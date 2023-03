Entinen presidentti Donald Trump pelkää, että poliisi pidättää hänet ensi viikolla

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on kehottanut kannattajiaan tukimielenosoituksiin. Hän kirjoitti pidätysepäilyistään sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa uskovansa, että hänet pidätetään ensi tiistaina.

Hän kehottaa kannattajiaan protestoimaan.

Trump sanoo saaneensa tähän viittaavaa ”laittomasti vuodettua” tietoa New Yorkin Manhattanin ”korruptoituneesta ja poliittisesta” piirikunnansyyttäjänvirastosta. Asiasta kirjoittaa muun muassa BBC.

– Johtava republikaaniehdokas ja Yhdysvaltain entinen presidentti pidätetään ensi viikon tiistaina. Protestoi, ota kansakuntamme takaisin!, Trump kirjoittaa.

Valamiehistö käsittelee tapausta

Virasto ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Syyttäjänviraston tutkima tapaus liittyy pornotähti Stormy Danielsiin. Trumpin on epäilty maksaneen Danielsin, jonka oikea nimi on Stephanie Clifford, hiljaiseksi väitetyn seksisuhteen jälkeen. Trump on kiistänyt epäilyt. Hänen mukaansa mitään rikollisa ei ole tapahtunut

Manhattanin piirikunnansyyttäjäntoimisto aloitti aiemmin tänä vuonna tapauksen todistusaineiston käsittelyn suuren valamiehistön kanssa. Jutun keskiössä on Trumpin entinen lakimies Michael Cohen, joka olisi maksanut Danielsille 130 000 dollaria vastineeksi tämän vaitonaisuudesta.

Capitolin valtausta tutkitaan edelleen

Trump on ollut useita kertoja rikostutkinnan kohteena. Häntä on ainoana Yhdysvaltain presidenttinä syytetty kahdesti virkarikoksesta. Syytteet kaatuivat senaatin republikaaniedustajien tukeen.

Trumpin syytettiin lietsoneen kannattajiaan kapinaan loppiaisena 2021. Tuolloin Trump kehotti heitä tunkeutumaan kongressiin mitätöidäkseen nykyisen presidentin Joe Bidenin vaalivoiton.

Presidenttti vapautettiin syytteistä, eikä hänen osallisuuttaan mellakkaan näytetty toteen.

Hyökkäyksen yhteydessä kuoli viisi ihmistä Yksi heistä oli kongressissa työskennellyt poliisi. Kaikkiaan tapahtumista on nostettu syytteet yli tuhatta ihmistä vastaan.

Vuonna 2019 entistä presidenttiä syytettiin luottamusaseman törkeästä väärinkäytöstä.

Lähteet: Reuters, AFP