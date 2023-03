Minna Canthin kotitalon ikuisuuskiista on ehkä saamassa ratkaisun Kuopiossa

Kirjailija Minna Canthin kodin ja liikerakennuksen, Kanttilan, kunnostamiseksi pyritään perustamaan säätiö.

Kuopiossa sijaitseva Kanttila on vanhimmilta osiltaan liki 200-vuotias, suojeltu rakennus, jonka kunnostamisesta on väännetty vuosikymmenten ajan. Käytännössä säätiö hakisi Kanttilan kunnostamiseen rahoitusta ja toimisi myös rakennuttajana.

Kanttilan omistaa ja sen kunnostamisesta vastaa Minna Canthin talo -yhdistys. Kiinteistön tontin omistaa Kuopion kaupunki.

– Mikään mullistava uusi asia ei ole kyseessä, vaan tämä vaihtoehto otettiin huomioon jo yhdistyksen perustamisvaiheessa, Minna Canthin talo ry:n toiminnanjohtaja Anja Lappi kertoo.

Avaa kuvien katselu Kanttila talvella 2016. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen kommentoi, ettei valtio ole edellyttänyt säätiön perustamista, mutta että se olisi hyvä malli Kanttilan kunnostamisen ratkaisuksi.

– Olemme suhtautuneet tähän vaihtoehtoon myönteisesti ja on hyvä, että myös Kuopion kaupunki on aktiivisesti mukana, Salonen sanoo.

Tähän mennessä ministeriö, kaupunki ja yhdistys ovat selvittäneet erilaisia rahoitusmalleja remonttiin.

– Ministeriön näkökulmasta tärkeää on, että hanke on uskottava, kertoo Salonen.

Avaa kuvien katselu Minna Canthin valokuva Kanttilan pöydällä. Kuva on otettu elokuussa 2022. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen (kesk.) on ollut Kanttilan asiassa viestinvälittäjä. Eskelinen on saattanut ihmisiä yhteen ja sitä kautta on saatu aikaan tapaamisia muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan.

Viime kesänä Kanttilaan tutustui tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.). Tämän jälkeen keskusteluyhteys valtion suuntaan on jatkunut etäyhteyksillä.

Lappi uskoo myös, että säätiö houkuttelisi nykyistä paremmin mukaan yksityisiä rahoittajia, koska säätiötoiminta koetaan turvalliseksi. Huomiota hankkeelle on haettu myös viime heinäkuussa avatun adressin kautta. Allekirjoituksia on tällä hetkellä vajaat 2 500. Adressi on avoinna 19.3. saakka.

Laiminlyönti on kaatunut kaupungin niskaan

Kuopiossa Kanttila herättää vahvoja tunteita päättäjien keskuudessa. Asiaa on vatkattu jo vuosikymmenien ajan.

Edelleen suusta suuhun kiertää 1970-luvulla tehty kuntokartoituksen tulos siitä, että talossa enää kaksi hirttä jäljellä alkuperäisestä talosta. 1970-luvulla valtio osti rakennuksen virastotaloksi Minna Canthin perillisiltä.

Yhdistyksen teettämä rakennushistoriallinen selvitys kumoaa väitteen. Kanttila on ollut pitkään liikerakennuksena, joten rakennusta on muokattu moneen kertaan. Minna Canthin asuinpäätyä ei ole kuitenkaan muokattu samaan tapaan kuin liiketilaa.

Avaa kuvien katselu Kanttilan ullakkoa. Kuva on otettu elokuussa 2022. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Eskelinen haluaa nostaa esiin valtion roolin yhtenä pitkäaikaisena Kanttilan omistajana.

– Tässä on aina syytetty Kuopiota ja kaupunki on saanut pahiksen roolin. Unohdetaan, että jos Kanttila mielletään valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi ja Minna Canth on koko maan yhteistä kulttuuriperintöä, tämä on valtakunnallinen kysymys, ei Kuopion kaupungin niskaan heitettävä asia, hän sanoo.

Salonen ei halua jakaa pahiksen roolia mihinkään suuntaan. Hän on tyytyväinen neuvottelujen hyvään henkeen.

– Tässä on yhteinen tahto löytää ratkaisuja ja neuvotteluja jatketaan. Kummankin tahon, niin valtion kuin kaupungin, on hyvä olla aktiivisia, Salonen sanoo.

Tämän ajatuksen Lappi ja Eskelinen allekirjoittavat. Asiaa edistetään yhteistyössä.

Sunnuntaina Kuopiossa on Minnan päivät

Kanttilan tilanne nousee esiin mediassa usein juuri Minna Canthin ja tasa-arvon päivän alla. Kuopion kuululle kirjailijalle ja hänen nostamilleen teemoille on liputettu vuodesta 2007 alkaen.

Anja Lappi haluaa nostaa esiin myös yhdenvertaisuuden. Lappi huomauttaa, että esimerkiksi tasa-arvolaki käsittelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa

Hänen mielestään yhdenvertaisuuslaki on laajempi ja tuo esille paremmin näkökulmaa Kanttilan toimintaan, Minnan päiviin ja Minna Canthin nostamiin teemoihin.

– Eli, kuinka jaksamme keskustella ja käyttäytyä paremmin. Kuunnella nuoria ja olla optimistisia, Lappi sanoo.

Kuopiossa järjestettävien Minnan päivien ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun)on tänä vuonna museokierroksia, keskustelua ja musiikkia.

Avaa kuvien katselu Minna Canth ja ystävät -opastus järjestetään sunnuntaina Kuopion Taidemuseossa. Kuva: Jyri Väisänen / Kuopion taidemuseo

