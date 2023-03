Tomi Hiltunen opettaa rynnäkkökiväärin käyttöä rojun ja sementtimurskan keskellä Ukrainassa eikä ole aikeissa lähteä pois – ”Sota jatkuu”

Vapaaehtoiset suomalaiset reserviläiset antavat yhä enemmän sotilaskoulutusta ukrainalaisille, sillä valtioiden tarjoama koulutus on liian vähäistä ja liian hidasta.

LUOTEIS-UKRAINA Kouluttaja kaivaa laukustaan droonin, kääntää kokoontaitetut propellit auki ja irrottaa linssinsuojuksen.

– Meille tämä on harjoitusdrooni, vaikka jotkut käyttävät tätä mallia vielä myös rintamalla, kouluttaja kertoo.

Harjoittelija avaa kauko-ohjaimen ja kytkee kännykkänsä sen kahvoihin. Drooni tottelee pieniä ohjaussauvoja, jotka ovat kuin pelikonsolin ohjaimet.

Drooni nousee kouluttajan käsistä nopeasti harmaalle taivaalle. Näin se lähtee myös rintamalla, jossa drooneilla kuvataan venäläissotilaiden asemia.

Kouluttaja ja harjoittelija kuuluvat Ukrainan aluepuolustusjoukkoihin Luoteis-Ukrainassa. Sotilaiden pyynnöstä Yle ei kerro harjoituspaikan sijaintia tarkemmin.

Vieressä opetusta seuraa suomalainen Tomi Hiltunen, joka tuli vuosi sitten vapaaehtoisena Ukrainaan asekouluttajaksi.

Hiltusen kanssa työskentelee muutama muukin suomalainen, ja lisää on tulossa.

– Parikymmentä kiinnostunutta kouluttajaa on jo ilmoittautunut, Hiltunen kertoo.

Myös he opettavat droonien käyttöä ukrainalaisille sotilaille. Hiltusen mukaan kouluttajat ovat aktiivisia reserviläisiä. Sotilaskoulutusta järjestää vapaaehtoisten tuella Lion Defence Team ry (siirryt toiseen palveluun), joka lisäksi toimittaa Ukrainan asevoimille lääkintä- ja muuta materiaaliapua.

Hiltusen mukaan koulutuksen tarve on nyt kova, koska sota on kiivasta ja Ukraina joutuu värväämään kaatuneiden tilalle joukoittain uusia sotilaita.

– Vastapuoli ei tule luovuttamaan kovin kevyesti. Kyllä ne pistävät isompaa vaihdetta silmään, Hiltunen sanoo.

Vuosi sitten Ukrainaan lähtenyt Tomi Hiltunen on jäänyt maahan, koska tarve sotilaskoulutukselle on niin suuri.

Aseen käytön perusteet koulutetaan päivässä

Hiltunen aloitti viime maaliskuussa opettamalla rynnäkkökiväärin käyttöä siviileille läntisessä Lvivin kaupungissa, mutta on sen jälkeen laajentanut koulutusta ja siirtynyt toisaalle Ukrainaan.

Hiltusen kanssa työskentelevillä suomalaisilla on koulutusyhteistyötä erityisesti Ukrainan kansalliskaartin ja rajavartiolaitoksen, mutta myös aluepuolustusjoukkojen kanssa.

Hiltunen arvioi, että heidän koulutukseensa on osallistunut jo noin 4 000 ihmistä. Sekä sotilaat että siviilit saavat vähintään päivän mittaisen pikakurssin aseen käyttöön ja taisteluensiapuun.

Ne, jotka voivat osallistua useampana päivänä, perehdytetään hiukan paremmin – muun muassa taisteluun rakennetulla alueella.

Siihen tarkoitukseen käytetään suurta rakennusta, jossa on jo valmiiksi apokalyptinen tunnelma. Sadevesi on valunut katon läpi ja kertynyt lammikoiksi lattialle. Rakenteet ja irtaimisto ovat hajalla, rojua ja sementtimurskaa lojuu kaikkialla.

Kuin kalpea aavistus siitä, miltä näyttää Venäjän tuhoamilla alueilla.

Puitteet ovat kunnossa ja koulutettavien into on tehnyt Hiltuseen vaikutuksen.

– On ollut hienoa nähdä, miten aktiivisesti jengi osallistuu koulutukseen, ja paikallinen vieraanvaraisuus on ollut mieletöntä, Hiltunen sanoo.

Se nostaa myös kouluttajien motivaatiota.

– Tunnen ja näen täällä sen, että työllä on ollut merkitystä, Hiltunen sanoo.

Avaa kuvien katselu DJI:n Mavic 2 -drooneja käytetään lähinnä harjoitteluun ja parempia malleja rintamalla. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Kiinalaiset droonit pitää tuunata rintamakäyttöön

Harjoittelu onnistuu hyvinkin yksinkertaisilla varusteilla. Reilun tuhannen euron hintainen DJI Mavic 2 -tyyppinen drooni lentää puiden yläpuolella ja kuvaa oksistoa pellon laidassa.

Droonissa on yksi ongelma: se on kiinalainen. Kiina ei haluaisi, että Ukraina käyttää halpoja harrastekäyttöön suunniteltuja drooneja sodassa Venäjää vastaan.

– Kiina ei ole meidän puolellamme, sanoo kouluttaja, joka käyttää taistelijanimeä ”Japanilainen”. Oikeasti hän on ukrainalainen, mutta hän on hankkinut työkokemusta myös Itä-Aasiasta.

Kouluttajan mukaan Ukraina välttää DJI:n mahdolliset koiruudet sillä, ettei droonien ohjelmistoa päivitetä. Lisäksi ukrainalaiset muuttavat itse softaa niin, että drooneista saadaan kaikki teho irti.

– Voimme esimerkiksi sammuttaa nämä valot, koska normaalisti drooni on valaistu kuin joulukuusi, jolloin vihollinen näkisi sen, kouluttaja kertoo.

Vaikka ukrainalaiset ovat parantaneet Mavic 2 -drooneja monin tavoin, ne on jätetty lähinnä harjoituskäyttöön. Rintamalla tavallisin on Mavic 3 -malli, joka ei ole yhtä herkkä Venäjän radiohäirinnälle.

– Jos vihollinen estää radiosignaalien etenemisen, se drooni voi silti lentää takaisin, kouluttaja kertoo.

Tiedustelun lisäksi droonit kelpaavat myös pudottamaan pommeja suoraan venäläissotilaiden taisteluhautoihin. Kouluttaja näyttää 3D-tulostettuja muovisia peräsimiä, joiden avulla pommit ohjautuvat oikein.

Avaa kuvien katselu Sotilaskoulutuksessa käytetty auto on ammuttu seulaksi. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Hiltunen: Suomalaisten kannattaisi tukea suoraan Ukrainan armeijaa tai järjestöjä

Sisällä rakennuksessa Hiltunen esittelee paikkoja, joissa ukrainalaisia sotilaita on koulutettu. Kun sotaa on käyty jo vuosi, harjoittelu on aiempaa järjestäytyneempää.

Hiltusen mielestä Ukrainassa ei onneksi ole näkyvissä sotaväsymystä. Ukrainalaiset ymmärtävät, että sodassa on kyse koko maan olemassaolosta.

Toisin voi olla Suomessa, kauempana rintamalta.

– Toivon, ettei unohdeta sitä, että sota jatkuu vielä. Se tulee jatkumaan vielä pitkään, ja tilanne voi muuttua vielä aika paljon pahemmaksi, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mielestä median antama kuva Ukrainan tilanteesta sodassa on ”positiivisesti värittynyt”. Sodan pitkittyminen on Venäjän etu, ja Hiltusen mukaan Ukraina tarvitsisi nyt paljon sekä ase- että koulutusapua.

Siksi suomalaisten kannattaisi Hiltusen mielestä tehdä Ukrainan puolesta kaikki se, mitä voidaan tehdä.

– Suomalaisille paras tapa auttaa on antaa rahaa suoraan Ukrainan asevoimille tai antaa rahaa eri vapaaehtoisorganisaatioille, jotka toimittavat tavaraa perille suoraan, Hiltunen neuvoo.

Avaa kuvien katselu Mustaparta-nimeä käyttävä pataljoonan komentaja pyytää Euroopalta erityisesti raskaita aseita. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Komentaja: Jokainen mummo voi ottaa osaa sotaan

Ukrainalle ulkomainen koulutusapu on hyvin tervetullutta, ja sen lisäämistä ovat vaatineet muun muassa Ylen haastattelema korkea-arvoinen suomalaisupseeri sekä brittiasiantuntija, joka on neuvonut Ukrainaa asevoimien uudistuksissa jo vuosien ajan.

– On nimenomaan ulkomaisen avun ansiota, että pystymme varustamaaan lähes kaikki ihmiset, sanoo Mustaparta-nimeä käyttävä ukrainalainen pataljoonan komentaja.

Myös hän on seuraamassa aluepuolustusjoukkojen droonikoulutusta.

Mustaparran mukaan Ukraina ei tarvitse ulkomaalaisia sotilaita, mutta kylläkin paljon aseita ja koulutusta.

– Toimimme niin, että lähes jokainen ihminen, jokainen perhe ja jokainen mummo ottaa osaa tähän sotaan, Mustaparta sanoo.

Mustaparran mukaan Euroopan maiden apu on korvaamatonta ja koskettavaa, koska nyt ukrainalaiset tietävät, etteivät he ole yksin torjumassa Venäjän hyökkäystä.

– Se kohottaa henkeä, kun tiedämme, että naapurimme auttavat meitä puolustautumaan. Käytännössä olemme koko Euroopan puolustusmuuri, Mustaparta sanoo.

Pian koulutus on ohi ja droonit pakataan kasseihin. Nyt yhä useampi ukrainalainen tietää, miten drooneja voidaan käyttää tiedustelussa.