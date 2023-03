A-streptokokkia ainakin yhdessä jyväskyläläispäiväkodissa – ärhäkkää bakteerimuotoa ei ole löytynyt

Pieni lapsi menehtyi toissaviikolla Jyväskylässä A-ryhmän streptokokin aiheuttamaan tautiin. A-streptokokkia on todettu ainakin yhdessä Jyväskylän päiväkodissa.

Keski-Suomessa ei ole toistaiseksi todettu vakavampia tautimuotoja tyypillisesti aiheuttavaa A-streptokokkibakteerin alatyyppiä, kertoo hyvinvointialueen sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja Juha Paloneva.

Pieni lapsi menehtyi Jyväskylässä (Yle Uutiset) toissaviikolla A-streptokin aiheuttamaan infektioon, minkä jälkeen noin 40 altistunutta on testattu bakteerin varalta. Tartuntoja on todettu kahdeksan, ja ne on hoidettu antibiooteilla.

Hyvinvointialue on tyypittänyt kaikki altistumisryppäästä löydetyt tartunnat selvittääkseen, onko liikkeellä tavallisimmin vakavaa infektiota aiheuttavaa emm1- tai emm12-alatyyppiä. Sitä ei kuitenkaan ole ensimmäisenä valmistuneesta näytteestä löydetty.

Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole kertonut päiväkotialtistumisen sijaintipaikkakuntaa julkisuuteen. Streptokokkitapauksia on Ylen tietojen mukaan ollut kuitenkin ainakin yhdessä jyväskyläläisessä päiväkodissa.

Hyvinvointialue vastaa tiedottamisesta

Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist kertoo, että tiedotusvastuu asiassa on hyvinvointialueella. Hän ei tiedä, kuinka monessa päiväkodissa A-streptokokkia mahdollisesti on.

Päiväkodit tekevät tarvittaessa täsmätiedotusta asiasta hyvinvointialueen ohjeistamana.

– Jos tiedottamista on tarve kohdentaa, toimimme tiedon viejänä tarvittaessa, Ahlqvist kertoo.

Onko kohdennettua tiedottamista tarvittu?

– Kyllä, me olemme jakaneet tiedotteita. Esimerkiksi hyvinvointialue on päiväkodin johtajan kanssa sopinut, jos tällainen tiedote on ollut tarpeen, Ahlqvist sanoo.

Hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Juha Paloneva sanoo, että mitään laajamittaista tiedotettavaa infektioista ei ole.

Tehostettua siivousta tarvittaessa

Ahlqvistin mukaan Jyväskylän päiväkodeissa toteutetaan jo pandemiassa opittuja hygieniatoimia. Esimerkiksi siivousta tehostetaan tarvittaessa ja leluja pestään tavallista tiuhemmin.

Myös lasten ja työntekijöiden käsien pesusta huolehditaan ja kasvattajat käyttävät halutessaan maskeja.

– Ainakaan minun tietooni ei ole tullut mitään laajempaa. Jos huoltajia huolestuttaa, kannattaa terveydenhuollon puoleen kääntyä matalalla kynnyksellä, Ahlqvist sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannan mukaan streptokokkitapausten määrä on alkuvuodesta ollut kasvussa Suomessa, kuten myös bakteeriin liittyvien vakavien infektioiden määrä.