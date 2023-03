Ukrainalainen komentaja: Bahmutin puolustaminen on raskasta, mutta vaihtoehtoja ei ole – Ylen toimittaja kävi juoksuhaudoissa kaupungin ulkopuolella

BAHMUT Sasha vartioi horisonttia. Hän on valmiina tuhoamaan Venäjän hävittäjiä. Sodan kovimmat taistelut käydään parin kilometrin päässä Bahmutissa.

Sasha liittyi armeijaan vuosi sitten, kun Venäjä tulitti kotikaupunki Kramatorskia. Tehdastyö vaihtui ilmatorjuntaan.

Sen jälkeen yhdysvaltalainen Stinger-ase on tullut tutuksi.

Avaa kuvien katselu Kun Venäjä ampui ensimmäisen ohjuksen Kramatorskiin, liittyi tehdastyöntekijä Sasha Ukrainan armeijaan. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Avaa kuvien katselu Sasha vastaa Stinger-ilmatorjunta-aseen käytöstä. Stingereitä on pitkin rintamaa estämässä Venäjän hävittäjien, helikoptereiden ja suurten droonien toiminnan. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Sasha näyttää, kuinka hän hetkessä asettaa aseen toimintakuntoon ja ryntää asemiin.

– Näillä tuhoamme vihollisen hävittäjiä, helikoptereita ja esimerkiksi Orlan-drooneja, Sasha sanoo.

Kramatorskin rajajoukkojen tärkein tehtävä on Bahmutista Slovjanskiin vievän tien puolustaminen.

Mikäli venäläiset onnistuisivat murtautumaan läpi Bahmutissa, heitä odottaa puolustuslinja heti kaupungin ulkopuolella. Ukraina on rakentanut sinne esimerkiksi betonibunkkereita, joissa on konekiväärejä ja panssaritorjunta-aseita.

Venäjän päämääränä on koko Donetskin alueen valtaaminen. Siitä syystä juuri tämä valtatie on kriittinen.

Avaa kuvien katselu Bahmutin ulkopuolelle on rakennettu bunkkereita. Jos Venäjä murtautuu läpi, kohtaa se ukrainalaisten puolustuslinjan. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Vaihtoehtoja Bahmutin puolustamiselle ei ole

Yksikön komentaja Serhi kertoo, että taistelu Bahmutista on raskasta. Ukrainalaisia kaatuu puolustustaistelussa, mutta vaihtoehtoja ei hänen mukaansa ole.

– Jos emme puolustaudu täällä, niin missä?

Komentajalla on taisteluista ristiriitaisia tunteita. Moni ukrainalainen kaatuu ja haavoittuu Bahmutissa, mutta loppupeleissä hän sanoo luottavansa poliittiseen ja sotilaalliseen johtoon.

– Heillä on enemmän tietoa, kuin minulla, komentaja sanoo.

Avaa kuvien katselu Bahmutissa tarvitaan enemmän ammuksia, jotta venäläisten hyökkäys voitaisiin pysäyttää nopeammin, sanoo Serhi, Kramatorskin rajajoukkojen komentaja. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Jos Ukraina menettää Bahmutin ja ympäröivät kukkulat, vaarana on, että Venäjä murtautuu syvälle Ukrainaan.

Serhi vahvistaa raportit Venäjän silmittömästä hyökkäyksestä. Venäläisiä sotilaita lähetetään jatkuvalla syötöllä kohti Ukrainan asemia Bahmutissa. He ovat kevyesti aseistettuja, ja hyökkäykset jatkuvat koko ajan samanlaisina.

– Venäläiset tuhoavat omiaan. Kohtelevat heitä kuin lihaa, komentaja sanoo.

– Yhä uudestaan he ryömivät samoista paikoista, ja sotilaamme tuhoavat heitä. Tätä voi jatkua neljä tai viisi päivää. He eivät edes vaihda taktiikkaa. Heitä on todella paljon, mutta joukkomme osaavat puolustautua tehokkaasti.

Avaa kuvien katselu Kramatorskin rajajoukot vartioivat tärkeää Bahmutista ulos johtavaa maantietä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Avaa kuvien katselu Venäjän hävittäjät eivät juuri uskaltaudu Ukrainan puolelle rintamaa ilmatorjunnan takia. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Suurin ongelma Ukrainalle Bahmutissa ja monessa muussa paikassa on Venäjän tykistö. Puolustus on sen takia raskasta. Komentaja myöntää sen, ja se selvästi myös koskettaa häntä. Moni maksaa hengellään.

Painavin ongelma on ammusten ja aseistuksen niukkuus.

– Tilanne on vaikea, mutta siedettävä. Voimme työntää heidät pois, mutta tarvitsemme siihen aseita.

Venäjä saartaa Bahmutia kolmelta suunnalta

Taistelu Bahmutista on kestänyt viime kesästä asti. Parin viime kuukauden aikana Venäjä on edennyt ja saartaa kaupunkia kolmelta suunnalta.

Venäjä hyökkää myös monella muulla suunnalla Donbasissa, mutta Bahmutin taistelut ovat kaikkein rankimmat.

Kaupungin kohtalo on edelleen täysin auki. Ukrainan johto on vannonut puolustavansa Bahmutia.

Bahmutin pohjoispuolen kukkuloilta Ukrainan tykistö moukaroi venäläisiä. Sodan jylinä kaupungista parin kilometrin päästä on jatkuvaa.

Uusia bunkkereita on useita. Panssarintorjunta-aseita on myös koko matkalla pitkin rintamaa.

Neuvostoaikaista aseistusta

Silti suuri osa aseistuksesta on edelleen Neuvostoliitosta. Tällä yksiköllä on esimerkiksi käytössään Fagot-panssarintorjunta-ase. Sitä valmistettiin Neuvostoliitossa 1970-luvun alusta.

Raskaat konekiväärit ovat samalta aikakaudelta. Sellainen on asennettu muun muassa kevyen sotilasajoneuvon katolle. Ajoneuvo on Toyota Landcruiser, joka on panssaroitu Ukrainassa.

Avaa kuvien katselu Raskas konekivääri on hyvin vanha ase. Ukraina on pitkälti riippuvainen neuvostoaseista. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Avaa kuvien katselu Sota-ajoneuvo on rakennettu Ukrainassa. Toyota Landcruiseriin on asennettu panssarointi ja ase. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Poteroissa on myös moderneja NLAW-panssaritorjunta-aseita.

56-vuotias Eduard vastaa kymmenhenkisestä panssaritorjuntaryhmästä. Hän liittyi sotaan jo vuonna 2014.

– On raskasta kun vihollinen hyökkää maahasi. Etenkin, kun sinulla on perhe, jonka puolesta haluat elää, Eduard sanoo.

Ennen sotaa hän työskenteli Ukrainan liikenneministeriössä. Se elämä on jäänyt taake.

– Me ukrainalaiset olemme rauhanomainen kansa. Emme sekaannu muiden asioihin. Haluamme elää rauhassa, kuten EU:ssa, mutta täällä omassa maassamme, sanoo Eduard mietteliäänä.

– Minun mielestäni Venäjällä vallassa olevalla henkilöllä on epäterve tilanne päässään. Hän halusi tsaariksi, mutta...

Juoksuhaudoissa on vettä ja mutaa

Kevät on tullut aikaisin. Loputtomissa juoksuhaudoissa on paikoin vettä. Mutaa on kaikkialla. Silti tilanne on parempi kuin viikko sitten. Sateita ei ole ollut viime päivinä.

Mutta aina kun sataa, tulee ongelmia. Juoksuhaudat voivat romahtaa. Siksi niitä on tuettava.

Avaa kuvien katselu Juoksuhautoja on vahvistettava puutavaralla. Kuva: Antti Kuronen / Yle

– Puutavarastakin on pulaa. Tarvitsemme sitä juoksuhautojen tukemiseen, sanoo yksi nimettömänä pysyttelevä sotilas.

Täällä olevista monet ovat olleet joukoissa pian vuoden. Luovuttamisen merkkejä ei silti ole ilmassa.

Lue tästä artikkelista tuoreimmat uutiset Venäjän hyökkäyssodasta