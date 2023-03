Helsingin Sanomat: Poliisit-televisiosarja lopetetaan

Poliisit-televisiosarjaa on tehty jo vuodesta 2009 lähtien.

Poliisihallitus on päättänyt, ettei suosittua Poliisit-televisiosarjaa jatketa. Lopettamiseen vaikutti oikeusasiamiehen ohjelmasta antama ratkaisu.

Poliisihallituksen mukaan Poliisit-televisiosarjan jatkaminen ei ole enää mahdollista, kertoo Helsingin Sanomat.

Päätökseen vaikutti oikeusasiamies Petri Jääskeläisen viime joulukuussa tekemä ratkaisu. Kanteluun perustuvassa ratkaisussaan oikeusasiamies on linjannut, että sarjan tekotapa on hyvin ongelmallinen, koska ohjelman tekijöille voi päätyä salassa pidettäviä tietoja poliisitoiminnan kohdehenkilöistä.

Oikeusasiamies korosti ratkaisussaan, ettei salassa pidettävää tietoa saa päätyä sivullisille.

Voit lukea oikeusasiamiehen selvityksen ja ratkaisun täältä (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Poliisihallituksen vs. viestintäjohtaja Eriikka Koistinen toteaa, ettei sarjan jatkaminen ole enää käytännössä mahdollista.

– Eduskunnan oikeusasiamies asetti ohjelmalle selvät reunaehdot, jotka eivät mahdollista sarjan jatkamista ilman ohjelmaformaatin ja tuotantotavan muuttamista merkittävästi, Koistinen sanoo.

Poliisit on suomalainen, dokumentaarinen televisiosarja, jonka tuottaja on Aito Media. Sitä on esitetty Nelosella ja Ruudussa.

Poliisien työtä kuvaava ohjelma alkoi vuonna 2009 ja se on ollut alusta saakka hyvin suosittu.

Sarja on myös osaltaan lisännyt kiinnostusta hakeutua poliisikoulutukseen.

Jatkossa poliisi tulee keskittämään viestintäänsä etenkin sosiaaliseen mediaan.