Useita suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita on haavoittunut kranaatti-iskussa Ukrainassa

Your Finnish Friends -nimisen yhdistyksen puheenjohtaja Kasper Kannosto kertoo tänään lauantaina keskustelleensa venäläisten kranaatti-iskuun joutuneiden suomalaistaistelijoiden kanssa.

Suomalaistaistelijoiden ryhmä joutui eilen perjantaina tehtävältä palatessaan viholliskeskitykseen, jossa suomalaisia haavoittui, kertoo Your Finnish Friends ry:n puheenjohtaja Kasper Kannosto.

Yhdistys tukee Ukrainassa olevia suomalaistaistelijoita.

Haavoittumisista kerrottiin aiemmin nimettömällä Twitter-tilillä, jonka pitäjä kertoo Ylelle olevansa kyseisen ryhmän johtaja.

Hän on parhaillaan käymässä Suomessa, mutta kertoo olevansa hyvin tietoinen tapauksen yksityiskohdista. Venäläiset kohdistivat ryhmään sirpalekranaatteja, kun taistelijat olivat palaamassa tehtävältään, hän kertoo.

Ryhmässä on hänen mukaansa kahdeksan suomalaista, joista viidelle on tullut eilen vammoja eilen perjantaina. Tapahtuman sijaintia hän ei halua kertoa. Henkilön nimeä ei julkaista turvallisuussyistä, mutta se on Ylen tiedossa.

– Tietojeni mukaan kyse on räjähdevammoista. Kaikki tulevat selviytymään hyvin, Suomessa tällä hetkellä oleva suomalaistaistelija kertoo.

– Olen saanut helpottuneita viestejä.

Your Finnish Friends -yhdistyksen puheenjohtaja Kannosto kertoo niin ikään keskustelleensa tänään lauantaina kolmen suomalaisen kanssa siitä, mitä he nyt tarvitsevat. Listalla on muiden muassa siteitä, tippapusseja, letkuja ja neuloja, Kannosto kertoo.

Ýksittäisiä suomalaisvapaaehtoisia on haavoittunut aiemminkin Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Yle kertoi esimerkiksi laajassa suomalaistaistelijoita käsittelevässä jutussa taistelijasta, joka ei ollut lievien vammojen vuoksi vielä täydessä taistelukunnossa.