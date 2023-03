Suomalaisen musiikin merkittävä taustamies Janne Haavisto on vähentänyt töitään, mutta J. Karjalaista hän ei jätä

Rumpali, tuottaja ja äänittäjä Janne Haavisto on oleellinen osa suomalaista musiikkimaisemaa. Yli 40 vuotta kestäneellä urallaan hän on tehnyt töitä lukuisien Suomen eturivin artistien kanssa.

Janne Haaviston levytysura alkoi 1980, jolloin julkaistiin the Bablersin albumi What's All About. Haavisto on tullut tutuksi rumpalina ja tuottajana myös J. Karjalaisen eri kokoonpanoista ja Laika & the Cosmonautsin riveistä.

Rumpalin työn lisäksi Haavisto on tehnyt myös levytuottajan ja äänittäjän töitä lukuisien Suomen eturivin artistien kanssa. Tuotteliaisuudesta kertoo se, että Kansalliskirjaston arkistosta löytyy Haaviston nimellä yli 1 300 tekijänimikettä.

Tuottajana Haavisto on tehnyt töitä myös Juicen, Kari Tapion ja Jorma Kääriäisen kanssa. Hänellä on tuottajan roolista selkeä näkemys.

– Tuottaja tekee, mitä tarvitaan, jotta levystä tulisi mahdollisimman hyvä ja auttaa artistia tai bändiä tekemään mahdollisimman omannäköisensä ja oman visionsa mukaisen levyn, kiteyttää Haavisto.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä tilanne on usein paljon monisyisempi.

Isoin osa tuottajan työtä on psyykkaaminen, Haavisto sanoo.

– Kun uskon puute yllättää, on tuottajan tehtävä pitää yllä positiivista ilmapiiriä, vaikka sielussaan tietäisi, että kusessa ollaan – rahat loppuu kohta, eikä mitään ole vielä saatu aikaiseksi, naurahtaa Haavisto.

Tuottaja vastaa myös siitä, että levy valmistuu ajoissa ja tuotanto pysyy budjetissa.

– Se on ajoittain raskasta puuhaa ja käy psyyken päälle, mutta kun on innostunut ja on tekemisen nälkä, niin valmista tulee.

Erottaako Janne Haavisto -soundin?

Janne Haavisto on tuottanut sekä suomalaisia että ulkomaisia artisteja. Skaala on häkellyttävän laaja.

– Psychobillystä Katri-Helenaan. Kaikki projektit ovat olleet erilaisia, vaikka onhan niissä aina yhteistä se, että on paine saada hyvää jälkeä nopeasti ja budjetissa pysyen.

Monella tunnetulla tuottajalla on oma soundi tai äänimaailma, jonka erottaa levyiltä, oli artisti kuka tahansa. Janne Haavisto -soundinkin saattaa erottaa, vaikka se ei olekaan tarkoitus.

– Toivottavasti ei erota, vaikka niinkin on saattanut käydä. Tuottajan työssä on se vaara, että luulee tekevänsä jotain omaa, vaikka tarkoituksena on tehdä mahdollisimman paljon artistin näköinen levy.

Haavisto on viime aikoina vähentänyt tuottajan ja äänittäjän töitä, poikkeuksena vanhan ystävän ja yhteistyökumppanin J. Karjalaisen levyt.

– Ne ovat hyvin omanlaisiaan projekteja, koska olen mukana myös soittajana. Tunnemme bändin jäsenten kanssa toisemme niin pitkältä ajalta, että ei tarvitse esittää mitään. Voi sanoa, että nyt ei jaksa, jatketaan huomenna.

J. Karjalainen tuli tutuksi jo 80-luvun alussa, Mustat Lasit -yhtyeen aikana. Kitaristi Mikko Lankisen kanssa Haavisto on soittanut jo The Bablersista lähtien.

– Siinä on se vaara, että ei enää näe toisen hyvyyttä ja ottaa hienon soiton ja hyvän fiiliksen itsestään selvyytenä. Meillä on kuitenkin vastuu olla parhaimmillamme jokaisella keikalla. Ne ovat yleisölle ainutkertaisia tilaisuuksia, siksi leipääntyminen ei ole sallittua! Se ei vaan käy!