Vaalikentillä kätellään ja halaillaan – kasvokkain kohtaaminen on edelleen tärkeää osalle äänestäjistä

Tutkija Markku Jokisipilän mukaan ehdokkaan persoona on tärkeä äänestäjille. Kanssakäymiseen on patoutunutta tarvetta kokoontumisrajoitusten jälkeen.

Eduskuntavaaleihin on aikaa pari viikkoa, ja kampanjatyö on kiihtymässä. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että näissä vaaleissa ehdokkaiden henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeää.

– Persoona on ehdokkaalle keskeinen työkalu. Tietenkin puoluevalintakin merkitsee, mutta monet äänestävät ihmistä ja henkilöä, jonka kokevat vakuuttavaksi ja joka vetää puoleensa.

Jokisipilän mukaan on monia eri tapoja tulla valituksi

– Yksi parhaista ja tyypillisimmistä on se, että onnistuu kohtaamaan suuren määrän ihmisiä ja onnistuu vakuuttamaan rajallisessa ajassa ihmisen siitä, että ääni kannattaa antaa, arvioi Jokisipilä.

Avaa kuvien katselu Sanna Marin kansan ympäröimänä Turun kauppatorilla 16. maaliskuuta 2023. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kärkipoliitikot vetävät väkeä

Pääministeri ja SDP:n ehdokas Sanna Marin sai suuren joukon väkeä liikkeelle torstaina 16. maaliskuuta Turussa. Marin puhui Turun kauppatorin uudenkarhealla esiintymislavalla, mutta laskeutui sen jälkeen keskustelemaan kuulijoiden kanssa.

Hän lupautui useisiin selfiekuviin ja myös halasi kannattajiaan.

Avaa kuvien katselu Varsinais-Suomen Yrittäjien vaalipaneeli 16. maaliskuuta 2023 Turun Hansa-korttelissa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Suomen kärkipoliitikoista myös Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli samana päivänä liikkeellä Turussa. Hän osallistui Varsinais-Suomen Yrittäjien vaalipaneeliin kauppakeskuksessa.

Moni saapui kättelemään ja vaihtamaan muutaman ajatuksen ehdokkaan kuulumisista.

Avaa kuvien katselu Petteri Orpo ja Timo Haapanen keskustelivat ennen vaalipaneelin alkua. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Sosiaalinen mediakin tärkeää valinnassa

Sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti. Se ei Markku Jokisipilän mielestä vähennä perinteisen jalkatyön merkitystä.

– Paras kampanja on sopiva yhdistelmä näitä molempia, mutta toki on ehdokkaita, jotka ovat tulleet valituiksi vain somessa kampanjoimalla.

Avaa kuvien katselu Sini-Tuuli Mäkinen (oik.) oli liikkeellä Alli Kallion kanssa. Hänelle tärkeintä on selvittää ehdokkaan mielipiteet netistä. Ruuhkavuosien takia hän ei paljon ehdi vaalitorille. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Turun kauppatorilta tavoitettujen kansalaisten joukossa oli heitä, jotka haluavat kohdata ehdokkaan. Toisaalta oli heitäkin, jotka tutkivat ehdokkaansa mielipiteet netistä.

Avaa kuvien katselu Helka Martikainen toivoi pääsevänsä keskustelemaan ehdokkaiden kanssa varsinkin vanhustenhoitoon liittyvistä asioista. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Avaa kuvien katselu Aatu Pyy ei käy vaalitorilla, vaan tutkii ehdokkaansa ajatukset netistä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Avaa kuvien katselu Ilkka Nousiainen haluaa kohdata ehdokkaita. Hänelle kontaktin saaminen on tärkeää. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Avaa kuvien katselu Sirke Lohtaja-Ahonen voi poiketa vaalitorilla ostosreissun yhteydessä, mutta ehdokkaiden mielipiteet hän selvittää netistä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ylen Vaalistartti käy maanantaina 20. maaliskuuta läpi koko Suomen vaaliasetelmat ja isot puheenaiheet. Katso lähetys kello 17.07 TV1:ssä tai Yle Areenassa*.*

