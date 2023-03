Jonni Sarkkinen paini nuorten Euroopan mestariksi – "Se on pienestä asti ollut ykkösjuttu voittaa painissa", toteaa tuore mestari

Jyväskyläläinen Jonni Sarkkinen, 20, on saavuttanut kultaa alle 23-vuotiaiden kreikkalais-roomalaisen painin EM-kisoissa Bukarestissa, Romaniassa.

– On tässä ihan mahtava fiilis ollut. Kun armeijakaveri Tino Ojala vielä voitti 63-kiloiset, niin se tuplasi fiiliksen. On meillä ollut aika juhlaa, toteaa Jyväskylään palannut Jonni Sarkkinen.

Sarkkinen kaatoi keskiviikkoiltana 82-kilon sarjan finaalissa hallitsevan nuorten maailmanmestarin Norjan Exauce Mukubun 6–0.

– Mukubun painityyli sopii minulle, mutta jos sillä lähtee homma toimimaan, sitä on vaikea pysäyttää, kertoo jyväskyläläistä Harjun Woimaa edustava Sarkkinen finaalivastustajastaan.

Painiura alkoi kuusivuotiaana

Sarkkisen perheen painitausta on vahva, sillä nykyään Painiliiton toiminnanjohtaja työskentelevä Jonnin isä Pasi Sarkkinen on toiminut vuosituhannen alussa myös painimaajoukkueen päävalmentajana.

Poikaa ei kuitenkaan tarvinnut painostaa painin pariin.

– Paini on aina ollut perheessä läsnä. Jonnin kohdalla se on kuitenkin ollut intohimoa jo nuoresta asti, muistelee Pasi Sarkkinen.

– Olen kaikkea muutakin harrastanut, mutta paini oli selkeä valinta. Olen aina tykännyt kamppailla ja ottaa miehestä mittaa, ja pienenä treenit olivat vielä niin monipuolisia, kertoo muun muassa pesäpalloa nuorempana pelannut Jonni Sarkkinen.

Hän kertoo myös pitävänsä lajin luonteesta, tappion jälkeen syyllinen löytyy aina peiliin katsomalla.

– Se on juuri myös mistä pidän, ettei voi syyttää kuin itseään. Ennen häviäminen harmitti todella paljon, ja vieläkin harmittaa. On se aina todella kova paikka, mutta se on myös kasvattavaa, puntaroi Santahaminassa varusmiespalvelustaan suorittava Jonni Sarkkinen.

Toisaalta voiton, kuten nuorten Euroopan mestaruuden, jälkeen tunnetta on jopa vaikea sanoittaa.

– Ennen ottelua on hirvittävä jännitys ja todella ahdistunut tunne, mutta sitten kun ottelun voittaa, fiilis on todella uskomaton. Se on pienestä asti ollut ykkösjuttu voittaa painissa, avartaa Jonni Sarkkinen painijan tuntoja.

Pariisin olympialaiset tavoitteena

Jonni Sarkkisen seuraava iso tavoite on tulevana syksynä Tampereella kisattavat nuorten MM-kilpailut. Mielessä välkkyvät myös viisi tarunhohtoista rengasta. Seuraavat kesäolympialaiset kisaillaan Pariisissa

– Tavoitteeni on ollut, että Pariisiin pääsisi, toteaa Marko Yli-Hannukselan idolikseen tunnustava Sarkkinen.

Nuorten Euroopan mestaruuden Sarkkinen voitti 82-kilon sarjassa. Olympialaisissa kyseisessä painoluokassa ei painita, vaihtoehtoina on joko 77- tai 87-kiloisten sarja.

– Painon pudottamista ollaan mietitty, se ei ole ongelma. Pitäisi muuttaa vähän harjoittelua enemmän kestävyysominaisuuksia tukevaksi ja sitä kautta pudottaa painoa, puntaroi Jonni Sarkkinen.