Kahden Triplan kokoinen lasitilaus lupasi suomalaisyritykselle upean tulevaisuuden Venäjällä – sota vei hankalaan tilanteeseen

Parvekelasien kasvava kysyntä Venäjällä on taakse jäänyttä elämää Lumonille, nyt viennille haetaan kasvua Keski-Euroopasta.

Suomalainen parvekelasien valmistaja Lumon on löytänyt Venäjää korvaavia vientimarkkinoita Keski-Euroopasta.

Yhtiö joutui jättämään kasvamassa olleen itäviennin pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan runsas vuosi sitten.

Venäjä oli Lumonille ennen sotaa vasta pieni vientikohde, eikä edes ainoa. Yrityksellä on ollut vankka jalansija jo pitkään Keski-Euroopassa.

Pisimmällä Lumon on Puolassa, jonne perustamaansa yritykseen se on palkannut alkuvuoden aikana kuusi henkilöä. Puolan yrityksen tarkoituksena on aluksi myydä ja asentaa parvekelaseja muun muassa Varsovassa.

Lumon on alkuvuoden aikana palkannut uutta henkilökuntaa muun muassa Puolaan.Yrityksen Keski-Euroopan liiketoimintaa johtaa Antti Vänskä.

Lumon on ollut Puolan markkinoilla aiemminkin jälleenmyyjien kautta, mutta Venäjältä vetäytyminen johti toiminnan laajentamiseen.

– Uskomme, että Puolasta tulee meille tärkeä vientimaa Espanjan tapaan, sanoo yhtiön Keski-Euroopan liiketoimintajohtaja Antti Vänskä.

Espanjassa Lumon aloitti 2000-luvun alussa muutaman henkilön voimin. Nyt yhtiöllä on Espanjassa noin 200 työntekijää.

Espanjan lisäksi yritys vie parvekelaseja muualle Keski-Eurooppaan, Ruotsiin ja Pohjois-Amerikkaan.

Uudet vientisuunnat monella vielä haussa

Viennin lopettaminen Venäjälle ja korvaavien markkinoiden etsiminen on ollut arkea suomalaisille vientiyrityksille Ukrainan sodan alettua.

Yritysten kansainvälistymistä tukevan Finnveran arvion mukaan esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten Venäjän vienti romahti (siirryt toiseen palveluun)hyökkäyssodan alettua.

Kaikki eivät välttämättä vielä ole korvaavia vientimarkkoita löytäneet.

– Varmasti on niin, että joidenkin yritysten liiketoiminta on kärsinyt pahastikin, toisten vähän vähemmän, luonnehtii pääekonomisti Mauri Kotamäki Finnverasta.

Finnvera on valtion omistama laitos, joka muun muassa rahoittajana tukee yrityksiä.

Historian suurin tilaus Moskovasta

Kouvolassa pääkonttoriaan pitävälle Lumonille lähtö Venäjältä tarkoitti kasvussa olevasta markkinasta luopumista.

Kasvuodotuksia loi muun muassa ennen sotaa saatu yrityksen historian suurin parvekelasitilaus Moskovasta. Pinta-alalla mitattuna moskovalaisiin kerrostaloihin tilattu määrä oli lähes kaksinkertainen verrattuna Helsingin Pasilassa sijaitsevan kauppakeskus Triplan laseihin.

Parvekelasien kokoonpanopiste Lumonin tehtailla Kouvolassa, jossa työskentelee noin 250 henkilöä.

Yritys oli myös aloittanut työntekijöiden palkkaamisen Pietariin ja Moskovaan.

Tilanne muodostui hankalaksi.

– Jouduimme keskeyttämään rekrytoinnit samalla viikolla kun sota alkoi. Pian päätimme, että keskeneräiset toimitukset hoidamme loppuun, mutta uusia tilauksia emme enää ota, kuvailee runsaan vuoden takaista muutosta Antti Vänskä.

Esimerkiksi Moskovan jättitoimituksen Lumon ehti hoitaa loppuun ennen sotaa vuoden 2021 aikana. Sodan alettua yritys myös perui muutaman jo aiemmin tulleen tilauksen.

Venäjältä lähteminen merkitsi Lumonille Antti Vänskän mukaan sitä, että yhtiö ei viime vuonna yltänyt taloudellisiin tavoitteisiinsa, mutta päätyi silti plussalle kotimaan ja muun Euroopan toimintojensa ansiosta.

Yksittäisten toimitusten rahallista arvoa yhtiö ei kerro.

Myös Ruotsi, Tsekki ja Hollanti

Lumonille Puola ei jää ainoaksi kohteeksi, josta yritys hakee kasvua laittamalla lisäpaukkuja varsinkin myyntiin. Yrityksellä on esimerkiksi Ruotsissa uusi konttori Malmössä, aiempien Tukholman ja Göteborgin lisäksi. Katseet ovat myös Tsekissä ja Hollannissa, mutta rekrytoinnit niissä ovat vielä alkuvaiheessa.

– Kaikissa näissä on kuitenkin saatu jo liiketoiminnan kasvua Lumonille, raottaa Antti Vänskä Lumonin uusia suuntien alkua.

Yritys työllistää maailmanlaajuisesti noin 1400 henkeä.