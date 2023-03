Vanhemmat nuoret käskyttävät alle 15-vuotiaita tekemään rikoksia Lahdessa

Hämeen poliisi haluaa oman tutkintaryhmän nuorisorikoksille. Poliisi on tavannut alkuvuonna useita alle 15-vuotiaita, jotka ovat olleet osallisina erilaisissa rikoksissa.

Alaikäisten rikollisuus huolestuttaa Lahdessa.

Hämeen poliisilaitoksen rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen kertoo, että alkuvuonna on tavattu useita alle 15-vuotiaita, jotka ovat olleet osallisina erilaisissa rikoksissa.

Kiiskinen ei kerro rikoksista enempää, koska tapausten tutkinta on vielä kesken.

– Nuoria käytetään rikoksentekijöinä, joita vanhemmat nuoret käskyttävät. Nuori ei välttämättä uskalla sanoa vastaan.

Jari Kiiskinen korostaa, että tällaisissa tapauksissa poliisin ja viranomaisyhteistyön varhaisella puuttumisella on erittäin tärkeä merkitys, jotta nuoret saadaan takaisin oikealle raiteelle yhteiskunnassa.

Lahdessa ennaltaehkäisevää työtä tekee Ankkuri-tiimi, joka ennaltaehkäisee nuorten rikoksia varhaisessa vaiheessa. Ankkuri-tiimi on myös osallistunut rikosten selvittelyyn.

Poliisi kaipaa nuorten rikosten tutkintaan kuitenkin omaa nuorisorikostutkintaryhmää, sanoo Kiiskinen.

– Hämeen poliisilaitoksella ei ole tällaista ryhmää, joka pystyisi nopeasti reagoimaan nuorten tekemiin rikoksiin.

Nuorten tekemät pahoinpitelyt ja ryöstöt kasvussa

Alle 15-vuotiaat päijäthämäläiset olivat viime vuonna osallisina 91 pahoinpitelyrikoksessa, 85 näpistyksessä ja 176 omaisuusrikoksessa.

15–17-vuotiaita taas oli osallisena 80 pahoinpitelyrikoksessa ja 22 ryöstössä vuonna 2022. Kasvu edellisvuoteen nähden on tässä ikäryhmässä molemmissa rikollistyypeissä huomattava. Osa rikoksista tehdään pienissä porukoissa.

Alla olevasta Hämeen poliisilaitoksen tilastosta näet, kuinka paljon nuoret olivat osallisina erilaisissa rikoksissa Päijät-Hämeessä.

Erityisesti nuorten 15-17 -vuotiaiden tekemät pahoinpitelyt ja ryöstöt lisääntyivät viime vuonna. Osa näistä rikoksista on tehty porukassa.

Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Marko Viitanen kertoo, että nuorten epäillyissä rikoksissa on koko Hämeen alueella kasvua.

– Toistaiseksi nuorten tekemiä rikoksia tutkivat erikseen nimetyt poliisit, mutta vielä emme ole päätyneet perustamaan omaa nuorisorikostutkintaryhmää.

Aikuisten ja nuorten tekemät rikokset samassa pinkassa

Marko Viitasen mukaan on mahdollista, että nuorisorikosryhmä perustetaan tulevaisuudessa. Oma tutkintaryhmä pelkästään nuorten tekemille rikoksille jouduttaisi tapausten selvittelyä.

– Nyt kun aikuisten ja nuorten tekemät rikokset ovat samassa nipussa, se nuoren juttu ei sieltä välttämättä nouse ensimmäisenä.

Hämeen poliisilaitoksen rikosylikomisario Martti Hirvonen sanoo, että Lahden nuorisorikollisuutta ei voi vielä missään määrin verrata pääkaupunkiseudun tilanteeseen, jossa ongelman mittaluokka on erilainen.

– Helsingissä ennalta estävään toimintaan on kohdennettu sata poliisia, Hämeessä muutama. Puhutaan tällaisista eroista. Isommissa poliisilaitoksissa on pelkästään nuorisorikoksiin kohdentuvia tutkintaryhmiä. Tämä on aina resurssikysymys.

Kauppakeskus Trio on suosittu nuorten kokoontumisalue. Kuvituskuva.

