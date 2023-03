Keskisuomalainen-konserni valitsi päätoimittajaksi kavalluksesta tuomitun – konsernijohtaja Kangaskorpi ei tiennyt rikostaustasta

Talousrikoksesta tuomittu Kimmo Halonen on valittu Keskisuomalainen-konserniin juuri liittyneen Sinun Savo -lehden päätoimittajaksi. Halosen nimitysuutinen ja uuden päätoimittajan haastattelu julkaistiin konserniin kuuluvassa Warkauden Lehdessä 15. maaliskuuta (siirryt toiseen palveluun).

Haastattelussa Halonen, 62, kertoo työskennelleensä aikaisemmin Savon Sanomissa, Pieksämäen Lehdessä ja Länsi-Savossa sekä toimineensa jatkuvasti myös puolustusvoimien tiedotustehtävissä ja viestintäkouluttajana.

Halonen sai rikostuomion marraskuussa 2014 ollessaan Länsi-Savon yhteiskuntatoimituksen esimiehenä. Hänet tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta, luottamusaseman väärinkäytöstä ja väärennyksestä.

Halonen toimi Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiön puheenjohtajana, kun hän kavalsi säätiön puukauppatuloja reilut 43 000 euroa.

Sinun Savo -kaupunkilehti on ilmaisjakelulehti, joka ilmestyy Varkaudessa, Pieksämäellä, Leppävirralla ja Joroisissa.

Oliko teillä tiedossa Kimmo Halosen saama ehdollinen vankeustuomio silloin, kun hänet valittiin päätoimittajaksi, Keskisuomalainen-konsernin konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi?

– Täytyy sanoa heti, että minulla ei ollut tietoa. En tiedä, miten asia on valmisteltu organisaatiossa, mitä on tapahtunut. Täytyy tunnustaa housut kintuissa, että ensimmäistä kertaa kuulen asiasta tässä keskustelussa.

Halonen tuomittiin vuonna 2014 törkeästä kavalluksesta kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Hän kavalsi yli 40 000 euroa Etelä-Savon Journalistien virkistyssäätiöltä. Vaikuttaako tämä uusi tieto mahdollisesti päätoimittajan asemaan?

– Tähän en halua sanoa mitään. Tämä on minulle uusi tieto, jota täytyy selvittää ja taustoittaa. Toki kyseessä on sen verran vanha asia, että hän on varmasti saanut asianmukaiset rangaistukset ja kärsinyt ne. Jokaisella on oikeus lähteä puhtaalta pöydältä, jos on hoitanut velvoitteensa yhteiskuntaa kohtaan. Halonen ei ole meidän palkkalistoillamme, vaan kyseessä on ulkoistettu päätoimittajuus. Minulle saakka tuomio ei ole tullut tietoon missään vaiheessa. Harmillista, että kuulin sen näin, mutta hyvä, että asia tuli ilmi.

Aiotteko käydä asiaa läpi konsernissa tämän tiedon tultua ilmi?

– Ilman muuta selvitän, tutkin ja katson, onko sillä jotain vaikuttavuutta. Toisaalta meistä ketään ei voi ristiinnaulita vanhojen syntien takia.

Kangaskorpi toistaa haastattelun aikana neljä kertaa, ettei vanha ja jo kärsitty rikostuomio voi olla elinikäinen este työelämässä.

Voiko asialla olla vaikutusta kaupunkilehden (Sinun Savo) ja koko konsernin luotettavuuteen? Päätoimittaja on kuitenkin roolissa, jossa edellytetään luottamusta ja avoimuutta.

– Ilman muuta on. Päätoimittajan tehtävä on hyvin luottamuksellinen, ja me olemme erityisen tarkkoja tällaisissa asioissa. Konsernimme kaikessa tekemisessä vastuullisuus on ihan keskeinen teema. Se korostuu etenkin sisällöntuottajien ja varsinkin päätoimittajien osalta. Asiaa täytyy nyt selvittää, pohtia, katsoa vähän minkälaista palautetta tulee ulkopuolelta.

Jos teillä olisi ollut tieto tuomiosta, olisiko sillä ollut vaikutusta Halosen valintaan, vaikka hän ei suoraan työsuhteessa olekaan?

– Hankala sanoa. En tiedä jutun taustoja. Voi olla, että olisi ollutkin, mutta en osaa sanoa tähän. Meillä on noin satakunta päätoimittajaa. Jokaiseen yksittäistapaukseen en pysty perehtymään. Sinun Savo ei ole ollut minulla ykkösfokuksessa. Toki olen Halosen valinnan hyväksynyt ja kuitannut, mutta tietämättä tätä yksityiskohtaa. Se on fakta, että ei tämä mikään positiivinen asia ole.

Minkälainen asema ilmaisjakelulehden päätoimittajalla on yleisön luottamuksen suhteen, jos sitä verrataan tilattaviin lehtiin?

– Siinä on merkittävä ero. Pienen ilmaisjakelulehden päätoimittajuutta ei voi verrata ison, tilattavan lehden päätoimittajuuteen. Mutta toki päätoimittajan vastuu on päätoimittajan vastuu, oli tuote iso tai pieni.

Päätoimittajalla iso vastuu Vastaavan toimittajan tehtävänä on johtaa ja valvoa toimitustyötä, päättää aikakautisen julkaisun, verkkojulkaisun tai ohjelman sisällöstä sekä huolehtia hänelle tässä laissa säädetyistä muista tehtävistä, jotka on kirjattu lakiin (siirryt toiseen palveluun).

Kangaskorpi on toiminut media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestön Medialiiton puheenjohtajana kahdeksan vuotta. Hän tarkastelee asiaa myös siitä roolista:

- Median tehtävä on olla vallan vahtikoira ja olla tarkkana. Se edellyttää, että me toimimme itse samalla tavalla. Näitä erilaisia tapauksia on tullut paljon vastaan (puheenjohtajuuden aikana). On aika tuoreita esimerkkejä hyvin suurten lehtien päätoimittajien osalta, jotka ovat johtaneet irtisanoutumisiin. Ne ovat osoittaneet sen, että mediassa on hyvin vahva itsekriittisyyden kulttuuri.

”Synnit on sovitettu”

Sinun Savo -lehden päätoimittajaksi valittu Kimmo Halonen vastasi Ylen haastattelupyyntöön viestillä.

– Eipä noista 9 vuoden takaisista tapahtumista ole kommentoitavaa. Synnit on sovitettu jo silloin vuosia sitten. Teen päätoimittaja-hommia aliurakkasopimuksella, enkä ole työsuhteessa Keskisuomalaiseen.

Halonen kertoo toimineensa kevytyrittäjänä ja tehneensä paljon työtä Keski-Savossa.

– Vanhat ja sovitetut tapahtumat ole haitanneet tähänkään asti työskentelyä. En näe, että ne vaikuttaisivat nytkään tähän kevytyrittäjäpestiin, joka on uuden tehtävän pohjana.

Voit keskustella aiheesta 18.3. klo 23.00 saakka.