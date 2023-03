Katariina Souri syyttää mediaa naisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä: ”Minut on saatu näyttämään lutkalta”

Me too -keskustelun jälkimainingeissa esille on noussut myös median luoma naiskuva. Monet takavuosien kohujulkkikset ovat tuoneet julki kokemaansa kaltoinkohtelua.

Kirjailija ja kuvataiteilija Katariina Souri ruotii tuoreessa elämäkerrassaan Kata median toimintaa kovin sanankääntein ja kutsuu sitä ”sarjaksi julkisia raiskauksia”.

Souri nousi julkisuuteen Playboy-kuvillaan 80-luvun lopussa ja on ollut sen jälkeen näkyvästi esillä myös suomalaisessa mediassa.

Souri tarkensi Viimeinen sana -ohjelmassa tarkoittavansa julkisilla raiskauksilla esimerkiksi lehdistön esittämiä perättömiä vihjailuja siitä, että hänellä olisi ollut suhteita miesten kanssa.

– Minut on saatu näyttämään joltain lutkalta. Jos annetaan ymmärtää, että nainen harrastaa seksiä ihmisten kanssa, joiden kanssa ei harrasta seksiä, niin mitä se on silloin?

Souri kertoo median suhdevihjailujen vaikuttaneen hänen elämäänsä vielä tänäkin päivänä.

Ylen toimittaja Ruben Stiller pohtii Sourin kuvaamaan median toiminnan kutsumista seksuaaliseksi häirinnäksi tai kiusaamiseksi.

– Minkälaista seksuaalista häirintää tiettyjen mielikuvien luomisella media itse on harjoittanut? Mielestäni se on erittäin hyvä kysymys.

Hufvudstadsbladetin päätoimittaja Erja Yläjärvi korostaa, että sanoilla on väliä. Hänen mielestään kyse on ollut kiusaamisesta, mutta hän ei halua kutsua Sourin kuvailemaa median toimintaa raiskauksiksi.

– Elämme aikaa, jossa sanoja käytetään kovin helposti. Olisi hyvä, että löytäisimme tällaiselle toiminnalle omat termit, Yläjärvi sanoo.

Yläjärvi peräänkuuluttaa oman termin perään, jotta pystytään yksiselitteisesti ymmärtämään, mistä puhutaan ja voidaan erottaa median toiminta tapauksista, joissa on käytetty fyysistä väkivaltaa ja raiskattu.

Myös Sourin mielestä toinen termi olisi hyvä löytää, mutta sellaista ei heti tule mieleen.

Onko median naiskuva muuttunut?

Maailma oli joiltain osin hyvin erilainen, kun Souri poseerasi iltapäivälehtien kansikuvissa 90-luvulla.

– Muistan sen aikakautena, jolloin miesverkostot pitivät vielä valtaa tässä maassa. Ja muistan sen aikana, jolloin portinvartijoilla oli vielä rautainen ote yleisestä mielipiteestä. Puhun nyt päätoimittajista, Ruben Stiller kuvailee.

Yläjärven ja Stillerin mukaan 90-luvulla seksuaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta ei juuri puhuttu, ainakaan näillä sanoilla.

– Puhuttiin sikailusta tai siitä, että joku on käyttäytynyt huonosti, Stiller sanoo.

Yhdysvalloissa on viime vuosina nostettu esille, kuinka media on kaltoinkohdellut julkisuudessa esiintyneitä naisia, kuten Bill Clintonin rakastajattarena julkisuuteen päätynyttä Monica Lewinskyä, pop-tähti Britney Spearsia ja malli-näyttelijä Pamela Andersonia.

Yläjärven mielestä nyt on tarve käsitellä vuosien takaisia tapauksia, sillä maailma on muuttunut parempaan suuntaan. Hän suhtautuu kuitenkin osin kyynisesti siihen, miksi seksiin liittyvistä uutisista tunnettujen megajulkkisten aiempaa käsittelyä nykypäivänä puidaan.

– Osa on aitoa yhteiskunnallista halua käydä läpi ja puida, osa ei ole.

