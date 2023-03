Vanhusasiavaltuutettu vaatii asiointipuhelinnumeroa digitaidottomille – Maunu Hella, 89: ”Apunamme on vain tavallinen puhelin”

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo esittää asiointikanavaa niille, joiden on mahdotonta toimia netissä. Suomeen tarvittaisiin hänen mielestään laki, joka velvoittaisi kunnat hoitamaan digineuvonnan.

Sirkka–Liisa ja Maunu Hella viettävät maaliskuista talvipäivää kotonaan. Maunu valmistautuu lääkärille lähtöön, mutta taksin puhelinnumeroa ei olekaan missään.

Netistä katsominen ei onnistu, sillä molemmilla on käytössään vain tavalliset puhelimet.

– Tietenkin kaipaan nettiä, mutta ei auta. Eivät ne opit mene päähän. Apunamme on vain tavallinen puhelin, mutta tekstiviestejäkään en saa aina luettua puhelimesta, harmittelee Maunu Hella.

Hellan pariskunnan apuna ovat tyttäret, jotka auttavat monin tavoin. He käyvät säännöllisesti katsomassa, että kaikki on hyvin, auttavat esimerkiksi lääkäriajan tilaamisessa ja laittavat tiedot talteen vanhempien päivyriin.

– Avaan tästä puhelimen ja nimet osaan etsiä ja soittaa, esittelee Sirkka-Liisa Hella puhelintaan.

Aikojen varaamisessa on apuna myös kotona kaksi kertaa viikossa käyvä kotihoidon työntekijä.

Onneksi puhelimella toimiminen onnistuu, sillä puoliso kaatui kotona taannoin ja apuun hälytettiin silloinkin tytär puhelimella.

– Toinen toistamme tässä tuetaan, mutta lääkäriaikaa tilatessakin pitää painella numeroita. Aina sieltä ei soitetakaan takaisin. Maailma menee eteenpäin kovaa vauhtia, emme voi sille mitään, sanoo Maunu Hella.

Vanhusasiavaltuutettu vaatii palvelua digittömille

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo toivoo lakia, joka velvoittaa kunnat järjestämään tukea ja asiointikanavan digitaidottomille.

Valtuutettu on toiminut vähän yli vuoden, ja valtaosa kansalaisyhteydenotoista liittyy digitalisaation aiheuttamiin ongelmiin.

– Kansalaisilla on vaikeuksia hoitaa omia asioitaan, löytää yhteystietoja esimerkiksi sotepalveluihin tai hankkia henkilökorttia, kertoo Topo.

Hän esittää suosituksia (siirryt toiseen palveluun) tulevalle hallituskaudelle. Yksi esityksistä koskee asiointikanavan avaamista digitaidottomille.

– Se olisi yksi, selkeä puhelinnumero, vaikka digi- ja väestötietovirastossa jo nyt toimiva kansalaisneuvonnan numero. Sieltä saisi yhteystietoja, joita on nyt vaikea löytää muualta kuin internetistä. Sieltä voisi saada asiointiin liittyviä kaavakkeita ja lomakkeita.

Avaa kuvien katselu Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo pitää digittömien auttamista tärkeänä toimena yhdenvertaisuuden kannalta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Digittömistä pitää ottaa vastuuta

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että digittömien tilanne ei näytä olevan kenenkään vastuulla. Hänen mielestään siitä pitää ottaa vastuu, jotta yhdenvertaisuus toteutuu.

Lailla voisi määrätä digineuvonnan koordinaation kuntien vastuulle.

– Digitukea on oltava riittävästi saatavilla kaikissa kunnissa. Kuntien olisi huolehdittava myös siitä, että tieto, missä tukea on, saavuttaa sitä tarvitsevat. Kunnat pystyisivät turvaamaan digitukeen tarvittavat tilat.

Lisäksi valtuutettu toivoo pelisääntöjä toisen puolesta asiointiin, eli tilanteisiin, jossa esimerkiksi lääkäriaikaa voi varata toiselle henkilölle.

Lähtökohta täytyy olla se, että niin kauan kuin ihminen itse kykenee omat asiansa hoitamaan, hänellä on mahdollisuus siihen. Puolesta asiointi altistaa turvattomiin tilanteisiin, kuten pankkitunnusten antamiseen toisen haltuun.

– Toinen henkilö voi siinä tilanteessa nähdä autettavan terveystietojen historian. Sitä ei välttämättä halua jälkipolven kanssa ihan perusteellisesti jakaa, kertoo Topo.

Digiongelmat koskettavat muitakin kuin vanhuksia

Kilpailu- ja kuluttajaliiton vuonna 2016 julkaistun selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 10–15 prosenttia kansalaisista ei kykene sähköiseen asiointiin.

Vaikka internetin käyttö on yleistynyt iäkkäiden keskuudessa, internetiä ei ollut koskaan käyttänyt tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 65–74-vuotiaista 10 prosenttia ja 75–89-vuotiaista 36 prosenttia vuonna 2021. Yli 90-vuotiaiden osalta ei ole tietoa.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo muistuttaa, että digitaidot voivat hävitä esimerkiksi sairastumisen vuoksi kaikenikäisiltä.

– Digiasioiden hoitaminen ei suju eikä muutenkaan ole voimavaroja hoitaa omia asioita. Silloin voivat sähköiset laskut olla maksamatta ja ongelmat kasaantuvat. Siinä menee koko elämä sekaisin, ja sosiaalityössä lopulta ratkotaan näitä ongelmia.

Kansalaiset ovat vihaisia viesteissään

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kertoo, että kansalaiset ovat ilmaisseet vihansa digiongelmia kohtaan viesteissään.

– He kysyvät, miksi meitä kohdellaan näin? Miksi meillä ei ole oikeutta hoitaa omia asioitamme? Miksi asiointipisteitä on yhä kauempana. Tämä koskee varsinkin heitä, jotka eivät asu suurissa kaupungeissa. Heidän on vaikeaa päästä hoitamaan kasvokkain asioitaan, kertoo Topo.

Vanhusasiavaltuutetun on helppo yhtyä perusoikeuksistaan huolestuneiden kansalaisten viesteihin.

– Jokaisen kansalaisen pitää pystyä toimimaan omilla taidoillaan, jotta saa hoidettua omia asioitaan niin kauan kuin se on mahdollista. Sitä oikeutta ei pitäisi koskaan ruveta haastamaan, pohtii Päivi Topo.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 28. maaliskuuta kello 23 saakka.