Takavuosien suursuosikki Indica palaa keikkalavoille – yhdeksän vuoden tauko päättyy kiertueeseen

Muun muassa Ikuinen virta -hitistä tunnettu yhtye jäi tauolle vuonna 2014. Nyt luvassa on uutta musiikkia ja kiertue. Kokoonpano on hieman muuttunut, mutta solisti Jonsu Salomaan tyyli on ennallaan.

Avaa kuvien katselu Indica päättää lähes kymmenen vuoden hiljaisuuden. Kuva: Marek Sabogal