Lintujen kevätmuutto on vielä lähtötelineissä – uusista muuttolajeista havaintoja päivittäin

Kevät kurkkii jo nurkan takana pikkupakkasista ja ajoittaisista lumisateista huolimatta. Lintujen maailmassa kevään todellinen muuttopyrähdys on edessä huhtikuun loppupuolella.

Lintujen keväiset muuttopuuhat ovat vielä alkuvaiheessa.

Birdlife Suomen lintutilannepäivityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan alkuviikon voimakkaat etelänpuoleiset tuulet lennättivät Suomeen kiuruja, töyhtöhyyppiä sekä muita alkukevään muuttajia. Keväälle uusina lajeina havaittiin pikkujoutsen, tundrahanhi, valkoposkihanhi, meriharakka, tylli, kangaskiuru, virtavästäräkki ja lapinsirkku.

Lintutietopalvelu Tiirasta (siirryt toiseen palveluun) paljastuu, että lauantaina Naantalissa bongattiin jo västäräkki.

Suurimmat muuttajamäärät on odotetusti havaittu lounaisimmassa Suomessa: Maskussa nähtiin jo enimmillään lähes 500 kiurua ja noin 200 uuttukyyhkyä. Kiireisimmät kiurut ja töyhtöhyypät ovat ennättäneet Satakuntaan ja Päijät-Hämeeseen.

Pohjoisempana kevät näyttäytyy muun muassa sulapaikoille saapuvina laulujoutsenina ja harmaalokkeina.

Pidentyvä päivä helpottaa lintujen tilannetta

Kokkolassa lintujen muuttoa tarkasti seuraava kokenut lintuharrastaja Juhani Hannila on tehnyt havainnot vasta noin kymmenestä kevätmuuttajalajista Kokkolan korkeudella.

Hänen mukaansa pikkupakkaset ja lumi vielä pidättelevät muuttolintuja etelässä. Lintujen näkökulmasta tilanne on kuitenkin hyvä: pidentynyt päivä antaa Suomessa talvehtiville linnuille enemmän aikaa etsiä valoisaan aikaan riittävästi ravintoa.

– Linnuilla on aikaa päivän aikana etsiä ravintoa ja vaihtaa myös ruokailupaikkoja. Tutun ruokintapaikan lisäksi nyt ne alkavat liikkua laajemmin ja niillä on vara tuhlatakin energiaa.

Isompien ja paremmin kylmää kestävien lintujen kevätmuutto käynnistyy maaliskuun lopussa, mutta todellinen vilske on reilun kuukauden kuluttua huhtikuun lopussa.

Talviruokinnan aika ei ole vielä ohi

Talvehtivien lintujen näkökulmasta lopuillaan oleva talvi on ollut kohtuullisen helppo. Lintujen määrä on kuitenkin Hannilan havaintojen mukaan tavallista pienempi. Lajikadosta ei kyse ole vaan siitä, että yksilöitä lajeittain on vähemmän.

Talviruokintaa kannattaa jatkaa niin kauan kuin lunta riittää. Tarvittaessa talviruokintapaikan voi viritellä uudelleenkin käyttöön, jos sen on ehtinyt jo laittaa kesäteloille ja kylmä jakso kiusaa aikaisia muuttajia.

– Esimerkiksi järripeipot ovat varhaisia muuttajia eivätkä ne löydä lumen alta ravintoa. Ne kokoontuvat mielellään ihmisten tarjoamille ruokintapaikoille. Se voi olla ihan ratkaisevaa niiden selviämiselle, muistuttaa Juhani Hannila.

Katso Yle Pohjanmaan juttu lintujen kevätmuuton tilanteesta Yle Areenasta.