Venäjän valtionmedia väittää: Putin kävi pikavierailulla tuhotussa Mariupolissa – katso video

Presidentti Vladimir Putinin vierailua ei ole voitu todentaa riippumattomista lähteistä. Video on Venäjän valtion television välittämää materiaalia. Sen julkaisi uutistoimisto Reuters.

Presidentti Vladimir Putinin väitetään tavanneen kaupungin asukkaita ja vierailleen kutsusta näiden kotona.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut yllätyskäynnillä miehitetyssä Ukrainan osassa Mariupolissa, sanovat Venäjän valtiolliset uutistoimistot Tass ja Ria Novosti. Kyseessä on Putinin ensimmäinen vierailu Donbassin alueella, jonka Venäjä on liittänyt itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Kremlin mukaan Putin saapui kaupunkiin helikopterilla ja liikkui siellä autolla. Putinin kerrotaan puhuneen miehityshallinnon paikallisviranomaisten kanssa kaupungin jälleenrakentamisesta. Kaupunki kärsi valtavaa tuhoa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan.

Muun muassa Mariupolin teatteri tuhoutui Venäjän iskussa sodan alkuvaiheessa vuosi sitten maaliskuussa. Teatterin uumenissa saattoi olla vahvistamattomien silminnäkijätietojen mukaan lähes 300 ihmistä.

Lauantaina Krimillä

Avaa kuvien katselu Yllätysvisiitillä Sevastopolin kaupunkiin lauantaina Putin muun muassa vieraili koulussa alueen kuvernöörin Mihail Razvozhajevin kanssa. Kuva: Venäjän presidentin kanslia

Putin vieraili lauantaina Krimin niemimaalla juhlistamassa sen miehittämisen yhdeksänvuotispäivää, Venäjän valtiollinen Rossija-1-tv-kanava kertoi. Yllätysvisiitillä Sevastopolin kaupunkiin Putin muun muassa vieraili koulussa alueen kuvernöörin Mihail Razvozhajevin kanssa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi perjantaina Putinista pidätysmääräyksen. Sen syynä oli ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä on sotarikos.

Brittitiedustelu: Venäjältä hiljainen tunnustus tavoitteiden epäonnistumisesta

Britannian puolustusministeriön päivittäisen tiedustelukatsauksen mukaan Melitopolin julistaminen Zaporizhzhjan alueen väliaikaiseksi pääkaupungiksi oli Venäjän hiljainen tunnustus siitä, että se tuskin lähiaikoina pystyy toteuttamaan aiemmin suunnittelemiaan päätavoitteitaan Ukrainassa.

Ministeriön mukaan miehitetyn Melitopolin pääkaupungiksi julistamisen kerrottiin maaliskuun alussa olevan väliaikainen toimenpide siihen asti, kunnes Zaporizhzhjan kaupunki olisi Venäjän hallinnassa.

Venäjä liitti Zaporizhzhjan alueen viime syyskuussa laittomasti itseensä, mutta venäläisjoukot evät ole onnistuneet miehittämään Zaporizhzhjan teollisuuskaupunkia. Se sijaitsee noin 35 kilometrin päässä nykyisestä rintamalinjasta.

STT