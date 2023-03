Ruokakaupassa myydään pian vaatteita, jotka eivät ole miehille eivätkä naisille, vaan kaikille: suunnittelija kertoo, mistä on kyse

Sukupuolineutraali vaatetus on pitkään kasvanut trendi niin globaalisti kuin Suomessakin. Edelleen vaatteet on silti valtaosassa myymälöitä ja verkkokauppoja jaoteltu erikseen naisten ja miesten osastoille.

Aalto-yliopiston muodin emeritaprofessori Pirjo Hirvonen näkee, että yhteiskunnallinen ajankuva vaikuttaa aina muotiin. Hän tunnistaa myös sukupuolettoman vaatetuksen ilmiön.

Hirvosen mukaan aiemmin on puhuttu esimerkiksi unisex-vaatetuksesta, mutta mallistoissa on saatettu keskittyä siihen, että se on sopiva miehille ja naisille. Hänestä nykyinen sukupuolineutraali vaatetus viittaa laveammin siihen, että muoti on suunnattu kaikille sukupuolesta riippumatta.

Sukupuolettomat vaatemallistot ovat leviämässä nyt myös isompiin marketteihin ja siten suuren yleisön saataville, sillä esimerkiksi K-ryhmä on tiedottanut ottavansa sukupuolineutraalin malliston valikoimaansa. Suunnittelijana toimii vuoden 2020 nuori suunnittelija Ervin Latimer.

Pirjo Hirvosen mielestä sukupuolineutraalin malliston tuominen marketteihin on merkittävä ilmiö, sillä tutkimusten mukaan marketit ovat suosittuja suomalaisten vaatteiden ostopaikkoja.

Hän katsoo, että isoilla marketeilla on hyvin laaja ostajakunta ympäri Suomea.

Muotisuunnittelija suunnittelee vaatteita ensi sijassa eri kehoille

Vaatesuunnittelija Ervin Latimerin mielestä mikä tahansa vaate voi olla sukupuolineutraali, eikä vaatteilla ole hänestä lainkaan sukupuolta.

– Suunnittelijana pyrin mies- ja naisjaottelun sijaan keskittymään siihen, millaisia vartaloita vaatteilla puetaan.

Vaatteiden jaottelu sukupuolittain kaupoissa ja erilaiset ennakko-oletukset ovat voineet vaikuttaa siihen, millaisia vaatteita pidetään sopivina eri sukupuolille.

Latimer ajattelee, että sukupuolineutraalien vaatteiden ansiosta ostaja voi sukupuolensa sijaan keskittyä siihen, löytyykö omalle keholle sopivaa vaatetta.

– Esimerkiksi populaarikulttuuri, mainoskuvasto ja niiden viestimät normit kertovat, että tämä on naisille ja tämä miehille. Siitä ajattelutavasta voi olla vaikea päästä eroon. Siksi minusta on tärkeää tehdä mallisto, jonka sanotaan olevan sukupuolineutraali.

Suunnittelija kokee, että kyseessä on myös yhdenvertaisuuskysymys: moni jää mies- ja naisjaottelun ulkopuolelle.

Sukupuolineutraalit mallistot yhä yleisempiä muotimaailmassa. Ervin Latimer suunnitteli sellaisen K-ryhmälle.

Värit kuuluvat kaikille sukupuolesta riippumatta

Latimer kertoo, että nyt lanseeratun malliston suunnittelussa haastavinta oli ottaa huomioon istuvuus erilaisille kehoille. Mallistoa ovat tekovaiheessa sovittaneet niin naiset, miehet kuin muunsukupuolisetkin.

Naisten ja miesten vaatteissa on perinteisesti esimerkiksi erilaisia numerokokoluokituksia. Latimer sen sijaan on tietoisesti valinnut sukupuolineutraaliin mallistoonsa kirjainkoot.

Myös muodin emeritaprofessori Pirjo Hirvosen mukaan mitoitukset ja istuvuudet nousevat sukupuolineutraaleissa vaatteissa keskeiseen rooliin, sillä käyttäjäkunta on moninaisempi.

Hän pitää sukupuolineutraalin malliston marketteihin tuomisen haasteena sitä, että paikan päällä ei ole välttämättä auttavaa myyjää ja istuvuuden arviointi jää asiakkaalle.

Ervin Latimer kertoo, että esimerkiksi väreihin ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota sukupuolineutraalia mallistoa suunniteltaessa.

Hirvosenkin mielestä kaikki värit ovat käytettävissä.

– Mikään käyttäjäkunta ei omista värejä. Ei ole niin, että pastellit värit kuuluisivat vain joillekin ja maaston värit joillekin toisille. Kuka tahansa voi synnyttää tietyn tunnelman itsensä päälle.

Ervin Latimerista sukupuolineutraali muoti ei ole keneltäkään pois, vaan se tuo lisää vaihtoehtoja erilaisille kehoille.

