli kiire ratifioinnin osalta

Ylen Nato-erikoistoimittaja Mika Hentunen uskoo, että Orbánin vierailun ajoitus kielii siitä, että ratifiointi etenee myös Unkarin osalta. Tähän viittaa se, että tapaaminen vahvistettiin heti, kun mediat uutisoivat Turkin ratifioivan Suomen jäsenyyden.

Turkki ja Unkari ovat tällä hetkellä Nato-maista ainoat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

– Tämä tapaaminen on [Nato-ratifioinnista] erillään oleva asia, mutta ratifiointi on ollut hyvin tärkeä Orbánille. Hän on ollut hyvin aktiivinen Turkin suuntaan. Hän on koordinoinut tätä koko ajan ja on ollut yhteydessä Erdoğanin hallintoon, Hentunen sanoi Ylen aamun haastattelussa.

Unkari ehti alkuviikosta perumaan parlamentin ensi viikolle suunnitellun ratifiointikäsittelyn. Se tarkoittaisi sitä, että asian lopullinen äänestys ei onnistuisi 27. päivä maaliskuuta, jolloin maan parlamentin oli määrä äänestää Suomen jäsenyydestä.

– Nyt tosin näyttää siltä, että Orbánille tuli kiire. On odotettavissa, että Unkari ratifioi pian.

Unkari on aiemmin sanonut, ettei se olisi viimeinen maa, joka Suomen jäsenyyden ratifioi.

Unkarin parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Fidesz-puolueen kansanedustaja Nacsa Lőrinc lupasi joulukuussa, että Unkari ei ole viimeinen, joka ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden.

Hentunen painottaa, että vaikka Unkarissa on puhuttu ratifioinnin olevan parlamentin asia, on maan johtajalla ratkaiseva rooli ratifioinnin hyväksymisessä.

– Asia on ihan selvästi johtajista kiinni. Silloin kun Erdoğan Turkissa tai Orbán Unkarissa sanoo, että eiköhän ratifioida, niin se myös tapahtuu.

Hentusen mukaan Suomen jäsenyyden ratifiointi on Unkarissa ”läpihuutojuttu”, joka on kiinni siitä, milloin Orbán esittelee asian Unkarin parlamentille.

– Parlamentti voi kaikista puheista huolimatta kokoontua erityisistuntoon vaikka tunnin sisällä, Hentunen toteaa.

Suomen ja Turkin neuvotteluista saatiin lisätietoa keskiviikkona

Uutistoimisto Reuters uutisoi keskiviikkona nimettömiin hallituslähteisiin perustuen, että Turkki aikoo ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen toukokuussa pidettäviä vaaleja. Lähteiden mukaan Suomen Nato-hakemus hyväksyttäisiin erillään Ruotsin hakemuksesta.

Myöhemmin keskiviikkona Erdoğan kertoi Turkin yleisradioyhtiö TRT:lle, että Turkki pitää kiinni siitä, mitä Suomelle on luvattu.

– Tapaamme Suomen presidentin ja täytämme lupauksen, jonka olemme antaneet, Erdoğan sanoi.

Niinistö vahvisti myöhemmin keskiviikkona, että vierailun syy on ollut selvillä jo jonkin aikaa.

– Turkkilaiset ovat toivoneet, että olen paikalla kuittaamassa vastauksen, kun he tästä päätöksestä ilmoittavat. Vastasin kutsuun tietysti myöntävästi ja menen vastaanottamaan hänen tahdonilmauksensa, Niinistö kertoo presidentinkanslian välittämässä lausunnossa.

Niinistö tiedotti asiasta myös Twitter-tilillään (siirryt toiseen palveluun). Niinistön mukaan Erdoğan on tehnyt päätöksensä Suomen Nato-jäsenyyden suhteen. Erdoğan aikoo Niinistön mukaan lunastaa lupauksensa, kun presidentit tapaavat perjantaina Turkissa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan on lupa odottaa, että Turkki näyttää vihreää valoa Suomen Nato-jäsenyydelle.

Keskiviikkoiltana Ylen A-studiossa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi myös, että Suomen Nato-jäsenyys on hyvin lähellä.

– Sanoisin niin, että meillä on lupa odottaa perjantaina varmistusta sille, että Turkki voisi ratifiointinsa tehdä.