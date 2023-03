Tällainen on Tiktokissa huomiota herättänyt Willow-projekti – Asiantuntija: Päästöt samaa luokkaa kuin Suomen liikenteen päästöt vuodessa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hyväksyi Willow-projektina tunnetun öljy- ja kaasunporaushankkeen maanantaina.

Willow-projekti on seitsemän miljardin dollarin arvoinen öljyn- ja kaasunporaushanke Yhdysvaltojen Alaskassa alueella, jonka omistaa liittovaltio.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) valmiina tuotantoalueen odotetaan tuottavan jopa 180 000 barrelia öljyä päivässä. Projektin takana on Conoco Phillips -niminen energia-alan suuryhtiö.

Nyt kun Willow-projekti on saanut vihreää valoa, öljykenttien rakentaminen voi alkaa. Käytännössä aloitus voi kuitenkin viivästyä, koska edessä on todennäköisesti useita oikeusjuttuja.

Öljynporausprojekti on herättänyt kansainvälisesti huomiota sosiaalisessa mediassa ja tällä viikolla aihe on ollut myös Suomessa eniten trendaavien Google-hakujen listalla.

Sitran vanhemman neuvonantajan Ilkka Räsäsen mukaan projekti lähettää ikävän viestin.

– Willow-projekti ei yksittäisenä projektina lisää öljyntuotantoa massiivisesti, mutta viesti maailmalle on huono. Ilmastonmuutos ja luontokato etenevät koko ajan ja suunta pitäisi kääntää nyt. Viesti on erittäin ikävä – vielä kun se tulee demokraattipresidentiltä, joka palautti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimukseen, Räsänen sanoo.

Tältä öljynporaus Alaskassa näyttää.

Hanke jakaa mielipiteitä ja kuohuttaa myös Tiktokissa

Willow-projektin puolustajien mukaan hanke tuo syrjäiselle alueelle investointeja ja satoja työpaikkoja, mikä parantaisi alueen elinvoimaa. Alaskan osavaltio on riippuvainen öljyn tuotannosta, mutta alueella tuotetaan nykyään selvästi vähemmän öljyä kuin vielä huippuaikoina 1980-luvulla.

Ympäristöaktivistit ja osa alkuperäisasukkaista vastustavat öljynporaushanketta. Heidän mukaansa hanke pitäisi torpata sen ilmasto- ja luontovaikutusten vuoksi. Aktivistien odotetaan haastavan hanke oikeuteen.

Suuren somehuomion seurauksena presidentille on lähetetty CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) yli miljoona projektia vastustavaa kirjettä. Yli neljä miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut hanketta vastustavan kansalaisaloitteen (siirryt toiseen palveluun).

Öljynporaushanke jakaa myös paikallisten mielipiteet. Jotkut toivovat kotiseudulleen lisää työmahdollisuuksia, toiset ovat huolissaan alueen luonnosta.

Willow-projekti lisää päästöjä ja voi tuhota eläinten elinympäristöjä

Yhdysvaltojen hallinnon arvioiden mukaan Willow-projektin tuottama öljymäärä vapauttaisi 9,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) tämä vastaa kahden miljoonan bensa-auton vuosittaisia päästöjä.

– Se on suunnilleen samaa mittaluokkaa kuin Suomen kaikki liikenteen päästöt vuodessa. Yhdysvaltojen kaikista hiilidioksidipäästöistä se vastaa paria promillea, mutta jokainen tonni on liikaa, Ilkka Räsänen sanoo.

Ympäristöaktivistit ja paikalliset ovat huolissaan myös luonnosta.

– Arktisella alueella poraaminen on erityisen huolestuttavaa. Jos sattuu öljyvahinkoja, niitä on vaikea siivota pitkien etäisyyksien ja kylmän sään vuoksi, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan öljykenttien ja teiden rakentaminen sekä liikenne tuotantolaitoksille voivat tuhota luonnonvaraisten lajien elinympäristöjä ja häiritsevät paikallista eläinkantaa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa elävät karibut vaeltavat jopa satoja kilometrejä laidunalueidensa välillä.

Avaa kuvien katselu Conoco Phillips -yhtiön öljynporausalue Alaskassa. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Joe Biden käänsi kelkkansa, koska haluaa kohtuuhintaista polttoainetta inflaation kurittamalle kansalle

Willow-projektin hyväksyi alun perin Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin hallinto vuonna 2020.

Presidentinvaalikampanjansa aikana Joe Biden lupasi lopettaa öljyn- ja kaasunporauksen liittovaltion mailla, mutta toisin kävi. Willow-projektissa Bidenin myönnytys ympäristönsuojelijoille oli se, että hankkeelle sallittiin kolme porauspaikkaa ensin ehdotetun viiden sijasta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Biden yrittää tasapainotella kahden ristiriitaisen tavoitteen välillä. Hän haluaa samaan aikaan vähentää Yhdysvaltojen hiilidioksidipäästöjä ja pitää polttoaineen hinnan edullisena.

Inflaatio on kurittanut viime aikoina yhdysvaltalaisia, kun elämisestä on tullut kuluttajahintojen nousun myötä aiempaa kalliimpaa. Kallis polttoaine on autoilijoiden maassa kipeä poliittinen kysymys.