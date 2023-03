Sanna Narina kohtaa Petteri Urpon – Kuninkaallinen Nukketeatteri tekee harvinaista poliittista satiiria

Nukketeatterin avulla tehtiin ivaa vallitsijoista jo keskiajalla. Kun lavalla oli nukke, näyttelijää ei mestattu. Kuninkaallinen Nukketeatteri on nauranut Suomen poliitikoille jo kymmenen vuotta.

Petteri Urpo, Annika Talikko, Sanna Narina, Maria Hutisalo, Riikka Jarru, Bi Anderson, Anna-Maja Rikason, Sari Jeesaaja.

Politiikan eliitistä on turvallista tehdä pilkkaa, kun oikeat poliitikot muutetaan hahmoiksi. Nukketeatterilla tehtiin sallittua satiiria jo keskiajalla.

– Valtaa pitävistä tehtiin jo silloin pilkkaa. Kun lavalla oli nukke, ei tarvinnut katkaista näyttelijän kaulaa. Sama turva on mukana edelleen, ja saamme sanoa vähän ronskimmin, sanoo Kuninkaallisen Nukketeatterin perustaja Hannu Räisä.

Kuninkaallinen Nukketeatteri on suomalaisittain harvinaisuus: se tekee poliittista satiiria teatterissa. Hämeenlinnalainen ryhmä on ivaillut poliitikoille jo kymmenen vuotta. Show'n aika on aina vaalien kynnyksellä. Tänä vuonna esitys kantaa nimeä 2023: Vaaliseikkailu.

Yhdessä Räisän kanssa teatteria johtavan Antti Kemppaisen satiirituntosarvet ovat viimeisen vuoden ajan olleet herkkinä. Voiko sodasta Euroopassa repiä huumoria?

– Sitä nimenomaan pitää voida tehdä. Ihmiselle on tärkeää ja puhdistavaa päästä nauramaan vaikeille asioille.

Antti Kemppainen ja Bile-Limari (vas.), Taina Maria Savimäki ja Sanna Narina sekä Hannu Räisä ja Petteri Urpo. Räisä veisti Sannan sääret harvinaisesta puusta, jota hän kertoo pitäneensä tallessa 20 vuotta.

”Kansalaiset pääsevät nauramaan valitsemilleen poliitikoille”

Hannu Räisän tekemä Sanna Narina on musta ilmestys, joka liikkuu sulavasti, esikuvansa kaltaisesti. Luonteeltaan Narina on kipakka ja yllätyksellinen, kuvailee hahmoa näyttelevä Taina Maria Savimäki.

Sanna Narina oli viimeinen hahmo, jonka Hannu Räisä veisti tämän vuoden esitykseen. Nukke oli haastavin, koska pääministeri Sanna Marin on hahmojen esikuvista näkyvin.

– Jostain syystä mieshahmot on helpompi veistää. Kasvojen muoto tulee jostain syystä helpommin miehille, Räisä kertoo.

Veistämiseen menee muutama viikko per nukke. Samalla käsi ja silmä harjaantuvat, ja vaikein onnistuu parhaiten viimeisenä.

Kuninkaallinen Nukketeatteri esiintyy vielä ennen vaaleja ainakin Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Oulussa, Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella.

– Minusta on tärkeää näyttää poliitikkojen todelliset kasvot. Naamiot on täällä riisuttu, niin kuin presidenttikin on sanonut. Kansalaiset pääsevät nauramaan valitsemilleen poliitikoille, Antti Kemppainen sanoo.

