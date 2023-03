Trump odottaa tulevansa pidätetyksi tiistaina – auttaako oikeusjuttujen kanssa painiminen Trumpin vaalikampanjaa?

New Yorkin oikeustapaus antaa osviittaa siitä, millainen taistelu on edessä, jos Trumpia vastaan nostetaan vakavampia syytteitä muissa käynnissä olevissa tutkinnoissa.

HELSINKI, WASHINGTON Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump odottaa tulevansa pidätetyksi tänään tiistaina.

Tapaus liittyy Trumpin ja pornonäyttelijä Stormy Danielsin, oikealta nimeltään Stephanie Cliffordin, väitettyyn seksisuhteeseen. Trumpin epäillään maksaneen Danielsin hiljaiseksi suhteesta ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja.

Trump kertoi asiasta (siirryt toiseen palveluun) omistamassaan Truth Social -nimisessä sosiaalisen median palvelussa. Trump kiisti syyllistyneensä rikokseen ja kehotti viestissään kannattajiaan ”protestoimaan” ja ”ottamaan kansakunnan takaisin”.

Avaa kuvien katselu Stephanie Gregory Clifford, taiteilijanimeltään Stormy Daniels, sai rahaa vastineeksi siitä, että ei kertonut suhteestaan Donald Trumpiin ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Kuva: Glenn Francis / Alamy/All Over Press

Trumpin mukaan kyseessä on poliittinen ”noitajahti”. Hän kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), että tapauksessa syyttäjänä toimivaa Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Braggia pitäisi syyttää ”presidentinvaaleihin sekaantumisesta”.

Trumpin pidätystä on odotettu viime viikkoina, sillä piirisyyttäjä Bragg ilmoitti hiljattain Trumpin asianajajille, että entistä presidenttiä vastaan saatetaan nostaa rikossyyte. Piirisyyttäjäntoimisto aloitti aiemmin tänä vuonna tapauksen todistusaineiston käsittelyn valamiehistön kanssa.

Piirisyyttäjäntoimisto ei ole kuitenkaan vahvistanut, että Trumpia vastaan nostettaisiin syyte juuri tänään tiistaina.

Varautuminen on kuitenkin alkanut New Yorkissa, missä oikeustalon eteen pystytettiin maanantaina mellakka-aitoja.

Oikeusjutun keskiössä on Trumpin entinen lakimies Michael Cohen, joka maksoi Danielsille 130 000 dollaria vastineeksi suunsa kiinni pitämisestä.

Trump korvasi yrityksestään rahat Cohenille. Trumpin epäillään kirjauttaneen yhtiössään kulut valheellisesti oikeudenkäyntikuluiksi.

Vuonna 2018 Cohen tuomittiin vankeuteen Trumpin kampanjarahojen väärinkäytöstä. Todistajana jutussa nyt toimiva Cohen on sanonut saaneensa käskyn lahjuksen maksamisesta Trumpilta itseltään. Trumpin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Cohen on ”sarjavalehtelija”.

Avaa kuvien katselu Michael Cohen toimi Trumpin lakimiehenä vuosina 2006–2018. Kuva: EPA-EFE

Trumpille sataa oikeusjuttuja

Kyseessä on vain yksi monista Trumpia vastaan käynnissä olevista oikeusjutuista. Se kuitenkin antaa osviittaa siitä, millainen taistelu on edessä, jos Trumpia vastaan nostetaan New Yorkin tapausta vakavampia syytteitä.

Oikeustapauksista merkittävimmät liittyvät vuoden 2021 vallankaappausyritykseen, Mar-a-Lagosta löydettyihin huippusalaisiin asiakirjoihin ja Trumpin yritykseen muuttaa presidentinvaalien vaalitulos Georgian osavaltiossa.

Vallankaappausyrityksen oikeustutkinta on kesken, ja siitä vastaa oikeusministeriö. Tutkinta on jatkunut jo useita kuukausia, ja oikeusministeriö on jo nostanut satoja syytteitä kongressihyökkäyksen osallistujia vastaan.

Se, nostetaanko Trumpia vastaan syytteitä ja jos, milloin, on vielä epäselvää. Vallankaappausyritystä tutkinut kongressikomitea suositteli syytteiden nostoa viime vuonna päätettyään Trumpin toimintaan liittyneen selvityksen.

Oikeusministeri Merrick Garland on kuitenkin toistaiseksi pidättäytynyt nostamasta syytteitä entistä presidenttiä vastaan. Yksi syy varovaisuuteen on huoli siitä, että syytteet vaikuttaisivat poliittisilta.

Oikeusministeriön toinen tutkinta Trumpia vastaan koskee FBI:n Mar-a-Lagosta löytämiä huippusalaisia asiakirjoja. FBI suoritti elokuussa tutkinnan, jossa Trumpin hallusta löydettiin mediatietojen mukaan esimerkiksi ydinaseisiin liittyviä asiakirjoja, siitäkin huolimatta, että oikeusministeriö oli vaatinut Trumpia palauttamaan asiakirjat useaan otteeseen.

Tapausta mutkistaa se, että FBI löysi äskettäin myös presidentti Joe Bidenin siviilikodista Delawaresta valtion salaisia asiakirjoja, jotka päätyivät Bidenin autotalliin ilmeisesti hänen varapresidenttikautensa päätyttyä.

Viimeinen merkittävä tutkinta koskee Trumpin yritystä muuttaa Georgian osavaltion vaalitulos Bidenin voitettua osavaltiossa niukasti. Osavaltion syyttäjä tutkii esimerkiksi Trumpin kampanjan yritystä asettaa osavaltion valitsijamiehiksi omat valitsijamiehensä Bidenin valitsijamiesten sijaan. Toistaiseksi on epäselvää, kohdistuuko tutkinta Trumpin vai vain hänen lähipiirinsä toimiin.

Kaikki kolme merkittävintä tutkintaa voisivat johtaa vankeusrangaistuksiin. Tarkoista rikostuomioista riippuen on myös mahdollista, ettei Trump voisi enää asettua ehdolle julkiseen virkaan.

Miten käy Trumpin vaalikampanjan?

Trumpille mahdollinen pidätys on mahdollisuus kääntää huomio omaan presidentinvaalikampanjaansa, jonka hän aloitti syksyllä.

Useat tutkinnat kuitenkin painavat kampanjaa. Trump on silti yhä suosituin hypoteettinen ehdokas republikaaniäänestäjien joukossa äskettäin julkaistun mielipidemittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin kovin kilpailija republikaanipuolueen sisällä on Floridan kuvernööri Ron DeSantis, joka ei ole vielä virallisesti aloittanut kampanjaansa. DeSantisin katsotaan olevan erityisesti republikaanieliitin suosiossa, ja hän saa paljon myönteistä julkisuutta esimerkiksi konservatiivisen Fox-televisiokanavan keskusteluohjelmissa.

Republikaaniäänestäjien ympäri Yhdysvaltojen käydyissä keskusteluissa monet äänestäjät ovat viime kuukausina toivoneet Trumpin siirtyvän syrjään, osin juuri oikeustapausten takia.

Trumpin tiimi painosti viikonlopun aikana DeSantisia reagoimaan Trumpin mahdolliseen pidätykseen. Maanantaina DeSantis viimein kommentoi tapausta ja syytti New Yorkin syyttäjiä poliittisesta hyökkäyksestä. DeSantis kiersi lehdistötilaisuudessa kysymykset siitä, mikä hänen roolinsa olisi Trumpin pakottamisessa New Yorkiin.

Kommentissaan DeSantis myös nälväisi Trumpia toteamalla, ettei itse tiedä mitä on meneillään tilanteessa, jossa pornotähti täytyy maksaa hiljaiseksi.

Trump vastasi Trumpin nälväisyyn omalla Truth social -kanavallaan pilkkaamalla DeSantisia ja sanomalla että ehkä tämä aikanaan ymmärtää, jos häntä vastaan esitetään ”laittomia syytöksiä”, jotka tulevat ”mahdollisesti entisiltä luokkatovereilta jotka ovat mahdollisesti alaikäisiä”.

