CNN: Balin lomasaarella turhauduttiin sotaa pakeneviin venäläisiin ja ukrainalaisiin

Indonesian tunnetulla lomasaarella Balilla viranomaiset haluavat tiukentaa viisumikäytäntöjä venäläisten ja ukrainalaisten osalta. Asiasta kirjoittaa uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun). Syynä tähän ovat väitetyt häiriökäyttäytymiset, viisumin ylittämiset ja laiton työnteko.

Tuhansia venäläisiä ja ukrainalaisia on saapunut Balille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Joukossa on sekä sotaa että liikekannallepanoa pakenevia. Venäläisiä tulijoiden joukossa on niin paljon, että he ovat jo toiseksi suurin ryhmä heti australialaisten jälkeen.

Balilla huonosti käyttäytyvät turistit eivät sinänsä ole uusi asia, mutta CNN:n mukaan vaikuttaa siltä, että Balin viranomaiset haluavat tehdä ukrainalaisista ja venäläisistä varoittavan esimerkin.

– Miksikö nämä kaksi maata? Koska he ovat sodassa ja parveilevat siksi tänne, sanoi Balin kuvernööri Wayan Koster lehdistötilaisuudessa kuluneella viikolla.

Balin ukrainalaisyhteisössä yllätyttiin kaavaillusta viisumitiukennuksesta

Uutiskanava kysyi asiaan kommenttia Venäjän Indonesian-lähetystöltä ja Ukrainan Balin-konsulaatilta. Venäjän-lähetystö ei antanut vastausta. Ukrainan Balin-konsulaatista puolestaan kerrottiin, että Balilla olevat ukrainalaiset ovat pääosin naisia ja saarella perheenyhdistämistarkoituksessa lomailun sijaan. Lisäksi konsulaatista vakuutettiin, että ukrainalaiset eivät halua rikkoa sääntöjä tai rajoituksia.

Paikallisella poliisilla oli asiaan oma näkemyksensä:

– Aina kun saamme raportteja huonosti käyttäytyvästä turistista, on kyseessä lähes aina venäläinen, sanoi poliisi, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Venäläinen katuartisti Sergei Ovseikin kertoo Balilla oleskelunsa syyksi sodan vastustamisen. Hänen mukaansa Balille paenneet venäläiset, ukrainalaiset ja valkovenäläiset tulevat toimeen keskenään.

– Kaikki me ymmärrämme, että tavalliset ihmiset eivät aloittaneet tätä sotaa.

Ukrainalaismies Dmytro kertoo, että Balilla oleskelevat ukrainalaiset ovat tiivis yhteisö, jotka eivät pääosin ole tekemisessä venäläisten kanssa. Hänen mukaansa saaren ukrainalaisyhteisössä onkin yllätytty ja petytty siitä, että heidät on laitettu samaan kategoriaan venäläisten kanssa.

– Miksi ukrainalaisten täytyy kärsiä, kun he eivät aiheuta ongelmia Balilla? hän kysyy.

Toistaiseksi viisumitiukennuksiin ei ole ryhdytty. Indonesian turismiministeri sanoi, että asiasta keskustellaan sidosryhmien kanssa ennen päätöksiä.