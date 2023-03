Krimin miehityksen juhlissa Petroskoin asukkaat kertoivat suhtautuvansa suomalaisiin lämpimästi Natosta huolimatta

Petroskoilaiset vakuuttivat ystävällismielisiä suhteita tavallisiin suomalaisiin, vaikka Natoon pyrkivä Suomi on Venäjällä muiden EU-maiden tavoin julistettu epäystävälliseksi valtioksi.

Petroskoilaiset sanoivat, että politiikka on poliitikkojen asia ja tavallisten ihmisten suhteet ovat hyvät.

PETROSKOI Kuten muuallakin Venäjällä, myös Karjalan tasavallan pääkaupungissa muistettiin juhlallisuuksilla päivää, jolloin Venäjän johto ilmoitti liittävänsä Ukrainalta miehitetyn Krimin niemimaan osaksi Venäjää.

Keskellä Ukrainassa käytävää sotaa Venäjän vallanpitäjät pyrkivät nostattamaan kansalaisissa jälleen samanlaisia kiihkeän isänmaallisia tuntoja kuin vuonna 2014.

Ainakin Neuvostoliitossa syntyneisiin eläkeläisiin tämä tuntui osin tehoavan.

– Meidän perheellemme tämä on kaksinkertainen juhla, koska mieheni syntymäpäivä on myös 18. maaliskuuta, Irina Trifonova sanoi ja kertoi, että heillä on sukulaisia Krimillä.

– Minulle Krim on toinen synnyinmaa, koska vietin siellä lapsuusvuoteni, Sergei Trifonov sanoi.

Avaa kuvien katselu Lavan taustakankaassa lukee: Paluu kotisatamaan! Keskimmäisenä kuvassa on Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentšikov. Kuva: Nadežda Titova / Yle

Petroskoissa Kirovin aukiolla Musiikkiteatterin edustalla kuultiin puheita ja musiikkiesityksiä sekä arvottiin matkoja Krimille.

Samaan aikaan tasavallan naapurissa Suomi lähenee Nato-jäsenyyttä.

Haastattelemamme petroskoilaiset tekivät erottelun valtioiden politiikan ja niiden kansalaisten keskinäisten suhteiden välillä.

Irina Trifonova sanoi, että Suomen ja Venäjän huonot suhteet ovat tuskallisia molempien maiden asukkaille.

Hän uskoi, että terve järki voittaa ja maiden suhteet palaavat entiselleen. Sergei Trifonov kertoi kansallisuudeltaan karjalaisena ajattelevansa, että suomalaiset ja karjalaiset ovat kuin veljiä.

Avaa kuvien katselu Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentšikov puhui juhlatilaisuudessa Petroskoissa Kirovin aukiolla. Kuva: Yle

Petroskoilainen Galina Ryžohina sanoi, että suhteet suomalaisiin ovat normaalit. Suomen hallitusta hän arvosteli.

– Halu liittyä Natoon on minusta suhteiden kiristämistä, hän sanoi.

– Mitä Suomen hallitus haluaa? Tuoda rajallemme tankkeja, että Nato tulisi tänne?

Galina Ryžohina sanoi kannattavansa niin sanottua sotilaallista erikoisoperaatiota kuten Venäjä Ukrainaa vastaan käymäänsä sotaa kutsuu.

Hän kertoi, että kaikkialla venäläisiä syytetään kaikesta pahasta, suhtaudutaan kielteisesti venäjän kieleen ja kaadetaan kirjailijoiden patsaita.

Se on ollut se viesti, jota Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla on hanakasti kerrottu kansalaisille.

Avaa kuvien katselu Juhlatilaisuudessa arvottiin myös matkoja niemimaalle, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Kuva: Heikki Heiskanen / Yle

Petroskoilainen Anatoli Zakadyrkin sanoi uskovansa, että suomalaiset ja venäläiset suhtautuvat lämpimästi toisiinsa.

Suomen Nato-aikeet eivät häntä hetkauttaneet.

– Se ei ole minun asiani, päättäköön korkeammalla tasolla. Ihmiset säilyvät ihmisinä. Natossa tai ei Natossa, mitä väliä? Zakadyrkin pohdiskeli.

– Meillä tavallisilla asukkailla ei ole mitään aggressiivisia mielialoja Suomen tai Ruotsin asukkaita kohtaan.

Puheen tapahtumassa piti myös Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentšikov. Ylelle ja Suomelle hänellä ei ollut asiaa.