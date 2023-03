Kenen syntymäpäivähaastattelussa oli 47 kirosanaa? Tällaisia paljastuksia puoluejohtajat tekivät Politiikkaradion ämpärikysymyksissä

Kuka puolueiden puheenjohtajista kiroilee mielestään liikaa? Kuka taas haluaisi päästä eroon perheen vanhoista vaatteista, jotka täyttävät varaston? Entä kuka tahtoisi saunaan näyttelijä Meryl Streepin kanssa?

Kaikki Ylen Politiikkaradiossa vierailleet yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat puivat vuorollaan tuhteja päivänpoliittisia teemoja, mutta vastapainoa puheenjohtajatenttien koville aiheille toivat ämpärikysymykset.

Puheenjohtajat nostivat tentin lopussa Politiikkaradion ämpäristä kolme kysymystä, jotka eivät taatusti liittyneet päivänpolitiikkaan.

Tällaisia ne olivat.

Vihreiden Maria Ohisalo lähtisi bisselle Tove Janssonin kanssa

Avaa kuvien katselu Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo aloitti Politiikkaradion puheenjohtajatentit. Ohisaloa haastatteli Linda Pelkonen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Jos laittaisit satasen poikimaan, mitä tekisit?

– Sijoitustoiminnassa tärkeää on, että pystyy hajauttamaan sijoituksia sekä ajallisesti että laadullisesti. Olen pyrkinyt kuukausisäästämiseen. En laittaisi satasta välttämättä kerralla mihinkään. Saattaisin hajauttaa sen vaikkapa parin kolmen kuukauden ajalle ja laittaa indeksirahastoihin.

Mistä ärsyttävästä tavastasi haluaisit päästä eroon?

– Tietyissä poliittisissa kysymyksissä sellaisesta pohdiskelevuudesta. Lähden kaukaa, tutkijanomaisesti selittämään jotain asiaa. Tutkijana olin tottunut kertomaan asioista monesta eri näkökulmasta.

Kenen tunnetun historiallisen henkilön kanssa haluaisit käydä bissellä, lounaalla tai viinilasillisella?

– Ehdottomasti Tove Janssonin. Sisäministerinä perustin Tove Janssonille ja suomalaiselle taiteelle liputuspäivän, joka on ollut nyt joitain vuosia. Toivotaan, että se inspiroi ihmisiä liputtamaan, jotta jonain päivänä se vakiintuu viralliseksi liputuspäiväksi. Olen usein miettinyt, että pääsisinpä Toven kanssa mökille sinne hänen saarelleen, ja kuulemaan hänen taiteentekemisestään. Se olisi uskomattoman hienoa.

Lottovoitto ei muuttaisi perussuomalaisten Riikka Purran elämää

Avaa kuvien katselu Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei haluaisi elää kenenkään toisen elämää. Pöydän takana tentaattorina Antti Pilke, studiossa myös toimittaja Tapio Pajunen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin Lotossa?

– Sillä, että henkilökohtaisesti tilille tulisi lisää miljoonia, ei olisi minkäänlaista vaikutusta. Ehkä sitten, kun olisi vapaa-aikaa, saattaisin lähteä lomalle Ruotsia kauemmaksi.

Jos saisit elää päivän jonkun toisen elämää, kenet valitsisit?

– En ole koskaan elämässäni halunnut olla kukaan muu, vaikka aina ei ole ollut mukavaa olla Riikka. Sanotaan vaikka Yhdysvaltain presidentti.

Jos saisit itsellesi uuden taidon, mikä se olisi?

– Varmasti jokin kieli. Olen lukenut monenlaisia kieliä latinasta, ranskasta ja saksasta alkaen, mutta valitettavasti ne kaikki ovat täysin ruosteessa. Ottaisin oikein sujuvan saksan kielen.

RKP:n Anna-Maja Henriksson menisi Meryl Streepin kanssa saunaan

Avaa kuvien katselu RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson nostamassa ämpärikysymystä toimittaja Linda Pelkosen valvovan silmän alla. Tilannetta ikuistamassa toimittaja Tapio Pajunen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Mikä sarjakuvahahmo olisit?

– Ehkä Tintti. Tykkäsin, kun hän seikkaili ja ratkaisi kaikenlaisia ongelmia seikkailuillaan.

Kenen elokuvatähden kanssa menisit saunaan?

– Meryl Streep on henkilö, jonka haluaisin tavata. Hänen kanssaan voisin mennä myös saunaan.

Jos kysyisimme naapuriltasi millainen olet, mitä hän vastaisi?

– Hän vastaisi varmasti, että aktiivinen – myös aktiiivinen hiihtäjä talvisin. Sellainen aika kiva naapuri.

Vasemmistoliiton Li Andersson: Kanssani eläminen on raskasta mutta hauskaa

Avaa kuvien katselu Neljäntenä vuorossa oli vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, jota tenttasi Tapio Pajunen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Milloin itkit viimeksi?

– En ole itkenyt pitkään aikaan. Varmaan joskus, kun olen ollut tarpeeksi väsynyt. Silloin tulee helposti epäonnistunut olo.

Millaista kanssasi on elää?

– Varmaan aika raskasta, koska minulla on vähemmän vapaa-aikaa kuin ihmisillä on normaalisti. Toivottavasti se on myös aika hauskaa, koska pidän itseäni positiivisena ihmisenä. Tykkään, että ympärilläni on ystäviä. Yrtiän aika paljon järjestää kivoja asioita silloin, kun on vapaata.

Millainen ilmestys olet puoluetoimistolla?

– Yleensä ilmestyn niin, että minulla on kiire, yritän moikata kaikkia, sitten teen jotain ja taas lähden. Olisi kivaa viettää rentoa aikaa puoluetoimistolla, mutta koska omat työhuoneeni ovat yleensä jossain muualla – eduskunnassa tai ministeriössä – niin se on vaan sellaista piipahtamista.

Keskustan Annika Saarikko fanittaa Haloo Helsinkiä

Avaa kuvien katselu Eläinkysymys osoittautui vaikeaksi keskustan puheenjohtajalle Annika Saarikolle. Vasemmalla toimittaja Antti Pilke, oikealla toimittaja Tapio Pajunen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Mikä eläin olisit?

– Varmaan perinteinen vastaus on, että koira. Oli aika vaikea kysymys.

Mikä on lempibändisi?

– Tällä hetkellä Haloo Helsinki. Se on yksi lahjakkaimpia ja monipuolisimpia suomalaisia bändejä, jolla on upeita lyriikoita. Ja Elli on todella lahjakas laulaja.

Kenen valtiojohtajan kanssa menisit saunaan?

– Jos voi valita sekasaunan, niin Yhdysvaltain presidentin kanssa. Olisi tosi tärkeää keskustella suurvaltojen kiristyvästä ja jännitteisestä ilmapiiristä. Varmasti aina kannattaisi hakeutua lauteille sellaisen kanssa, jolla on mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa maailman suuntaan ja tulevaisuuteen.

Kokoomuksen Petteri Orpo haluaisi eroon vanhoista vaatteista

Avaa kuvien katselu Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pääsi Linda Pelkosen juttusilla antamaan elämänohjeita nuorelle itselleen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Mihin olet koukussa?

– Kalastamiseen.

Mistä turhasta tavarasta tahtoisit päästä eroon?

– Perheen vanhoista vaatteista. Niitä ei ole ehditty käydä läpi, ne täyttävät varastot. Ne pitäisi pistää kierrätykseen.

Jos antaisit neuvon nuorelle itsellesi, mitä sanoisit?

– Varmaan sanoisin, että käy koulu paremmin kuin mitä aikanaan kävin. On myös tärkeää olla aktiivinen, harrastaa liikuntaa, pitää itsestään huolta, kehittää itseään ja tutustua ihmisiin.

SDP:n Sanna Marin haluaisi oppia ottamaan muut paremmin huomioon

Avaa kuvien katselu SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin pääsi Tapio Pajusen tenttivuorolla luonnehtimaan itseään työkaverina. Kuva: Silja Viitala / Yle

Millaista kanssasi on työskennellä?

– Kabinetin jäseniltä ja avustajilta saa ehkä toisenlaisen vastauksen kuin hallituskumppaneilta. Jos läheisimmiltä työtovereilta ja omalta avustajakunnaltani kysyy, olen varmasti aika määrätietoinen ja tiukka pomo, mutta myös hauska. Hallituskumppaneiden mielestä olen varmaan turhan jääräpäinen, en anna periksi enkä riittävästi kuuntele.

Kenen historian henkilön haluaisit herättää henkiin?

– Ajattelen enemmän niin, että asiat tapahtuvat syystä ja jokaisen meistä on aika joskus lähteä.

Jos saisit poistaa itsestäsi luonteenpiirteen, mikä se olisi?

– En välttämättä haluaisi poistaa mitään. Sen sijaan haluan vielä kehittää itsessäni muiden huomioimista. Sitä, että ymmärtää paremmin eri näkökulmat ja mielipiteet ja pyrkii aitoon kanssakäymiseen ja keskusteluun. Se on tärkeä taito, joka on nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä pikemminkin unohtumassa kuin vahvistumassa.

Kristillisdemokraattien Sari Essayahilla on yksi voimabiisi ylitse muiden

Avaa kuvien katselu Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pohti Antti Pilkkeen seurassa muun muassa tärkeintä esinettään. Kuva: Silja Viitala / Yle

Mikä on tärkein esineesi?

– Kännykkä, valitettavasti. Se on tänä päivänä yhteydenpitoväline ja hyvin tärkeä työskentelyssä.

Mitä kadut?

– Yksi asia on se, olenko ollut tarpeeksi paljon lasten kanssa silloin, kun he ovat olleet pieniä. Se on varmasti jokaisella äidillä takaraivossa.

Mitä laulat suihkussa?

– En laula suihkussa. Laulan muutenkin vähäisesti. Voimabiisikseni olen nimennyt You raise me upin.

Liike Nytin Harry Harkimo: Kiroilen ihan liikaa

Avaa kuvien katselu Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja Harry Harkimon vierailu Tapio Pajusen juttusilla päätti Politiikkaradion puheenjohtajatentit tältä erää. Kuva: Silja Viitala / Yle

Milloin kiroilet?

– Ihan liian usein. Se hävettää itseänikin. Muistan, kun annoin Helsingin Sanomille 50-vuotishaastattelun ja siinä oli 47 kirosanaa. Sovimme toimittajan kanssa, että hän ottaa puolet niistä pois.

Kerro itsestäsi asia, josta olet salaa ylpeä?

– Olen tosi ylpeä siitä, että olen saanut kasvaa tasapainoisessa kodissa. Olen myös saanut antaa omille pojilleni hyvän kasvatuksen. Se on elämäni tärkeimpiä asioita.

Lempikirjasi?

– Tykkään lukea ihmisistä, etenkin poliitikoista. Esimerkiksi (Ranskan presidentin) Emmanuel Macronin kirja oli hyvä.