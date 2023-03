Yle nimitti uudet Aasian- ja Eurooppa-kirjeenvaihtajat – näin Venäjän hyökkäys vaikuttaa heidän työhönsä

Yleisradio on nimittänyt kaksi uutta kirjeenvaihtajaa. Aasian-kirjeenvaihtajana aloittaa ulkomaantoimittaja Mika Hentunen ja Eurooppa-kirjeenvaihtajana taloustoimittaja Anna Karismo. Heidän pestinsä ovat kaksivuotisia.

Karismo kertoo aina seuranneensa Euroopan kehitystä ja hallitsee useita eurooppalaisia kieliä. Hän on muun muassa seurannut Helsingin Sanomien EU-kirjeenvaihtajana vuosina 1997–2002 yhteisvaluutan syntymistä.

– Saksassa tapahtuu juuri nyt niin paljon merkittäviä asioita juuri Euroopan näkökulmasta. Pelimerkit voidaan jakaa lähivuosina uusiksi. Osin siksi, että Saksan hallitus on hajanainen ja Ranska on selvästi ollut poliittinen johtaja Euroopassa, kertoo Karismo.

Ylen taloustoimituksessa Karismo on työskennellyt vuodesta 2016. Hän työskenteli Ylen lyhytaikaisena EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä muutaman kuukauden vuonna 2019. Sen jälkeen Karismo on työskennellyt myös ulkomaantoimituksessa EU-erikoistoimittajana.

Avaa kuvien katselu Mika Hentunen Washingtonin värikkäillä kulmilla. Kuva: Juri Gripas

Hentunen puolestaan on työskennellyt aiemmin Yleisradion kirjeenvaihtajana Washingtonissa. Tätä nykyä hän on Ylen Nato-erikoistoimittaja.

– Olen utelias näkemään millainen maailman kolmas valtakeskus Pekingissä oikeasti on, sanoo Hentunen.

Hentunen työskenteli viime vuonna virkavapaallaan luennoitsijana Tsinghuan yliopiston ja Bloombergin talousjournalismin ohjelmassa, joka hänen mukaansa avarsi ajattelua valtavasti ja herätti mielenkiintoa Kiinaa kohtaan.

Hentunen on työskennellyt nuorena toimittajana freelancerina Etelä-Koreassa, ja on siitä lähtien seurannut Itä-Aasian tapahtumia.

Ukrainan sota näkyy kummassakin maanosassa

Seuraavien vuosien aikana Euroopassa teemoiksi nousevat iso energiamuutos, Ukrainan tilanteen selvittäminen ja jälleenrakennus. Kiinnostavaa Karismosta on myös se, miten Euroopan maat järjestäytyvät.

Karismo nostaa esiin Puolan, joka on näyttänyt Ukrainalle tukeaan näyttävästi.

– Puolan vaikutusvalta mahdollisesti nousee, koska Saksa on ollut aika heikko, jopa altavastaaja EU-politiikassa Ranskaan nähden.

Hänen mukaansa Saksassa on vielä läpikäymättä se, mitä Venäjän suhteen on tullut tehdyksi.

Kiina on esittänyt omaa rauhansuunnitelmaansa Ukrainaan.

– Kiina näyttää ottavan suurempaa roolia asiassa. Ukrainan myötä on kasvanut huoli siitä, voisiko myös Taiwanin kriisi kärjistyä aseelliseksi konfliktiksi. Silloin puhuttaisiin jo maailmansodan uhasta, arvioi Hentunen.

Avaa kuvien katselu Anna Karismo kertoo työssään tapahtumista kaikkiin Ylen kanaviin, joista yksi on television uutislähetykset. Kuva Frankfurtista. Kuva: Anna Karismo / Yle

Saksassa maahanmuutto iso teema

Eurooppa-kirjeenvaihtajan asemakaupunki on Berliini.

– Maahanmuutto on lähivuosien isoja aiheita, Saksaan on tullut juuri miljoona uutta ukrainalaista. Saksassa integroimisessa on onnistuttu paremmin kuin meillä Suomessa, sanoo Karismo.

Hänen mukaansa Saksan liikennevalohallituksen yhteistyö on kiinnostavaa, sillä äärioikeistopuolue AFD on nostanut kannatustaan.

– Saksan äärioikeisto on noussut suosiossaan jo Vihreiden ohi. Vihreiden kannatusta syö kotien remontointivelvollisuus ja nousevat kustannukset ovat suututtaneet ihmiset, arvioi Karismo.

Kiina pyrkii osoittamaan valtaansa

Aasian-kirjeenvaihtajan asemapaikka on Kiinan pääkaupunki Peking.

Tulevina vuosina Kiina pyrkii nostamaan globaalia rooliaan kaikilla osa-alueilla: politiikassa, taloudessa ja kulttuurissa. Hentusen mukaan Kiinan ja Yhdysvaltain valtataistelun ennakoidaan kärjistyvän lähivuosina lisää.

– Ensinnäkin Kiinan rooli Ukrainassa ja Taiwan-kysymys, mutta myös laajemmin Kiinan ja Yhdysvaltain kärjistyvä valtataistelu maailman herruudesta. Muunkin Aasian uskon nousevan taas koronan taituttua enemmän esiin, kertoo Hentunen.

Hänen mukaansa myös Japani luo nahkaansa uudelleen varustautumalla sotilaallisesti. Myös Intia ja Pakistan ovat monella tapaa murroksessa.

Lisäksi Pohjois-Korean tilanne saattaa taas kärjistyä.

Suomalaisyleisölle olennaista raportointia

Kiinassa journalismin tekeminen on hyvin erilaista kuin Suomessa. Kiinassa mediaa rajoitetaan. Hentusen mukaan tilanteen näkee vasta paikan päällä.

– Lähtökohtaisesti pyrin tietysti noudattamaan meidän journalistisia periaatteitamme, joiden mukaan vaikeistakaan aihepiireistä ei vaieta.

Hän kertoo pyrkivänsä tekemään kaikenlaisia juttuja, myös kepeitä.

– Haluaisin näyttää lukijoillemme ja katselijoillemme Kiinaa ja muuta Aasiaa. Toivottavasti pääsen matkustamaan paljon!

Karismo puolestaan aikoo raportoida suomalaisille tiuhaan Saksan taloustilanteesta. Saksa on Suomen suurin vientimaa.

– Lähivuosina yksi pääaiheita on se, mitä sellaisia muutoksia Saksan taloudessa tapahtuu, mitkä ovat suomalaisten kannalta olennaisia.

Kirjeenvaihtajien perheet eivät matkusta mukana. Karismon perhe jää Suomeen.

– Toivottavasti Saksan huonot verkkoyhteydet eivät aiheuta ongelmia Facetime-puheluissa perheen kanssa, sanoo Karismo.

Hentusen vaimo puolestaan jää Washingtoniin ja tytär opiskelee Lontoossa.

– Perhesopu säilyy, kun aikaero on 13 tuntia, arvelee Hentunen.