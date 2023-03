Purra ja Harkimo olivat nuorten suosikkeja varjovaaleissa, mutta Marin ei mahtunut kymmenen kärkeen

Nuoret ovat antaneet taas äänensä kuulua nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssin järjestämissä varjovaaleissa.

Voiton veivät ylivoimaisesti perussuomalaiset 46 paikalla, kokoomus oli toiseksi suurin voittaja 31 paikalla, ja SDP olisi nuorten valitsemassa eduskunnassa kolmanneksi suurin puolue 29 edustajanpaikalla.

Avaa kuvien katselu Perussuomalaiset veivät eniten paikkoja nuorten vaaleissa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ja näitä ehdokkaita nuoret äänestivät.

Avaa kuvien katselu Maan ääniharavien 10 eniten ääniä saaneita ehdokkaita. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Tulokset julkistettiin tänään Helsingin Vuosaaressa Vuoniityn peruskoulussa. Yle striimasi tilaisuuden, jossa oli paikalla Allianssista nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas sekä Allianssin eduskuntavaalien projektipäällikkö Paiju Pajunen.

Tilaisuuden juonsi Ylen toimittaja Reeta Cremin. Paikalla oli myös Vuoniityn peruskoulun opettajia ja oppilaita.

Ääniharavina somesta tuttuja hahmoja

Nuorten vaalien tuloksen perusteella kansanedustajaksi valittaisiin 26 alle 30-vuotiasta ehdokasta.

Valtakunnallisiksi ääniharaviksi nuorten keskuudessa nousivat tubettaja Pasi Viheraho (ske.), Tiktokissa terapeutti-Villenä tutuksi tullut Ville Merinen (sd.) sekä kansanedustaja Kai Mykkänen (kok.).

Allianssin Silja Uusikangas arvioi, että paljon ääniä saaneissa korostuu se, että he ovat olleet jatkuvasti samoissa sosiaalisen median kanavissa, kuin nuoret.

– Ei voi ajatella että mennään kuukausi tai kaksi ennen vaaleja sosiaaliseen mediaan puhumaan vaaleista, vaan ollaan koko ajan ympäristöissä joissa nuoret on, vaikka sitten somessa, Uusikangas toteaa.

Vuoniityn peruskoulun oppilas Alisa Posio kertoo, että ei ollut yllättynyt perussuomalaisen suosiosta. Posion monet tutut ovat kertoneet kannattavansa kyseistä puoluetta.

– He ovat nähneet niin paljon erilaisia videoita siitä, mitä kaikkea perussuomalaiset kannattaa ja mikä on heidän aatteensa, Posio sanoo.

Posion mukaan somevdeoissa on korostuneet nuoriin liittyvät asiat sekä ehdokkaiden omat kertomukset vaalikampanjoistaan.

Myös oppilas Hilkka Kotilainen pitää omassa äänestyspäätöksessään nuorten asioita tärkeänä. Äänestyksessä hänelle tärkeää on myös mielenterveys, luonto, sekä tasa-arvoasiat.

Nuoret ovat kiinnostuneita samoista asioista, kuin muut ikäryhmät

Silja Uusikankaan mukaan nuorten vaalien tulos kertoo siitä, että nuoret ovat osallistuneet vaaleihin valtavan hyvin. Tänä vuonna nuoret äänestivät ennätyksellisen paljon varjovaaleissaan.

– Aina joskus kuulee sellaista pohdintaa, tietävätkö nuoret tarpeeksi tai ymmärtävätkö politiikkaa. Minustä tämä osoittaa, että nuoret ovat samalla tavalla kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, kuin muutkin ikäryhmät, Uusikangas sanoo.

Allianssin nuorisovaaleissa on saanut äänestää kuka vain alaikäinen. Paiju Pajunen kertoo, että suurin osa äänestäjistä on yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia, mutta mukana on myös nuorempia.

– Riippuu siitä, kuka on halunnut järjestää äänestyksen. Äänestyksiä on järjestetty myös kirjastoissa ja harrasteryhmissä, Pajunen kertoo.

Nuorten vaalien tarkoitus on tarjota kokemus äänestämisestä ja siten luoda pohjaa äänestämiselle varsinaisissa vaaleissa, ja muulle päätöksentekoon osallistumiselle.