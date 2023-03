Näin kärppäfanit kommentoivat kauden päättymistä: ”Toiset syyttävät pelaajia, toiset valmentajia”

Kärpät hävisi eilen kotihallissaan Raksilassa KooKoolle murskaluvuin 0-5. Sen myötä joukkueen kausi päättyi playoffsien ensimmäiselle kierrokselle. Kärpät on jäänyt edellisen kerran puolivälierin ulkopuolella kaudella 2016–17.

Uskollisimmat fanit kannustivat joukkuetta viimeiseen asti, vaikka tilanne näytti toivottomalta. Yksi heistä on Oulun Kärppien virallisen kannattajayhdistyksen, Kärppäkannattajien Joonas Pekkala.

Pettynyt Pekkala ajattelee, että joukkueen kasaamisessa on epäonnistuttu.

– Toiset syyttävät pelaajia, toiset valmentajia. Aika moni Kärppiä tiukasti seuraava näkee asian niin, että vastuu on korkeammalla taholla. Hyviä pelaajia on hankittu neljään kentälliseen, mutta onko heistä osattu kuitenkaan kasata joukkuetta, pohtii Pekkala.

Pekkalan mielestä peli ei näyttänyt kauden aikana siltä, että kentällä olisi ollut yhtenäinen, hyvin toimiva viisikko.

– Peli oli punnertamista ja suoriutumista. Tosin pelaajatkin alisuoriutuivat, vaikka parempaan olisi pystytty.

Myös kärppäkannattajissa 16 vuotta aktiivisesti mukana ollut mukana Sauli Lempiäinen myöntää, että odotukset olivat kovat ja pettymys suuri.

– Tässä toimi kuuluisa Murphyn laki. Jos jokin menee oikein pahasti pieleen, niin se menee oikein pahasti pieleen.

Joonas Pekkala odottaa kuitenkin innolla tulevaa kesää, koska silloin uusi joukkue alkaa muodostua. Hän aikoo olla mukana kannustamassa tulevaa kokoonpanoa myös ensi kaudella.

– Meillä on hyvä yhteisö, josta löytyy ystävät. Kyllä sinne menee, vaikka peli olisi hirveän näköistä. Sitä se on ollutkin välillä, mutta aina sieltä on itsensä löytänyt.

Avaa kuvien katselu Sauli Lempiäinen on tuttu vieras Kärppäkatsomossa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki ei halunnut antaa haastattelua eikä Yle tavoittanut Kärppien johtoa perjantaina.