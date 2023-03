Selja Väkistä, 19, ei kiinnosta maailmanmeno ollenkaan: ”Mihin tämä äänestäminen liittyy?”

Hakunilassa asuva Selja Väkinen kertoo, että hänen pääasiallinen reviirinsä on hänen kotinsa. Sen takia vaalimainonta olisi hänestä hyvä laittaa nettiin. Video: Kristiina Lehto / Yle

Vantaan Hakunilassa asuva 19-vuotias Selja Väkinen ei tiedä vielä, äänestääkö hän tulevissa eduskuntavaaleissa vai ei.

Väkinen on käynyt peruskoulun jälkeen valmentavissa työkokeiluissa ja etsii tällä hetkellä työtä. Ravintola- ja tarjoiluala kiinnostaisi.

– Harkitsen vielä, äänestänkö vai en. En oikein tiedä, ketä äänestäisin ja mihin tämä äänestäminen liittyy, Väkinen sanoo.

Vantaa yrittää nostaa äänestysaktiivisuutta

Nuorten ja maahanmuuttajien viime vuosien alhainen äänestysaktiivisuus on huolettanut osaa kuntia. Nuorten ja erityisesti maahanmuuttajien ison määrän tiedetään liittyvän kunnan laskevaan äänestysaktiivisuuteen.

Vantaalla on eniten maanhanmuuttajaäänestäjiä koko Suomessa. Iso osa heistä on nuoria.

Vantaalla viime vuoden aluevaaleissa äänestysaktiivisuus nuorten keskuudessa romahti. Se laittoi Vantaan jumbosijalle koko maan äänestysaktiivisuudessa. Vain 38,1 prosenttia kuntalaisista äänesti.

Vaikka edellisissä eduskuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli Vantaalla valtakunnan keskikastia, aluevaalien tulos säikäytti kaupungin sen verran, että nyt se alkoi toimiin etenkin nuorten ja maahanmuuttajien äänestysaktiivisuuden nostamiseksi.

Vantaan vaalipäällikkö Niina Puikkonen sanoo kaupungille olevan tärkeää, että oman kunnan asukkaat kävisivät uurnilla, jotta eduskuntaan saadaan edustajia kunnasta. Tällä hetkellä Vantaalta on eduskunnassa kuusi edustajaa Uudenmaan vaalipiiristä.

– Vaikka emme suoraan voi tähän vaikuttaa, totta kai sillä on merkitystä, jos eduskunnassa istuu useampi vantaalainen. Kyllä he kotikuntansa asioita siellä edistävät ja Uudenmaan asioita muutenkin, Puikkonen sanoo.

Yle kävi Länsimäessä ja Hakunilassa

Yle vieraili Vantaan Hakunilassa ja Länsimäessä, jossa alle 31-vuotiaita ei politiikka paljoa kiinnosta.

Vuosi sitten aluevaaleissa Hakunilan tietyssä osassa vain 9,1 prosenttia tämän ikäisistä äänesti. Länsimäessä 12 prosenttia samasta ikäluokasta kävi uurnilla.

Hakunilan ostarilla Selja Väkinen sanoo, että hän on nähnyt kyllä mainoskylttejä. Mutta samalla hän sanoo, että vaalit ovat hänelle hankala kysymys, koska häntä ei maailmanmeno kiinnosta ollenkaan.

Kun vähän kyselee, Väkinen kertoo, että hänelle on myös tärkeitä yhteiskunnallisia asioita. Niitä ovat muun muassa eläinten hyvinvointi, luonto sekä nuorten hyvinvointi.

Erityisesti hyväksikäyttöön ja huumeisiin pitäisi puuttua, samoin roskaamiseen. Silti hän ei tiedä, äänestääkö vai ei.

– Periaatteessa jätän äänestämisen muille. Se päätös on niin vaikea.

”Nuoret eivät jaksa äänestää”

Hakunilan ostarilla parturissa istuva paikallinen seurakunta-aktiivi Emil Hamström, 18, sanoo tietävänsä seurakuntavaaleista, miksi nuoret eivät alueella äänestä.

Avaa kuvien katselu Emil Hamström tuli Hakunilan ostarille parturiin. Parturina Majd Omar. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

– Nuoret eivät saa tietoa. Ei tiedetä, missä on äänestyspaikkoja, ja sitten se, että ei vain jaksa äänestää. Jos ei ole ketään kiinnostavaa tuttua, eivät he jaksa mennä äänestämään.

Hamström uskoo, että nuorille pitäisi olla oman ikäisiä ehdokkaita.

– Enemmän nuoria ehdokkaiksi. Eivät he halua äänestää ketään yli 40-vuotiasta.

Avaa kuvien katselu Maisa Laine pitää tärkeänä, että äänestämään pääsee nopeasti ja silloin, kun itselle sopii. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Lastenvaunujen kanssa liikkeellä oleva Maisa Laine, 30, aikoo äänestää, kuten aina. Laine pitää ensiarvoisen tärkeänä, että ennakkoäänestyspaikka on helposti saatavilla.

– Helppous on tärkeää. Että pääsee, kun itse ehtii.

Asukkaat toivovat näkevänsä ehdokkaita kasvotusten

Jotta äänestysaktiivisuus saataisiin Vantaalla takaisin yli 70 prosenttiin, kaupunki on lisännyt näissä eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja myös paikallisiin ammattikorkeakouluihin.

Lisäksi vaaleista on järjestetty erilaisia paneeleita ja tietoa vaaleista jaetaan eri kielillä, jotta nuorten lisäksi maahanmuuttajat löytäisivät uurnille.

Kaupunki pitää sitä tärkeänä, jotta demokratia mahdollistuisi hyvin, sanoo vaalipäällikkö Puikkonen.

Se onkin tarpeen, sillä muun muassa Hakunilassa neuvolassa lapsensa kanssa käymässä ollut 32-vuotias länsimäkeläinen Hamda Ali kertoo, että hänen on ollut vaikea löytää äänestyspaikkaa aiemmilla kerroilla.

– Ehkä ihmiset eivät tiedä. Esimerkiksi Länsimäessä ei ole paljon mitään äänestysilmoituksia.

Ali sanoo, että hän sai itse tietää tulevista vaaleista, kun oli viime sunnuntaina käymässä Helsingin puolella Puotilan kartanossa lastentapahtumassa.

Hän pitää tärkeänä, että ehdokkaat tulisivat paikalle ja heitä näkisi kasvokkain. Ali huomauttaa, että kaikki eivät osaa edes ehkä lukea vaalimainoksia.

– Jos ehdokkaat tulisivat Länsimäkeen paikalle, voisi jutella face to face. Se olisi parempi.

Avaa kuvien katselu Länsimäkeläinen Hamda Ali oli tullut Hakunilan ostarille neuvolaan viiden kuukauden ikäisen vauvansa kanssa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Länsimäki on syrjässä ehdokkailta

Vantaan tavoite on hieno. Kaupunki haluaa jokaisen ymmärtävän, että äänestämällä voi vaikuttaa. Mutta vaikka uusia ennakkoäänestyspaikkoja on tulossa, kaikkialle niistä ei ole ehkä hyötyä.

Länsimäki on yksi ongelmallisista alueista. Se on vähän syrjässä Vantaan kaikista keskuksista ja hyvin kytköksissä Helsinkiin.

Avaa kuvien katselu Länsimäen kirjastosta kerrotaan, että osa alueen koululaisten vanhemmista ei tiedä, missä kirjasto on, vaikka se on aivan koulun vieressä. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kartasta katsottuna alue on lähempänä Helsingin metroa ja Helsingin itäisiä keskuksia kuin Vantaan keskuksia tai isoja kauppakeskuksia.

Länsimäkeläinen Najmo Ahmed sanoo, että hän lähtee aina Helsinkiin, kun lähtee Länsimäestä jonnekin.

Metrossa näkee Ahmedin mukaan heti vaalimainoksia. Ne on tietysti yleensä tarkoitettu helsinkiläisille, sillä Helsinki on oma vaalialueensa.

– Länsimäessä ei näy yhtäkään mainosta. Monikaan ei varmaan tiedä, että on tulossa äänestys. Kaikki tieto tulee Helsingistä. On surullista, että Vantaalla on vähemmän sellaista, Ahmed sanoo.

Avaa kuvien katselu Najmo Ahmed toivoo, että vaalit näkyisivät enemmän myös Länsimäessä Vantaalla. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Ei ole ihme, jos menee sekaisin, ketä pitäisi äänestää, vaikka Länsimäessäkin on ennakkoäänestyspaikka kirjastossa. Helsinki on oma äänestysalueensa, kun taas vantaalaiset äänestävät Uudenmaan ehdokkaita.

– Ehkä nuoret äänestäisivät, jos vaalit näkyisivät täällä jotenkin, Ahmed pohtii.

Taustalla ehkä myös rasismi

Länsimäen kirjastossa Natasha Al-Zeilaa uskoo, että osasyy siihen, että Länsimäessä nuoret eivät ole äänestäneet, on se, että useat Länsimäessä ovat maahanmuuttajia. Osa maahanmuuttajista ei Al-Zeilaan mukaan äänestä.

– On monia maahanmuuttajia, jotka ajattelevat, että äänestäminen on vain suomalaisille. He ajattelevat, että äänestäminen ei kuulu heille.

Al-Zeilaa arvelee, että se johtuu osin rasismista.

– Jos joku on joskus kokenut rasismia, tulee olo, että ei voi päästä tekemään sellaisia perusasioita, joita suomalainen voi.

