Älä ota vastaan likaista asuntoa, sillä siivous kuuluu vuokranantajalle – asiantuntija: Palkatonta siivoustyötä ei tarvitse tehdä

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita on huomannut, että ärtymys ja herkkyys tarttua asioihin on lisääntynyt kriisien ja inflaation aikana. Rahankäytön kiristyminen näkyy myös vuokrasuhteissa. ”Naarmuista käydään nyt ihan erisävyistä keskustelua. On hämärtynyt se fakta, että asunto kuluu käytettäessä aina.”

Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle