Näin junalakko vaikuttaa matkustajaliikenteeseen

Veturinkuljettajien lakkoon valmistaudutaan jo matkustaja- ja tavaraliikenteessä.

Raideliikenteen pysähdyttyä matkailijat saattavat kääntyä käyttämään kotimaan lentoja. Finnairissa tilannetta ja kysynnän kehittymistä seurataan.

– Mahdollisuuksien mukaan pyritään esimerkiksi suurentamaan konetyyppejä. Toistaiseksi olemme muutamilla Oulun ja Lapin lennoilla vaihdettu isompaan konetyyppiin. Seuraamme tilannetta, Finnairin henkilöviestinnän johtaja Satu Haataja kertoo.

Junaliikenteen seisahtuminen ei vielä näy Onnibusien paikkavarauksissa.

– Nyt näyttää siltä, että alkavalla viikolla löytyy suurimmalla osalla reiteistä lippuja ihan hyvin, kertoo Koiviston Auton konserninjohtaja Jyrki Vainionpää kertoo.

Vainionpään mukaan koko Onnibusien kapasiteetti pyritään saamaan käyttöön.

– Tarvittaessa otetaan sitten alihankkijoita mukaan paikkaamaan loppuviikosta, jos lakko on vielä päällä ja on paljon täysiä reittejä. Meillä ei ole mitään reserviautoja tuolla takapihoilla, joita me pystyttäisiin lyhyellä aikavälillä ottamaan käyttöön.

Varautuminen veturinkuljettajien lakkoon näyttäytyy Vainionpään mukaan enemmän normaalilta kuin poikkeustoiminnalta.

– Toki on hyvä varata etukäteen, jos on tärkeä matka, ja varmistaa että saa sen paikan sitten saa.

Lakko näkyy myös tavaraliikenteessä – mutta viiveellä

Maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan raideliikenteen pysähtyminen vaikuttaa ensisijaisesti henkilöliikenteeseen.

Suurin osa, 84 prosenttia, tavaraliikenteestä kulkee maanteitä pitkin, joten rautateiden rooli tavaraliikenteessä on siihen verrattuna pieni. Silti valmisteluista on jo puhuttu.

– Yrityksissä keskutellaan siitä, että jos lakko jatkuu pitkään ja tavarat alkavat seisomaan, millä tavalla ne saadaan asiakkaille jopa vientiin asti, Kujana kertoo.

Kujalan mukaan tavaraliikenteessä lakko näkyy pienellä viiveellä.

– Tavaroiden tilaajat alkaa huolestumaan, jos tavara seisoo ja sen jälkeen etsitään korvaavia kuljetusvälineitä ja -reittejä.