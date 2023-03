Suomi on kuudetta kertaa maailman onnellisin maa

The World Happiness Report 2023 -julkaisun mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa. Korona- ja kriisivuodet eivät näytä vaikuttaneen globaalilla tasolla ihmisten tyytyväisyyteen elämäänsä.

Mitä Suomi on, jos sitä mittaa sosiaalisen tuen, tulojen, terveyden, vapauden, anteliaisuuden ja korruption vähäisyyden perusteella?

Maailman onnellisin maa, kuudetta kertaa peräjälkeen. The World Happiness Report 2023 on nyt julkaistu, ja totuttuun tapaan Pohjois-Euroopan maat Israelin kera ovat piikkipaikoilla. Suomi, Tanska ja Islanti ovat kolme kovinta.

Maailman onnellisimmat maat

The World Happiness Report 2023 / Sustainable Development Solutions Network 1. Suomi 2. Tanska 3. Islanti 4. Israel 5. Alankomaat 6. Ruotsi 7. Norja 8. Sveitsi 9. Luxemburg 10. Uusi-Seelanti

Onnellisten kärkikymmeniin on tänä vuonna uusi tulokas, Liettua, joka on ensi kertaa 20 onnellisimman joukossa. Piskuisen balttimaan onnellisuus on suorastaan harpannut, sillä Liettuan sijoitus on noussut vuodesta 2017 mitattuna yli 30 sijaa.

Kaikkein onnettomimmat maat ovat Lähi-Idän konfliktien ja korruption arpeuttama Libanon ja Taleban-ääriliikkeen hallitsema Keski-Aasian rutiköyhä Afganistan.

YK:n aloitteesta perustetun voittoa tavoittelettoman Sustainable Development Solutions Network -järjestön julkaisema The World Happiness Report laittaa maailman maat onnellisuusjärjestykseen.

Luokitus syntyy onnellisuutta selvittävien kansallisten kyselytutkimuksen tuloksista yhdistettynä maiden elämänlaadusta kertoviin mittareihin, kuten BKT:seen ja elämänajanodotteeseen.

Julkaisua on kritisoitu muun muassa alle 15-vuotiaiden huomiotta jättämisestä ja epäilty autoritääristen maiden myötäilystä.

Ihmisten hyväntahtoisuus vaikuttaa kasvaneen kriisivuosina

Julkaisun tekijät nostavat tämän vuoden raportissa esille ihmiskunnan sietokyvyn. Vaikka vuodesta 2020 eteenpäin maailmaa on ravistellut niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kuin maailmanlaajuinen inflaatio ja perushyödykkeiden hinnannousu, ovat positiiviset tuntemukset kaksi kertaa yleisempiä kuin negatiiviset.

Kriisit ovat jopa voineet tehdä ihmisistä huomaavaisempia. Tutkija Lara Akninin mukaan jokapäiväiset pyyteettömät hyvät teot kuten tuntemattomien auttaminen tai hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen ovat yleistyneet kaksi vuotta peräkkäin, ja ovat nyt pandemiaa edeltäneen tason yläpuolella.

Raportista selviää myös, että Venäjän sota on vaikuttanut negatiivisesti ukrainalaisten hyvinvointiin, mutta yllättävää kyllä vähemmän kuin Krimin valtaus vuonna 2014. Samaan aikaan ukrainalaisten keskinäisluottamus ja yhtenäisyys on noussut huippulukemiin.