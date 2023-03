Muutama päivä ei enää riitä: autojen vuokrausajat pidentyneet selvästi aiemmasta – tällainen on tyypillinen vuokraaja ja kesän autohitti

Ari Ilonen on Suomen autovuokraamojen liiton puheenjohtaja.

Autonvuokrauksen kuumin sesonki, kesän lomakausi lähestyy jo kovaa vauhtia. Vuokrausfirmat odottavat vilkasta kesää koronan jälkimainingeissa, vaikka ulkomaalaisia vuokraajia on edelleen selvästi vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Vuokrausajoissa on tapahtunut oleellinen muutos muutamassa vuodessa.

– Ennen vuokrattiin aika paljon yksittäisiä päiviä tai muutamia päiviä. Nykyään otetaan autoa päivien lisäksi myös pidemmille vuokrauksille. Puhutaan viikoista tai jopa kuukausista. Sama koskee yrityksiä ja kuluttajia, sanoo Suomen autovuokraamojen liiton puheenjohtaja Ari Ilonen.

Ilosen mukaan pitkäaikaisvuokraukset painottuvat pääkaupunkiseudulle

– Kuukausipohjainen vuokraaminen, jota myös minileasingiksi kutsutaan, tuntuu olevan monelle tosi mielenkiintoinen vaihtoehto.

Kasvua liki 60 prosenttia

Keskimääräiset vuokrausajat ovat pidentyneet viidessä vuodessa liki 60 prosenttia. Vuonna 2017 keskimääräinen vuokrausaika oli 4,7 päivää, viime vuonna jo 7,5 päivää.

Ilosen mukaan pidemmät vuokraukset painottuvat pitkälti kesään. Kesä on muutenkin autonvuokrauksen ykkössesonki, tosin Lapissa myös talvi on vilkasta vuokrausaikaa.

– Jos kesäauto ostettiin ennen autokaupasta, niin tänä päivänä otetaan auto alle vuokraamalla se muutamaksi kuukaudeksi. Muuten autoja menee paljon kakkosautoiksi perheisiin ja myös erilaisiin yritysten tarpeisiin, Ilonen kertoo.

Valtaosalla oma auto

Kakkosauton vuokraus paljastaa mielenkiintoisen faktan: valtaosalla vuokraajia on oma auto entuudestaan.

– Asiakaskyselymme mukaan auto on 68 prosentilla eli vuokraaminen ei ole vain autottomien juttu, Ilonen kertoo

– Yksi auto ei välttämättä riitä täyttämään perheen kaikkia liikkumistarpeita.

Vuokraajat ovat Miehiä 75 %

40-59-vuotiaita 59 %

Aikuinen pariskunta 46 %

Yksinasuvia 28 %

Lapsiperheitä 25 % Lähde: Avis&Budget, asiakaskysely 12/2021

Isompaa kysytään

Mutta millainen auto vuokrataan? Mikä on koittavan lomakauden kesäautohitti? Ilosen mukaan autojen kokotoiveet ovat nousseet viime vuosina: isompaa kysytään.

– Kesäautohitti? Tässä olisi mukava sanoa avoauto, mutta kyllä autonvuokraus on hyvin tarvepohjaista. Haetaan neliovista ja mahdollisimman isolla takaluukulla. Perhefarmarihenkiseeen se kesällä menee. Toinen on edullinen pikkuauto. Niille on aina oma kysyntäporukkansa, Ilonen kertoo.

Sähköautot ovat rynnistäneet myös autovuokraukseen.

– Vuokra-autokanta sähköistyy, mutta autokauppaa pikkuisen hitaammin, koska asiakkaille olennaista on helppokäyttöisyys ja jopa tuttuus. Sähkö yleistyy pikkuhiljaa laajemman porukan piirissä käyttövoimana.

Ilonen ei pysty sanomaan kesän keskivuokraa autoille, koska sellaista ei ole.

– Hinnoittelu on dynaamista, online-hinnat. Kannattaa seurata nettiä ja olla hyvissä ajoin liikkeellä, jotta saa haluamansa.

Autovuokraamoalan liikevaihto on noin 180-180 miljoonaa euroa. Suurimpien autovuokraamojen osuus on noin 80 prosenttia.

Autovuokrausten määrä on vuodessa puolisen miljoonaa. Ala työllistää noin 1500 henkeä, osa-aikaiset mukaan lukien.