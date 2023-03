Lieksa on yllättävä poikkeus Suomen urbaanilla euroviisukartalla – fanit eivät mahdu paikalliseen pubiin

Suomen kovimmista viisufaneista koostuvan Euroviisuklubin aluekartalla Lieksa on ollut poikkeus jo pidemmän aikaa.

Noin 10 000 asukkaan korpikaupungissa järjestetään klubin tapahtumia ympäri vuoden. Keväthuipentuman eli yhteisen euroviisujen esikatselutilaisuuden lisäksi Lieksassa on pidetty myös viisuhenkiset pikkujoulut ja kesätapaaminen.

Valtakunnallinen Euroviisuklubi on viime vuosina levittänyt toimintaansa ympäri maan muun muassa Tampereelle, Lahteen ja Ouluun. Se, että Lieksa on mukana tässä joukossa, on pitkäaikaisten viisuharrastajien ansiota.

Martti Heikkinen ja Virpi Smura ovat luoneet Lieksan tapahtumiin kutsuvan ilmapiirin ja niihin on matala kynnys osallistua. Lieksaan tullaan myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta.

– Meidän salaisuus on se, että emme ole suljettu salaseura, vaan tähän joukkoon pääsee mukaan ja toivotamme kaikki tervetulleiksi, sanoo Martti Heikkinen.

Kaksikko saa mukaansa edelleen uusia euroviisujen ystäviä.

– Meillä on nyt sellainen ongelma, etteivät kaikki halukkaat enää mahdu paikalliseen pubiin, jossa olemme pitäneet esikatselu- ja viisukaraokeillan keväisin. Ihmisiä on jonottamassa paikkaa tämän vuoden tapahtumaan, kertoo Heikkinen.

Kilpailu kuuluu lajiin

Fanit ovat yhteisöllinen joukko monenlaisia ihmisiä, mutta eivät ole yhtä mieltä kaikesta viisuihin liittyvästä.

– Me ollaan Martin kanssa usein erimielisiä siitä, mikä on hyvä kappale, sanoo Virpi Smura.

Käärijä: Cha cha cha

Ylipäätään ajatus siitä, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä lauluista, on pielessä. Laulujen paremmuusjärjestykseen laittaminen on osa homman viehätystä. Äänestyksiä voidaan pitää yhtä lailla uudelleen vuoden 1973 viisuista, kuin rannalle jääneiden viisutyrkkyjen paremmuudesta.

Ja kaikkien maiden karsinnat voi seurata livenä verkosta.

Paljon helpompaa viisujen harrastaminen on kuin Ruotsin euroviisukarsintojen, Melodifestivalenin, seuraaminen takavuosikymmeninä.

– Minä katsoin ”melloja” kaverini Ruotsista lähettämiltä VHS-kaseteilta, nauraa Martti Heikkinen.

Euroviisut elävät

Viisufanit ovat yksimielisiä yhdessä asiassa: Eurovision laulukilpailu on mahtava juttu.

Suomen euroviisufanien virallisen klubin, OGAE Finlandin tapahtumissa saa fanittaa viisuja omaan tahtiinsa, konkarit kertovat. Ei tarvitse olla viisutietäjä, eikä tuntea maiden edustajia vuosien takaa. Avoimuus ja yhteisöllisyys ovat vedonneet nuoriin viisufaneihin.

– Tässä on kyse hyvästä musiikista, joka kuuluu jokapäiväiseen elämääni. Ja Eres Tú (Espanjan euroviisu vuodelta 1973) on paras viisu kautta aikain, kertoo Virpi Smura.

– Harrastus on tuonut hyviä ystäviä. Ja se kaikkien aikojen viisu on muuten Israelin Milim vuodelta 2010, jatkaa Martti Heikkinen.

