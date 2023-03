FT: Credit Suisse neuvottelee sulautumisesta sveitsiläisen jättipankin UBS:n kanssa

Credit Suisse on ollut vakavissa ongelmissa viime vuodet. Vuonna 2022 tappiota kertyi yli 7 miljardia euroa. Mainetta ovat tahranneet miljardien eurojen luottotappiot, sakot ja epäilyt rahanpesusta.

Vaikeuksiin ajautunut Credit Suisse -pankki käy viikonlopun ajan neuvotteluja sulautumisesta Sveitsin suurimman pankin UBS:n kanssa. Asiasta kertoo talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun). Pankin pelätään ajautuvan maksukyvyttömyyteen.

Neuvotteluja käydään Sveitsin keskuspankin ja markkinavalvoja Finman tukemina.

Keskuspankki on uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan kertonut Yhdysvaltain ja Britannian keskuspankeille, että Credit Suissen ja UBS:n liitos olisi "suunnitelma A", jolla pankkeihin kohdistuva luottamuskriisi vältetään.

AFP:n lähteiden mukaan keskuspankki toivoo liitosta mahdollisesti jo viikonvaihteessa.

Fuusiolla haettaisiin markkinoiden rauhoittumista

Tämän viikon keskiviikkona yksi Credit Suissen pääomistajista, Saudi-Arabian suurin pankki Saudi National Bank sulki rahahanat.

Muun muassa BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)saudit eivät halua lisätä omistusosuuttaan nykyisestä kymmenestä prosentista. Markkinat säikähtivät ja herättivät pelon jopa sveitsiläispankin kaatumisesta. Uutisten seurauksenaeurooppalaiset pankkiosakkeet laskivat jyrkästi.

Levottomuutta lisäsivät tiedot kahden yhdysvaltalaispankin, Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin vaikeuksista.

Sveitsin oma keskuspankki reagoi nopeasti ja pyrki rauhoittamaan tilannetta lupaamalla pankille noin 50 miljardin euron hätärahoituksen. Fuusio saattaisi olla pitkän aikavälin ratkaisu.

Sveitsiläispankki eurojärjestelmän ulkopuolella - riski pienempi

Credit Suisse on Euroopan 20 suurimman pankin joukossa. Sen asemasta pankkimaailmassa kertoo pitkä ja maineikas historia. Pankki on perustettu vuonna 1856. Sen kotipaikka on Zürichissa.

Sveitsi ei kuulu euroon, mutta rahoituslaitokset ovat kautta maailman monin tavoin sidoksissa toisiinsa ja kaatuminen aiheuttaisi tappioita lukuisille tahoille.

Credit Suissen ja sen eurooppalaisten tytäryhtiöiden sidokset eivät ole tarkkaan selvillä.

Myös Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltain keskuspankki Fed ovat käyneet sveitsiläisten kanssa keskusteluja. Laajaa dominoefektiä halutaan välttää.

FT:n uutisen tultua julki Credit Suissen osakkeiden arvo kääntyi nousuun. Pankilla on yli 50 000 työntekijää eri puolilla maailmaa.

Lähteet: AFP, Reuters

