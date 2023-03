Asiakas toivoo ostoksilla omaa rauhaa – alan oppilaitoksesta vakuutetaan, että myyjille ei opeteta aggressiivista myyntiä

Jokainen kaupassa kävijä tunnistaa tilanteen, jossa liian innokas myyjä rientää luokse kysymään ”Hei, miten voin olla avuksi?” Tyypillinen vastaus on, että ”minä nyt vain katselen”.

Liian innokasta, jopa aggressiivista myyntiä, ei opeteta ainakaan alan oppilaitoksissa, vakuuttavat Tampereen seudun ammattiopiston Tredun liikennetoiminnan lehtorit Lea Lintunen ja Sari Ahola.

Avaa kuvien katselu Tredun liiketoiminnan lehtorit Sari Ahola (vas.) sekä Lea Lintunen korostavat, että myyjän tehtävät ovat muuttuneet paljon digitalisuuden myötä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Myynti ei ole tyrkyttämistä eikä väkisin lähestymistä, vaan se on asiakkaan kohtaamista ja tarpeen kartoittamista, Lea Lintunen sanoo.

Kaupan organisaatioissa on kuitenkin käytännön eroja toimintatavoissa. Toisissa kaupoissa mitataan esimerkiksi sitä, kuinka nopeasti myyjä tervehtii asiakasta ja ottaa kontaktia.

Ristiriitaista asiassa on alan opettajien mielestä se, että tutkimusten mukaan nykypäivän asiakkaat kuitenkin haluavat palvelua.

”Ei saa olla liian iholla”

Tampereella kauppakeskuksen ulkopuolella haastatellut ihmiset toivovat myymälässä omaa rauhaa.

Iina Puuppo kertoo kohdanneensa liian innokasta asiakaspalvelua.

Avaa kuvien katselu Tamperelainen Iina Puuppo sanoo, että myyjien moikkaaminen tulee luonnostaan eikä siinä ole ongelmaa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Minä kyllä suosin sellaista, että saa itse katsella rauhassa asioita ja tarvittaessa voi pyytää myyjän avuksi.

Myös tamperelaisella Arja Voutilaisella on kokemusta liian hyökkäävästä myynnistä. Hän pohtii, että tapa on tullut meille jostakin muualta.

– Kyllä ihminen haluaa yksin katsella ja tutustua tavaroihin. Kun joka puolelta koko ajan kysellään, miten voin auttaa, ei se ole kivaa.

Myyjien moikkailu ei Voutilaista häiritse.

Tamperelainen Rene Stolt toivoo myyjiltä parempaa ihmisten lukutaitoa.

– Pitäisi ehkä osata lukea asiakasta, että millä mielellä hän on lähtenyt liikenteeseen myymälään. Välillä on liian innokkaita asiakaspalvelijoita.

Avaa kuvien katselu Tamperelainen Rene Stolt ei lämpene amerikkalaistyyppiselle tyrkyttävälle ylipalvelulle. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Stolt toivoo vähäeleistä palvelua ja että myymälässä saisi katsella tuotteita rauhassa.

– Apua on toki hyvä olla lähettyvillä, mutta liian iholla ei saa kuitenkaan olla.

Suomalaiset ovat kehittyneet myyjinä

Suomalaisia on pidetty huonoina myyjinä. Tredun lehtoreiden mielestä parempaan suuntaan on menty. Tärkeää on kokonaisvaltainen ja myönteinen asiakaskokemus.

Opettajien odotukset kohdistuvat nyt tulossa olevaan tutkintouudistukseen, jossa pyritään vahvistamaan esimerkiksi etämyynnin ja digitaalisen myynnin osaamista.

– Olisi tärkeää, että myyntialalle tulisivat ne opiskelijat, joilla sydän sykkii myynnille, sanoo Lea Lintunen.