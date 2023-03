Reilusti myöhästynyt valtion koirarekisteri tulee toukokuussa – tätä se tarkoittaa

Kaikki koirat, myös sekarotuiset, on sirutettava ja ilmoitettava valtion koirarekisteriin. Maksut on vahvistettu. Maassa jolkottelee yli 800 000 koiraa.

Reilusti myöhästynyt, vuosia valmisteltu valtion virallinen koirarekisteri otetaan vihdoin käyttöön toukokuussa. Koirarekisterin avauduttua koiran haltijan kuuluu ilmoittaa koiransa rekisteriin.

Rekisterin vastuuvirasto Ruokavirasto tiedotti avauksesta tänään. Alunperin rekisterin oli määrä ottaa käyttööön jo tämän vuoden alusta lukien. Käyttöönotto on viivästynyt tietojärjestelmähaasteiden takia.

Ruokaviraston koirarekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Koirarekisteri avautuu yksityishenkilöiden käyttöön 8. toukokuuta. Sen jälkeen he voivat ilmoittaa koiransa rekisteriin. Yhdistys- ja yritystoimijoille asiointi avautuu viimeistään elokuussa.

Kaikki koirat, myös sekarotuiset on sirutettava ja ilmoitettava valtion koirarekisteriin.

Taloustutkimuksen Kennelliitolle äskettäin tekemän kyselyn mukaan Suomessa on 803 000 koiraa. Näistä 640 000 on rotukoiria.

Kaksi hintaa

Koiran rekisteröinti maksaa sähköisen asioinnin kautta 10 euroa. Hinta on 19 euroa koiralta, jos rekisteröinnin tai haltijan vaihdoksen tekee paperilomakkeella tai sähköpostitse.

Koirarekisterin käyttöönoton myöhästymisestä huolimatta pennut tulee siruttaa ennen luovutusta seuraavalle haltijalle tai viimeistään kolmen kuukauden iässä. Sirutus maksaa yleensä erikseen.

Ennen vuotta 2023 syntyneet koirat tulee siruttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Tunnistusmerkitsijän tulee antaa siruttamistaan koirista eläinten haltijalle tunnistustodistus.

Pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin tavoite on edistää koirien vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa ja siten ehkäistä pentutehtailua ja koirien laitonta maahantuontia.

Lisätietoja saa koirarekisterin asiakaspalvelusta: koirarekisteri@ruokavirasto.fi ja Ruokaviraston sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Kissarekisteri tekeillä

Myös kissat on tarkoitus saattaa pakollisen rekisteröinnin piiriin. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan asetusta kissojen rekisteröinnistä ja tunnistamisesta eli sirutuksesta. Säädös on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana ja rekisteri on määrä ottaa käyttöön 2026.

Klo 11.55. Lisätty uusi tieto koirien kokonaismäärästä.

